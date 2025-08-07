Hoàn thành gần 30km, góp phần giảm tải giao thông trọng điểm

Theo VEC, trong nửa đầu năm 2025 đơn vị đã thông xe và đưa vào khai thác gần 30km thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Cụ thể gồm hai đoạn:

Đoạn phía Tây: từ Nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương (Km0+600) đến Nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850).

Đoạn phía Đông: từ Nút giao Phước An (Km50+530) đến Nút giao Quốc lộ 51 (Km57+581).

Việc đưa vào vận hành các đoạn tuyến này đã góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn, nâng cao năng lực thông hành cho khu vực cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Dự án không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực liên quan.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Diệu Bình

Áp dụng thu phí điện tử không dừng 100%

Theo đó VEC sẽ áp dụng mức giá sử dụng dịch vụ tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành là 2.000 đồng/PCU/km (đã bao gồm 8% thuế VAT).

Từ ngày 0h ngày 10/8/2025, tất cả các trạm thu phí trên tuyến sẽ thực hiện thu phí kín theo quãng đường thực tế, bằng phương thức thu phí điện tử không dừng (ETC) với 100% làn thu phí tại các trạm. Hệ thống ETC đã hoàn thiện lắp đặt, kiểm thử và sẵn sàng vận hành.

Mức giá các loại xe qua cao tốc Bến Lức - Long Thành

Mức giá các loại xe qua cao tốc Bến Lức - Long Thành

Các trạm thu phí thuộc phạm vi thu phí gồm: Trạm 01B, Trạm 02A/B, Trạm 03, Trạm 04, Trạm 06 và Trạm 07. Đây là các trạm nằm trên các đoạn Km0+000 – Km21+850 và Km50+530 – Km57+581, tương ứng với các đoạn đã đưa vào khai thác.

Toàn bộ phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến đã khai thác sẽ phải thanh toán phí sử dụng dịch vụ đường bộ, theo quy định nhằm hoàn vốn đầu tư dự án.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành là một trong những tuyến cao tốc quan trọng bậc nhất khu vực phía Nam, nằm trong trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông, với tổng chiều dài khoảng 57,8km, đi qua 3 tỉnh, thành gồm TP.HCM, Long An (cũ) và Đồng Nai (cũ)



Dự án có tổng mức đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2014 và chia làm 3 gói đầu tư, sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).