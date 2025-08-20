Lịch công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2025 mới nhất

Ngày 20/8, Bộ GDĐT đã ban hành văn bản điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025 gửi các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và các trường sĩ quan. Theo văn bản này, thời gian xử lý nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống sẽ được kéo dài.



Thí sinh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Nguyệt Minh

Lý do được đưa ra là năm 2025 số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng tăng lên, đồng thời là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia hệ thống xét tuyển chung. Bên cạnh đó, các phương thức xét tuyển sớm đã không còn, thay vào đó tất cả các phương thức xét tuyển đều được thực hiện trong đợt 1.

Điều này đặt ra yêu cầu phải rà soát kỹ lưỡng dữ liệu để đảm bảo không bỏ sót hoặc xác định trúng tuyển sai thí sinh.

Bộ GDĐT đề nghị các cơ sở đào tạo (CSĐT) tập trung, khẩn trương rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển. Đồng thời, các trường cần tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỉ lệ "ảo" phù hợp để tránh việc tạo ra lượng "ảo" lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các CSĐT khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu.

Cụ thể, lịch xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên Hệ thống được điều chỉnh như sau:

Ngày 20/8: Từ 7 giờ đến 12 giờ, các trường tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 6. 13 giờ 30, Bộ trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 6. 14 giờ, các trường tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 6. Từ 16 giờ đến 20 giờ, các trường tải lên kết quả xét tuyển lần 7. 21 giờ, Hệ thống trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 7.

Ngày 21/8: 7 giờ, các trường tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 7. Từ 10 giờ đến 13 giờ, các trường tải lên kết quả xét tuyển lần 8. 14 giờ, Hệ thống trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 8. 14 giờ, các trường tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 8. Từ 16 giờ đến 20 giờ, các trường tải lên kết quả xét tuyển lần 9. 21 giờ, Hệ thống trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 9.

Ngày 22/8: 7 giờ, các trường tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 9. Từ 9 giờ đến 11 giờ, các trường tải lên kết quả xét tuyển lần 10. 12 giờ 30, Hệ thống trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 10. 12 giờ 30, các trường tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 10.

Bộ GDĐT cũng yêu cầu các trường không công bố điểm trúng tuyển trước đợt lọc ảo cuối cùng. Việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh vẫn thực hiện đúng theo kế hoạch ban đầu. Các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên Hệ thống, đồng thời công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 22/8/2025 theo lịch chung.

Chiều 20/8, thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho biết, thực hiện yêu cầu về việc điều chỉnh Kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025, kết quả xét tuyển các trường đại học khu vực phía Bắc sẽ được công bố vào 16h, ngày 22/8.

Trước đó, theo kế hoạch, 17h30 chiều 20/8, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức tổng kết và bàn giao kết quả xét tuyển đại học năm 2025 cho toàn nhóm (65 cơ sở giáo dục đại học).

Như vậy, các trường phía Bắc sẽ lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 sau 2 ngày so với dự kiến, lùi lịch theo thông báo mới nhất của Bộ GDĐT.

Trước đó, bên cạnh quá trình lọc ảo chung của Bộ GDĐT, các trường đại học cũng hình thành 2 nhóm lọc ảo phía Bắc và phía Nam. Nhóm lọc ảo phía Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì và nhóm lọc ảo phía Nam do Đại học Quốc gia TP.HCM điều phối.