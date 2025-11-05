Trung ương đã giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả tái cử và tham gia lần đầu

Chiều 5/11, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 14.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị. Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).

Trung ương hôm nay đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh: Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII và Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu theo quy định.

Hội nghị Trung ương 14 khoá XIII. Ảnh: TTXVN

Cũng tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau đó các đại biểu dự Hội nghị làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung gồm: Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII.

Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cũng được Trung ương thảo luận trong phiên làm việc chiều 5/11.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 sáng 5/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, tại Hội nghị Trung ương 13, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (chưa bao gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đủ điều kiện tái cử và trường hợp đặc biệt) cơ bản đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, địa bàn, lĩnh vực công tác theo Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và kế hoạch hoạt động của Tiểu Ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Đây là cơ sở, kinh nghiệm hết sức quan trọng để tiếp tục kế thừa, phát huy trong công tác chuẩn bị, lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị Trung ương 14, Ban chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XIV và lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.

Đây là công việc đặc biệt hệ trọng, là cốt lõi của cốt lõi vì mọi việc đều quyết định bởi con người. Lựa chọn giới thiệu nhân sự cho Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu rất cao, rất quyết liệt của phát triển đất nước trong giai đoạn mới nên càng phải kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, ngoài các tiêu chuẩn lựa chọn theo quy định như đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương mà chúng ta đặt ra tại Hội nghị Trung ương 12 và 13 vừa qua, việc lựa chọn giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV cần nhấn mạnh thêm một số yêu cầu quan trọng phù hợp với giai đoạn cách mạng mới của Đảng ta, đất nước ta.