Lịch công bố điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: Dự đoán điểm chuẩn năm 2025 ra sao?

Lịch công bố điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, dự đoán điểm chuẩn năm 2025

Trao đổi với PV báo Dân Việt về lịch công bố điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2025, TS Thân Thanh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cho hay: Nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025 theo các phương thức xét tuyển trước 17h ngày 22/8.

Dự kiến Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giảm nhẹ điểm chuẩn năm 2025. Ảnh: HAUI

Dự đoán điểm chuẩn năm 2025, TS Sơn cho biết: "Năm nay điểm chuẩn các ngành/chương trình đào tạo của nhà trường ổn định, có thể giảm nhẹ ở một số ngành năm ngoái có mức điểm chuẩn xấp xỉ 26 như ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa, Logistics.

Một số ngành đáp ứng xu thế chuyển đổi số và phát triển bền vững, được nhiều thí sinh quan tâm như: An toàn thông tin; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh, Kỹ thuật sản xuất thông minh... cũng theo mặt bằng chung đó, với các ngành xét tuyển bằng tổ hợp D01 (nhóm Kinh doanh quản lý, Du lịch) dự kiến điểm chuẩn có thể giảm nhẹ".

Theo TS Sơn, qua phân tích tổng quan, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 so với năm 2024 có nhiều biến động. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ yếu xét tuyển bằng các tổ hợp A00, A01 và D01 và điểm chuẩn nhà trường xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT trong những năm qua dao động trong khoảng 22-26 điểm.

Tuy nhiên, theo quy chế tuyển sinh năm 2025, thí sinh được xét theo điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức. Do hệ thống xét tuyển nguyện vọng của Bộ GDĐT sẽ tự chọn phương thức và tổ hợp có lợi nhất cho thí sinh để xét tuyển vào một ngành bất kỳ (theo điểm quy đổi tương đương). Vì vậy dự đoán số thí sinh trúng tuyển khi xét tuyển bằng giải học sinh giỏi/chứng chỉ quốc tế kết hợp với điểm học bạ và bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm nay sẽ nhiều hơn.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2024