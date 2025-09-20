Chính thức khởi động vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Ngày 20/9, tại Cung Hội nghị Quốc tế (ICP) thuộc Furama Resort Đà Nẵng, vòng sơ khảo miền Trung – Tây Nguyên của Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 chính thức khởi động. Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng trở thành điểm hẹn quan trọng trong hành trình tìm kiếm gương mặt nhan sắc đại diện cho du lịch Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế thành phố trung tâm sự kiện, văn hóa và nghệ thuật sau sáp nhập.

Ông Đàm Phương Anh - Trưởng BTC Hoa hậu Du lịch Việt Nam cho biết, cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ của phụ nữ Việt mà còn gắn với nhiệm vụ chiến lược quảng bá hình ảnh, di sản, văn hóa và điểm đến Việt Nam ra thế giới.

Việc lựa chọn Đà Nẵng làm nơi tổ chức vòng sơ khảo miền Trung – Tây Nguyên thể hiện định hướng của Chính phủ và thành phố trong việc phát triển văn hóa – nghệ thuật như một trụ cột quan trọng để đưa Đà Nẵng trở thành “cửa ngõ” gắn kết Việt Nam với kinh tế toàn cầu.

Ông Andre Pierre Gentzsch – Tổng Giám đốc vận hành Quần thể Du lịch Quốc tế Furama – Ariyana chia sẻ: “Mỗi sự kiện văn hóa – nghệ thuật tầm quốc gia tổ chức tại Đà Nẵng góp phần khẳng định vị thế thành phố là trung tâm sự kiện khu vực. Đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam cũng là cách chúng tôi góp phần xây dựng thương hiệu điểm đến Đà Nẵng gắn với văn hóa, nghệ thuật.”

Hoa hậu Du lịch Việt Nam là cuộc thi nhan sắc tầm quốc gia, tổ chức định kỳ hai năm một lần. Vòng sơ khảo miền Trung – Tây Nguyên năm nay quy tụ sự góp mặt của dàn giám khảo uy tín gồm: Luật sư Nguyễn Chiến – Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo; Hoa hậu Phạm Thị Ngọc Quỳnh – đương kim Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024; Á hậu 1 Huỳnh Kim Anh; Á hậu 2 Lê Thị Ánh Tuyết và MC Nguyên Khang.

Ông Đàm Phương Anh - Trưởng BTC Hoa hậu Du lịch Việt Nam phát biểu tại vòng sơ khảo miền Trung – Tây Nguyên của Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026.

Các thí sinh sẽ trải qua phần thi giới thiệu bản thân, phỏng vấn trực tiếp và trình diễn catwalk. Những gương mặt nổi bật sẽ được lựa chọn bước vào vòng bán kết toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 27/12/2025 và chung kết toàn quốc tối 10/1/2026. Người đăng quang sẽ trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam, đồng hành trong các hoạt động xúc tiến văn hóa – du lịch trong và ngoài nước.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 tại Đà Nẵng được kỳ vọng không chỉ là sân chơi nhan sắc, mà còn là cơ hội để lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng – điểm đến sự kiện, văn hóa, nghệ thuật hàng đầu khu vực miền Trung và cả nước.