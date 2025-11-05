Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tin tức
Thứ tư, ngày 05/11/2025 19:41 GMT+7

Chính phủ đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% cho giáo viên

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 05/11/2025 19:41 GMT+7
Dự thảo Nghị quyết cơ chế đặc thù về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề được quy định tối thiểu 70% đối với giáo viên, 30% đối với nhân viên và 100% đối với giáo viên tại vùng đặc biệt khó khăn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tối 5/11, tiếp tục Phiên họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù về một số chủ trương, chính sách trong Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Media Quốc hội

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết dự thảo Nghị quyết gồm 11 điều, tạo hành lang pháp lý đặc thù, vượt trội để Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ năm 2026.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về thể chế, nhân lực, tài chính và quản trị, khơi thông và huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực và không gian phát triển mới cho toàn ngành giáo dục… 

Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đổi mới chương trình giáo dục mầm non theo định hướng phát triển toàn diện của trẻ em ngay từ giai đoạn đầu đời.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức thực hiện và quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông để áp dụng thống nhất toàn quốc bắt đầu từ năm học 2026 -2027 bảo đảm an ninh, an toàn sách giáo khoa. Đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đổi mới mô hình trường chuyên, trường năng khiếu, mở rộng các lớp chuyên khối STEM/STEAM để tập trung ươm tạo nhân tài quốc gia…

Cũng theo dự thảo Nghị quyết, Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội đối với đội ngũ nhà giáo và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, nhằm tạo động lực, thu hút và giữ chân người có năng lực, tâm huyết với nghề.

Phụ cấp ưu đãi nghề được quy định tối thiểu 70% đối với giáo viên, 30% đối với nhân viên và 100% đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và trường chuyên biệt.

Dự thảo Nghị quyết cũng thiết kế nhiều ưu đãi và đầu tư cho giáo dục và đào tạo như cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang mục đích giáo dục (được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định) nhưng không phải đáp ứng các điều kiện, yêu cầu về chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo pháp luật về đất đai.

Đồng thời, không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất đối với cơ sở giáo dục trong nước; không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập, tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ưu tiên bố trí quỹ đất sạch, trụ sở công dôi dư cho phát triển giáo dục; lập quỹ đất sạch thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp…

Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban nhận thấy, dự thảo Nghị quyết cơ bản thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, xác lập một số cơ chế, chính sách tạo tiền đề quan trọng để thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo theo hướng hội nhập.

Góp ý một số nội dung cụ thể, về việc cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang mục đích giáo dục, Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thể chế hóa cụ thể nhiệm vụ chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang đất giáo dục và làm rõ nội hàm việc không phải đáp ứng các điều kiện, yêu cầu về chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo pháp luật về đất đai để tránh tùy tiện.

Ủy ban cũng đề nghị chuyển các quy định liên quan đến đất đai vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thi hành Luật Đất đai đang được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

Về việc bố trí quỹ đất sạch cho phát triển giáo dục, lập quỹ đất sạch thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, Thường trực Ủy ban nhận thấy, Luật Đất đai năm 2024 không quy định về quỹ đất sạch, đất sạch; nội hàm của nhiệm vụ lập quỹ đất sạch thuận lợi chưa rõ. 

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu chỉnh lý theo hướng quy định rõ là quỹ đất đã được thu hồi, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, bổ sung nội dung của Nghị quyết 71 về ưu tiên dành trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp cho các cơ sở giáo dục; cho phép áp dụng hình thức cho thuê công trình thuộc sở hữu nhà nước đối với cơ sở giáo dục tư thục. 

Về quy định không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập, tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, Thường trực Ủy ban nhất trí với việc thể chế hóa nội dung này theo tinh thần Nghị quyết 71.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc trường hợp áp dụng chung đối với cơ sở giáo dục hoạt động đa ngành nghề, trong đó có hoạt động giáo dục không vì lợi nhuận (cung ứng dịch vụ công thiết yếu, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước…) và hoạt động thu lợi nhuận (sử dụng tài chính, tài sản để liên doanh, liên kết…) thì cần xác định rõ điều kiện và phạm vi để tránh lạm dụng.

Về tỉ lệ phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên, nhân viên trường học, Thường trực Ủy ban đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể về cơ chế, lộ trình thực hiện, bảo đảm khả thi; cân nhắc chuyển nội dung này về Điều 3 để phù hợp, thống nhất trong quản lý và phát triển nhân lực ngành giáo dục. 

Ngoài ra, số lượng nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập rất lớn, do vậy, cần đánh giá nguồn lực để bảo đảm khả thi trong triển khai thực hiện. 

Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung thí điểm thực hiện chương trình đào tạo song ngữ trong các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm lộ trình thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai sử dụng trong nhà trường.

Tham khảo thêm

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nêu các chính sách mới để gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nêu các chính sách mới để gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Trung ương đã giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư cả tái cử và tham gia lần đầu

Trung ương đã giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư cả tái cử và tham gia lần đầu

Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Chánh án TAND tối cao

Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Chánh án TAND tối cao

Đại biểu Quốc hội: 'Người đứng đầu chệch choạc thì nhiều cán bộ cấp dưới hỏng'

Đại biểu Quốc hội: "Người đứng đầu chệch choạc thì nhiều cán bộ cấp dưới hỏng"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ mới

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Tin tức
Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tin tức
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng quân hàm Đại tướng và bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Tin tức
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng quân hàm Đại tướng và bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Tân Bí thư Nguyễn Duy Ngọc: "Tôi trở về với tâm nguyện được hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của Thủ đô"

Tin tức
Tân Bí thư Nguyễn Duy Ngọc: 'Tôi trở về với tâm nguyện được hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của Thủ đô'

Đọc thêm

Ảnh hưởng bão số 13, các chuyến bay tới miền Trung điều chỉnh ra sao?
Kinh tế

Ảnh hưởng bão số 13, các chuyến bay tới miền Trung điều chỉnh ra sao?

Kinh tế

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi), các hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay tại nhiều sân bay trong ngày 6 và 7/11.

Thuế thu nhập cá nhân với vàng miếng: ĐBQH cảnh báo 'đừng tận thu', cần phân biệt đầu cơ và của để dành
Kinh tế

Thuế thu nhập cá nhân với vàng miếng: ĐBQH cảnh báo "đừng tận thu", cần phân biệt đầu cơ và của để dành

Kinh tế

Đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân 0,1% với chuyển nhượng vàng miếng đang làm nóng nghị trường, khi nhiều ĐBQH cảnh báo chính sách phải phân biệt rõ người tích trữ tài sản và giới đầu cơ để tránh “bắn nhầm.” Trong bối cảnh giá vàng tăng gần 80% chỉ sau 8 tháng, áp thuế được xem như công cụ ổn định thị trường – nhưng cần tinh chỉnh để không chạm vào túi tiền người dân.

Chồng ca sỹ Đoàn Di Băng bị bắt, có thể đối mặt khung hình phạt nào?
Bạn đọc

Chồng ca sỹ Đoàn Di Băng bị bắt, có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Bạn đọc

Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng cùng 2 người khác bị bắt với cáo buộc sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Tin bão mới nhất: Giám đốc Trung tâm Khí tượng chỉ rõ thời điểm bão số 13 - KALMAEGI đổ bộ, trọng tâm là 3 tỉnh này
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Giám đốc Trung tâm Khí tượng chỉ rõ thời điểm bão số 13 - KALMAEGI đổ bộ, trọng tâm là 3 tỉnh này

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 13 - KALMAEGI là một cơn bão đặc biệt nguy hiểm với cường độ rất lớn, rất mạnh trên khu vực biển Đông, tác động đến đất liền trong khoảng thời gian từ tối đêm ngày mai, 6/11, với trọng tâm là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sẽ thấy vận rủi giảm, may mắn tăng sau tuổi 40, làm gì cũng kiếm ra tiền
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sẽ thấy vận rủi giảm, may mắn tăng sau tuổi 40, làm gì cũng kiếm ra tiền

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, càng về già, vận may của họ càng tăng, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài âm thầm đến và lợi nhuận đến một cách dễ dàng hơn.

Bloomberg: Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam?
Thế giới

Bloomberg: Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam?

Thế giới

Theo bài viết có tựa đề "Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam" của hãng tin Mỹ Bloomberg, nền kinh tế gắn bó sâu sắc với thương mại Mỹ khiến Việt Nam dễ tổn thương trước thuế quan thời Trump, nhưng đã trụ vững tốt hơn dự báo.

Phụ huynh ở TP.HCM bì bõm lội nước, cõng con tan học trong cảnh xe chết máy hàng loạt
Chuyển động Sài Gòn

Phụ huynh ở TP.HCM bì bõm lội nước, cõng con tan học trong cảnh xe chết máy hàng loạt

Chuyển động Sài Gòn

Nước dâng cao do mưa lớn và triều cường đã biến nhiều tuyến đường ở TP.HCM thành 'sông', đặc biệt là tại Khu đô thị Mizuki Flora, khiến phụ huynh phải bì bõm lội nước, cõng con tan học trong cảnh xe chết máy hàng loạt.

Khởi tố Giám đốc công ty có hành vi “trốn thuế” gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1 tỷ đồng
Pháp luật

Khởi tố Giám đốc công ty có hành vi “trốn thuế” gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1 tỷ đồng

Pháp luật

‎Chiều 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Ba, (SN 1960, ngụ phường Tân Lộc, TP.Cần Thơ), Giám đốc Công ty TNHH MTV Ba Phố để điều tra về hành vi trốn thuế.

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nêu các chính sách mới để gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
Tin tức

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nêu các chính sách mới để gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, dự thảo nghị quyết của Chính phủ gồm có 8 nội dung, trong đó đề xuất nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Trước 19h30 đêm nay, chính quyền, lực lược chức năng tỉnh Gia Lai phải làm xong việc quan trọng này
Nhà nông

Trước 19h30 đêm nay, chính quyền, lực lược chức năng tỉnh Gia Lai phải làm xong việc quan trọng này

Nhà nông

Trước 19h30 đêm nay, chính quyền, lực lược chức năng phải làm xong việc quan trọng này, ứng phó bão số 13 (Kalmaegi). UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương đang triển khai di dời khoảng 100.000 hộ với gần 400.000 người ở các vùng nguy cơ cao, đảm bảo hoàn tất trước 19h30 tối 5-11...

Đà Nẵng: Hơn 300 học sinh, vận động viên dự “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật
Xã hội

Đà Nẵng: Hơn 300 học sinh, vận động viên dự “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật

Xã hội

Chiều 5/11, một phiên tòa giả định đã được tổ chức tại Đà Nẵng, trong buổi sinh hoạt đầu tuần cho hơn 300 học sinh, vận động viên.

Chân dung tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử V.League: 37 tuổi vẫn chạy tốt
Thể thao

Chân dung tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử V.League: 37 tuổi vẫn chạy tốt

Thể thao

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson hiện đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử V.League với 215 bàn thắng.

Quán bún chả phố cổ bán hàng trăm suất mỗi ngày khiến khách Tây hết lời khen ngon
Xã hội

Quán bún chả phố cổ bán hàng trăm suất mỗi ngày khiến khách Tây hết lời khen ngon

Xã hội

Quán bún chả Hà Nội, bán 50.000 đồng/suất, ngày bán hàng trăm suất, khách Tây nức nở khen ngon, xuống sân bay kéo cả vali đến ăn rồi mới nhận phòng khách sạn.

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65
Văn hóa - Giải trí

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung đăng tải đoạn video trò chuyện tình cảm giữa anh và bạn gái Ý Lan.

Bão Kalmaegi mạnh lên khi đổ bộ vào Việt Nam, Philippines oằn mình hứng siêu bão mới
Thế giới

Bão Kalmaegi mạnh lên khi đổ bộ vào Việt Nam, Philippines oằn mình hứng siêu bão mới

Thế giới

Philippines cảnh báo một siêu bão mới có thể đổ bộ chỉ vài ngày tới, khi cả nước vẫn đang chật vật ứng phó với hậu quả thảm khốc của bão Kalmaegi – cơn bão mạnh nhất trong năm qua khiến hơn 116 người thiệt mạng tại quốc gia Đông Nam Á này.

Khẩn cấp: Học sinh Đà Nẵng nghỉ học chiều 6/11 vì bão số 13 tiến gần đất liền
Xã hội

Khẩn cấp: Học sinh Đà Nẵng nghỉ học chiều 6/11 vì bão số 13 tiến gần đất liền

Xã hội

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) đang tiến gần đất liền, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu cho toàn bộ trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố nghỉ học chiều 6/11 để đảm bảo an toàn.

Lệnh cấm nhập khẩu gạo của Tổng thống Philippines kéo dài đến cuối 2025, 'sóng ngầm mới' với gạo Việt Nam xuất khẩu
Nhà nông

Lệnh cấm nhập khẩu gạo của Tổng thống Philippines kéo dài đến cuối 2025, "sóng ngầm mới" với gạo Việt Nam xuất khẩu

Nhà nông

Thông tin từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Francisco P. Tiu Laurel Jr. cho biết, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chấp thuận gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo cho đến cuối năm để giúp ổn định giá lúa tại ruộng ở nước này. Philippines kéo dài lệnh cấm nhập khẩu gạo đến cuối 2025, tác động lớn đến xuất khẩu gạo Việt Nam, buộc ngành cần đa dạng hóa thị trường...

Trung ương đã giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư cả tái cử và tham gia lần đầu
Tin tức

Trung ương đã giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư cả tái cử và tham gia lần đầu

Tin tức

Trung ương đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).

Con sông nội địa nào dài nhất Việt Nam?
Đông Tây - Kim Cổ

Con sông nội địa nào dài nhất Việt Nam?

Đông Tây - Kim Cổ

Sông Đồng Nai là con sông nội địa dài nhất Việt Nam, lớn thứ nhì Nam Bộ về lưu vực, chỉ sau sông Cửu Long. Sông Đồng Nai chảy qua các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài 586 km và lưu vực 38.600 km².

Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam gửi công hàm cảm ơn Công an tỉnh An Giang
Tin tức

Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam gửi công hàm cảm ơn Công an tỉnh An Giang

Tin tức

Ngày 5/11, Công an tỉnh An Giang nhận được công hàm của Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam, bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước hành động nhân văn, kịp thời cứu nạn và hỗ trợ công dân Ucraina trở về quê hương an toàn.

Nhật Nam và “ma trận” dự án bất động sản: Từ lời hứa 'đất vàng' đến những quỹ đất không tồn tại
Nhà đất

Nhật Nam và “ma trận” dự án bất động sản: Từ lời hứa "đất vàng" đến những quỹ đất không tồn tại

Nhà đất

Từng “vẽ” nên giấc mơ sinh lời 7 - 8%/tháng với hàng loạt dự án gắn mác “đất vàng”, bất động sản Nhật Nam huy động gần 9.000 tỷ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư để rồi lộ rõ chỉ là chuỗi dự án “bánh vẽ”.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa
Kinh tế

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Kinh tế

“Phát biểu ‘Vingroup là mafia’ không phải là nhận xét mang tính cảm xúc hay quan điểm chủ quan. Đây là một phát biểu khẳng định bản chất, mang tính ‘tố cáo’ rằng doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình tội phạm có tổ chức”.

Đèn tín hiệu giao thông dùng pin năng lượng mặt trời bị phản ứng, Quảng Trị chi tiền tỷ để khắc phục
Kinh tế

Đèn tín hiệu giao thông dùng pin năng lượng mặt trời bị phản ứng, Quảng Trị chi tiền tỷ để khắc phục

Kinh tế

Đèn tín hiệu giao thông sử dụng nguồn điện pin năng lượng mặt trời bộc lộ nhiều hạn chế, tiềm ẩn tai nạn giao thông khiến nhân dân bức xúc. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị đã chi tiền để đổi nguồn điện.

Ông Zelensky bất ngờ xuất hiện gần tiền tuyến giao tranh ác liệt nhất Ukraine, thách thức Tổng thống Putin
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ xuất hiện gần tiền tuyến giao tranh ác liệt nhất Ukraine, thách thức Tổng thống Putin

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết ông đã đến thăm binh sĩ tại khu vực gần thành phố Pokrovsk – nơi đang diễn ra những trận chiến ác liệt khi quân đội Ukraine nỗ lực đẩy lùi các đợt tấn công liên tiếp của Nga nhằm chiếm giữ trung tâm hậu cần chiến lược ở miền Đông.

Trực tiếp từ khu Thanh Đa: Triều cường dâng cao vượt bờ kè tràn vào nhà dân, bao cát trở thành kè chắn dã chiến
Chuyển động Sài Gòn

Trực tiếp từ khu Thanh Đa: Triều cường dâng cao vượt bờ kè tràn vào nhà dân, bao cát trở thành kè chắn dã chiến

Chuyển động Sài Gòn

Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường và nhà dân khu vực bờ kè Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM) bị ngập. Dù lực lượng chức năng và dân quân tự vệ đã khẩn trương gia cố bờ kè, vận chuyển bao cát chặn nước, song triều cường lên quá nhanh khiến nhiều hộ dân khổ sở.

Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Chánh án TAND tối cao
Tin tức

Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Chánh án TAND tối cao

Tin tức

Hội nghị Trung ương 14 thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh như Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chánh án TAND Tối cao, để bầu theo quy định.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tin tức

Trung ương thống nhất bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI (bão số 13) còn cách Quy Nhơn 880km, bắt đầu gây mưa to khi nào?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI (bão số 13) còn cách Quy Nhơn 880km, bắt đầu gây mưa to khi nào?

Nhà nông

Tin bão mới nhất, bão KALMAEGI (cơn bão số 13) còn cách Quy Nhơn 880km, vẫn mạnh cấp 14, giật cấp 17. Dự báo rạng sáng 7/11, bão sẽ đổ bộ đất liền ven biển Quảng Ngãi - Gia Lai, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12.

Ông Nguyễn Duy Ngọc thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin tức

Ông Nguyễn Duy Ngọc thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tin tức

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị đã được Trung ương cho thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, để tập trung cho nhiệm vụ mới.

Một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra làm Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội
Tin tức

Một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra làm Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

Tin tức

Ông Phùng Xuân Dương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tin đọc nhiều

1

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

2

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine

3

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

4

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'