Chồng trúng xổ số gần 37 tỷ đồng nhưng không đưa vợ xu nào mà "boa" cho nữ streamer





Người vợ, họ Viên, đã tiết lộ vụ việc với Đài truyền hình Hà Nam (Henan TV) vào giữa tháng 10, sau khi nộp đơn ly hôn.

Cặp đôi sống tại thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, và đã kết hôn từ năm 2016.

Ngày 17/12 năm ngoái, người chồng (danh tính không được tiết lộ) đã trúng giải độc đắc trị giá 10,17 triệu nhân dân tệ, sau khi trừ thuế còn nhận về 8,14 triệu nhân dân tệ.

Bà Viên cho biết ban đầu bà cũng vui mừng như chồng khi nghe tin trúng số. Người chồng nói rằng bà có thể mua bất cứ thứ gì mình thích bằng số tiền này.

Ông ta còn đưa cho vợ một thẻ ngân hàng, nói rằng trong đó có 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 420.000 USD) để hai vợ chồng cùng chi tiêu.

Tin tưởng chồng, bà Viên không kiểm tra số dư trong tài khoản mà chỉ cất thẻ vào ngăn kéo.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, người chồng bắt đầu thay đổi hoàn toàn.

Bà Viên (trái) – người vợ bị ruồng bỏ – trả lời phỏng vấn, nói rằng bà cảm thấy bị chồng “phản bội”. Ảnh: Handout

Ông ta do dự mỗi khi vợ xin tiền, dành cả ngày để đánh bạc và suốt đêm xem các buổi phát trực tuyến của những nữ streamer, thường xuyên “boa” cho họ những khoản lớn.

Một trong số những streamer đó được anh ta đã tặng riêng 1,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 168.000 USD).

Đến tháng 7, người đàn ông này còn đưa nữ streamer đó đi du lịch bốn ngày. Tuy nhiên, cả hai đã bị bà Viên bắt gặp tại một ga tàu hỏa.

Theo nội dung các đoạn trò chuyện trên mạng xã hội mà bà Viên thu thập được, người chồng thường gọi nữ streamer là “em yêu”, còn tự xưng là “chồng yêu” trong các tin nhắn qua lại.

“Em thích kiểu đàn ông lớn tuổi nào? Còn một ông già nhiều tiền như anh thì sao?” – người đàn ông nhắn cho nữ phát trực tuyến.

Sau đó, bà Viên phát hiện thẻ ngân hàng mà chồng đưa trước đó thực chất không hề có tiền.

“Anh đối xử với tôi thật bất công”, bà Viên nói trong bản tin, “Tôi đã hy sinh rất nhiều cho gia đình này. Anh còn chút lương tâm nào không?”.

“Trước khi anh ấy trúng số, tôi từng nghĩ sẽ sống với anh ấy cả đời. Nhưng anh đã phản bội tôi chỉ trong chốc lát. Anh từng nói muốn tìm một nữ streamer để sinh con cho mình”, bà kể thêm.

“Tôi thực sự ước rằng anh ấy chưa từng trúng số".

Người chồng không đưa ra lời biện minh nào, chỉ nói với truyền thông rằng: “Tôi đã tiêu hết tiền rồi. Giờ cô ấy kiện ly hôn, cứ để tòa phán quyết mọi chuyện".

Luật sư Tập Quân Kỳ, thuộc Công ty Luật Trung Địa (tỉnh Hà Nam), cho biết khoản tiền trúng xổ số trong thời gian hôn nhân được xem là tài sản chung của vợ chồng.

“Nếu số tiền mà người chồng "boa" cho nữ streamer vượt xa mức chi tiêu trung bình của gia đình, người vợ có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố anh ta không được chia tài sản chung”, luật sư Tập nói.

“Nếu hành vi "boa" này xuất phát từ mối quan hệ phi đạo đức giữa người chồng và nữ streamer, người vợ cũng có thể yêu cầu hoàn trả số tiền đó", ông bổ sung thêm.