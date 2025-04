Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 3 ngày. Không cần phải di chuyển xa, không cần ra khỏi thành phố, ngay TP.HCM, bạn cũng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trong những ngày nghỉ lễ. Thảo Cầm Viên, Suối Tiên, Đầm Sen là những địa điểm ưa thích của người dân thành phố.

Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên Sài Gòn dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương có nhiều hoạt động dành cho du khách đến tham quan và vui chơi. Đặc biệt, dịp lễ, Thảo Cầm Viên đang có Lễ hội văn hóa dân gian Hương sắc 3 miền, đang chờ du khách đến trải nghiệm.

Khách vui chơi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: Thúy Liên

Lễ hội tại Thảo Cầm Viên sẽ đưa du khách vào một hành trình ẩm thực với hơn 50 gian hàng phục vụ các món ăn đặc trưng của 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Các món ăn tiêu biểu miền Bắc có bún chả, bánh cuốn, chả cá Lã Vọng. Miền Trung có bún bò Huế, mì Quảng, bánh hỏi lòng heo, chè cung đình Huế. Miền Nam là hủ tiếu Mỹ Tho, bánh xèo, bánh dân gian Nam Bộ.

Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm làng nghề truyền thống như làm gốm Bát Tràng, làm bánh tráng, đan lát cỏ bàng, nặn tò he… sẽ khiến du khách thêm yêu văn hóa dân tộc.

Giá vé Thảo Cầm Viên lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: 60.000 đồng cho người lớn, 40.000 đồng cho trẻ em từ 1m - 1,3m, dưới 1m miễn phí.

Công viên văn hóa Đầm Sen

Công viên văn hóa Đầm Sen cũng tổ chức một loạt chương trình hấp dẫn dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương dành cho du khách trong các ngày nghỉ lễ.

Đặc biệt, đúng mùng 10 tháng 3 âm lịch, tại Đầm Sen sẽ diễn ra nghi thức dâng hương tại quảng trường Vua Hùng.

Giá vé Đầm Sen khô Giỗ Tổ Hùng Vương 160.000 đồng/người lớn; trẻ em 100.000 đồng. Giá vé Đầm Sen nước Giỗ Tổ Hùng Vương 220.000 đồng/người lớn; trẻ em 180.000 đồng. Ảnh: DSN

Nhiều hoạt động khác hướng về cội nguồn cũng liên tục được tái hiện và biểu diễn dành cho du khách. Vở diễn Huyền Sử Rồng Tiên - huyền sử với biểu tượng cho sức mạnh - “Cha Rồng” và “Mẹ Tiên” diễn ra vào lúc 13h30 ngày 6 và 7/4 tại nhà hát Đầm Sen; hoạt cảnh truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân vào lúc 10h và biểu diễn Võ Nhạc vào lúc 10h30 ngày 7/4 tại quảng trường Âu Lạc.

Duy nhất ngày 7/4, Đầm Sen sẽ miễn vé cổng cho du khách mặc trang phục truyền thống (trang phục của các dân tộc).

Giá vé Đầm Sen khô lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 160.000 đồng/người lớn; trẻ em 100.000 đồng. Vé trọn gói người lớn 300.000 đồng; trẻ em 220.000 đồng.

Giá vé Đầm Sen nước lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 220.000 đồng/người lớn; trẻ em 180.000 đồng.

Khu du lịch Suối Tiên

Nhờ kết nối thuận tiện với tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, nên lượng khách thời gian qua đến với điểm du lịch này rất đông. Khu du lịch Suối Tiên tổ chức đa dạng hoạt động dành riêng dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Giá vé Suối Tiên Giỗ Tổ Hùng Vương 150.000 đồng người lớn; 80.000 đồng cho trẻ em. Ảnh: Thương Thương

Năm nay, chương trình lễ cúng và dâng hương Vua Hùng tại Suối Tiên bắt đầu từ 9h, được tiến hành trang trọng. Ngoài ra, còn có chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tái hiện truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ dành cho khách tham quan. Dự kiến có 600 bạn trẻ mặc Việt phục diễu hành tại Suối Tiên dịp lễ.

Đáng chú ý, phía khu du lịch cũng cho biết sẽ gửi tặng 15.000 phần “Lộc Vua Hùng” đến 15.000 du khách đầu tiên đến sớm nhất vào ngày mùng 10/3 âm lịch. Mỗi phần lộc mang ý nghĩa hào khí dân tộc, tinh thần tri ân nguồn cội và lời chúc bình an, may mắn, ấm no, hạnh phúc.

Khách còn có thể tham quan miễn phí Suối Tiên Farm có sung Mỹ, ổi hồng Ruby, hồng Socola Indonesia, vú sữa hoàng kim… Đây là mô hình du lịch nông nghiệp trồng theo quy trình công nghệ cao của Nhật Bản. Du khách sẽ được trải nghiệm hái trái và thưởng thức các loại trái cây ngay tại vườn…

Giá vé Suối Tiên lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 150.000 đồng người lớn; 80.000 đồng cho trẻ em.