Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nêu các chính sách mới để gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Chiều tối 5/11, tại phiên họp thứ 51, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng. Ảnh: Media Quốc hội

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, dự thảo nghị quyết của Chính phủ có 8 nội dung, trong đó đề xuất nhiều cơ chế, chính sách mới đáng chú ý.

Cụ thể, dự thảo bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định rõ điều kiện và căn cứ thu hồi đất; đồng thời cho phép người sử dụng đất được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền một lần hoặc hàng năm.

Dự thảo cũng tập trung giải quyết các "điểm nghẽn" đã được chỉ ra trước đó như quy định về thời hạn niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các điều kiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Cùng với đó, dự thảo đưa ra các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc cụ thể về bồi thường, giao đất, tài chính đất đai và các điều kiện để thi hành nghị quyết.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Media Quốc hội

Thẩm tra dự thảo, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết.

Tuy nhiên, Uỷ ban Kinh tế và Tài chính đặc biệt lưu ý, việc thu hồi đất là vấn đề lớn, nhạy cảm, phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền con người, có thể phát sinh khiếu kiện kéo dài. Do đó, việc này cần đáp ứng yêu cầu thật sự cần thiết, công khai, minh bạch và phải có đánh giá tác động kỹ lưỡng.

Đối với cơ chế thu hồi phần diện tích còn lại (dưới 25%) sau khi đã thỏa thuận được trên 75%, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ mức giá bồi thường sẽ áp dụng theo bảng giá đất hay theo giá đã thỏa thuận trước đó.

Về việc áp dụng bảng giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền bồi thường, Uỷ ban cho rằng cần đảm bảo hài hoà, minh bạch, tránh gây gánh nặng tài chính cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, quy định cho phép chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất mà không bắt buộc tách thửa tuy tạo thuận lợi cho người dân nhưng có thể dẫn đến khả năng lợi dụng chính sách, gây thất thoát ngân sách nhà nước nên cần rà soát kỹ lưỡng.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan liên quan bám sát tinh thần kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, tập trung vào những vấn đề cấp bách, có thể triển khai ngay để phục vụ người dân và doanh nghiệp.



Phiên họp thứ 51 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Media Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan trong việc hoàn thiện dự thảo và yêu cầu cần bám sát quan điểm của Đảng, phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Ông cũng lưu ý cần xem các nghị định hướng dẫn đã đủ chưa; mục đích sửa luật cuối cùng là để phục vụ là cho người dân và sự phát triển của đất nước, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan cân nhắc kỹ lưỡng các điểm cần sửa, tránh sửa những nội dung ngoài kết luận của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư.