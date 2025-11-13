Chốt ngày Thép xanh Nam Định đón HLV Brazil đẳng cấp?

Nguyễn Xuân Son sắp có thầy mới tại Thép xanh Nam Định

Sau khi HLV Vũ Hồng Việt xin từ chức thời gian qua, CLB Thép xanh Nam Định đã trao quyền dẫn dắt cho GĐKT Nguyễn Trung Kiên. Tuy nhiên, ông Kiên chỉ nắm vai trò HLV tạm quyền cho đến khi đội bóng thành Nam chính thức bổ nhiệm một HLV mới.

Theo thông tin, CLB có sân nhà Thiên Trường đang tích cực đàm phán để bổ nhiệm một HLV ngay trong tháng 11 này. Ở lượt trận AFC Champions League Two gần nhất gặp Gamba Osaka trên sân nhà, Thép xanh Nam Định đã đưa trợ lý người Brazil, ông Andre Lima vào vị trí HLV trưởng và ông cũng xuất hiện trong các cuộc họp báo.

CLB Thép xanh Nam Định sắp có HLV mới

Cho đến thời điểm lượt trận tiếp theo gặp CLB Thái Lan Ratchaburi vào ngày 27/11, Thép xanh Nam Định khả năng sẽ được dẫn dắt bởi một HLV khác và là một chiến lược gia người Brazil giàu kinh nghiệm làm việc tại châu Á. Trong trường hợp thỏa thuận được chốt, nhà ĐKVĐ V.League sẽ công bố danh tính thuyền trưởng trong thời gian sớm nhất.

Hiện tại, các CLB đang trong quãng nghỉ FIFA Days, còn V.League sẽ nghỉ dài tới cuối tháng 1/2026. Đây là thời gian để các đội bóng chuẩn bị lực lượng, thay thế ngoại binh, cầu thủ cho giai đoạn tiếp theo - bao gồm vị trí HLV trưởng. Nếu thỏa thuận được hoàn thành, tân HLV Thép xanh Nam Định sẽ có hơn 2 tháng để làm việc trước khi V.League tái khởi động.

Với CLB Thép xanh Nam Định, trận đấu tiếp theo của họ sẽ diễn ra ngay sau dịp FIFA Days, gặp CLB Long An trong khuôn khổ Cúp Quốc gia vào ngày 23/11 tới. Đây cũng là trận đấu đánh dấu sự tái xuất của tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau gần 1 năm nghỉ vì chấn thương, do anh có tên trong danh sách đăng ký Cúp Quốc gia của đội bóng thành Nam. Nếu suôn sẻ, NHM Thép xanh Nam Định có thể đón chào cả Nguyễn Xuân Son và tân HLV ở trận đấu này.

Mùa giải V.League năm nay, CLB Thép xanh Nam Định mới giành được 10 điểm và đang tạm đứng thứ 10 trên BXH. Toàn đội đặt mục tiêu có lần thứ 3 vô địch V.League và hướng đến thành tích ở 2 đấu trường quốc tế AFC Champions League Two cùng Shopee Cup.

Theo: Theo Bóng đá 24