Chơi hơn người từ phút 12, SLNA vẫn “đánh rơi” chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

SLNA đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: SLNA để mất điểm đáng tiếc

Đội hình xuất phát:

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Văn Thành, Garcia, Văn Cường, Long Vũ, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Moore, Văn Lương, Olaha.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Duy Thường, Helerson, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Huỳnh Tấn Tài, Onoja, Đinh Tuấn Tài, Lê Viktor, Atshimene.

Ghi bàn: Justin Garcia (7’).

Thẻ đỏ: Huỳnh Tuấn Tài (12') - Lê Viktor (54').



Ảnh: SLNA.

SLNA đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Với lợi thế sân nhà, SLNA đã nhập cuộc rất tự tin trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Phút thứ 4, Khắc Ngọc thực hiện pha dứt điểm thẳng từ quả đá phạt bên cánh trái nhưng thủ môn Thanh Tùng đã đọc được ý đồ và dễ dàng bắt gọn.

Phút thứ 7, Văn Lương treo bóng vừa tầm từ quả đá phạt góc bên cánh phải vào trong vòng cấm để Justin Garcia bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Thanh Tùng, mở tỷ số cho SLNA.

Đang bị dẫn bàn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại tiếp tục gặp bất lợi khi Huỳnh Tuấn Tài bị truất quyền thi đấu ở phút 12. Ban đầu, trọng tài Nguyễn Trung Kiên chỉ rút thẻ vàng với Tuấn Tài sau pha vào bóng với Văn Huy nhưng khi xem lại VAR, ông đã quyết định rút thẻ đỏ.

Được thi đấu hơn người giúp SLNA hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 20, Đinh Tuấn Tài thực hiện pha đi bóng vào trong vòng cấm nhưng pha xử lý cuối cùng của anh hơi dài nên thủ thành Văn Bình đã kịp lao ra bắt gọn.

Ảnh: SLNA.

Phút 30, Khắc Ngọc thực hiện đường chuyền vào trong vòng cấm cho Reon Moore nhưng tiền đạo 29 tuổi lại dứt điểm hụt ngay sát vòng 5m50 khiến cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Mặc dù chơi lép vế, song Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn biết chắt chiu cơ hội tổ chức phản công. Phút 32, thủ môn Văn Bình bắt không dính bóng giúp Trọng Hoàng có cơ hội dứt điểm bên ngoài vòng cấm nhưng không thành công.

Quãng thời gian còn lại của trận đấu, các chân sút SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo ra một số tình huống sóng gió về phía khung thành của nhau nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

SLNA đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Sang hiệp hai, SLNA vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng bế tắc trong tấn công. Phút 54, Sỹ Hoàng thực hiện pha treo bóng từ cánh trái vào trong vòng cấm để Lê Viktor đánh đầu tung lưới thủ thành Văn Bình, gỡ hoà 1-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ảnh: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Bàn gỡ này giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tự tin và hưng phấn hơn. Phút 67, Lê Viktor thực hiện đường chuyền khó chịu từ quả đá phạt bên cánh trái vào trong vòng cấm. Đáng tiếc là Charles Atshimene lại không thể dứt điểm thành công.

Sau đó 1 phút, Trọng Hoàng có pha bật tường với Charles Atshimene trong vòng cấm trước khi dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Văn Bình.

Về cuối trận, SLNA nỗ lực gia tăng sức ép với hy vọng có thể giành trọn 3 điểm. Phút 73 và 74, Michael Olaha cùng Justin Garcia thay nhau dứt điểm về phía khung thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, song không thể chuyển hoá thành bàn.

Do không thể ghi thêm bàn thắng trong quãng thời gian còn lại của trận đấu nên SLNA đã bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà 1-1.

