Chậm triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 444/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Thông báo kết luận nêu rõ, việc triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, liên quan đến xây dựng hình ảnh của quốc gia với bạn bè quốc tế. Đồng thời, cũng là cơ hội quảng bá, xây dựng một điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại Đặc khu Phú Quốc.

Đây là các công việc rất cấp bách, thời hạn hoàn thành đã được ấn định, cơ quan, đơn vị liên quan chỉ được phép "bàn tiến", không được "bàn lùi" trên tinh thần đầu tư các dự án để phục vụ tốt Hội nghị APEC 2027 và phát triển lâu dài chiến lược cho Đặc khu Phú Quốc.

Tuy nhiên, sau 3 tháng kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định giao nhiệm vụ, Chính phủ có Nghị quyết về đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, gần 2 tháng kể từ lần kiểm tra hiện trường và họp triển khai các dự án ngày 28/6/2025 đến nay việc triển khai thực tế quá chậm trễ, nhiều dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa lựa chọn được nhà đầu tư. Các dự án đã có nhà đầu tư triển khai chậm; chưa giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư trong quá trình thực hiện.



Toàn cảnh công trường dự án Trung tâm hội nghị APEC 2027. Ảnh: Tây Hồ

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, nhất là UBND tỉnh An Giang phải ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ theo phân công, triển khai nhanh, phấn đấu hoàn thành các dự án, công trình trước từ 3 đến 6 tháng theo tiến độ yêu cầu, bảo đảm chất lượng tốt nhất để có được công trình đẹp, ấn tượng góp phần quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế về Phú Quốc.

Các bộ, cơ quan, địa phương phải thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ 1 tháng/1 lần. Văn phòng Chính phủ trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng, đồng thời, nghiên cứu, bố trí lịch định kỳ 2 - 3 tháng/1 lần để Phó Thủ tướng kiểm tra tại hiện trường, kịp thời đôn đốc tiến độ các dự án, giải quyết các vướng mắc, động viên các nhà thầu, đơn vị thi công và người lao động.

Các bộ, cơ quan, nhất là tỉnh An Giang rút kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác báo cáo và kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao, kịp thời kiểm điểm, có hình thức xử lý phù hợp đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, không thực hiện đúng yêu cầu. Quán triệt tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện"; phải "quyết tâm cao, nỗ lực lớn" để triển khai các dự án tốt nhất, nhanh nhất, chất lượng nhất.

Lựa chọn được nhà đầu tư, khởi công đồng loạt các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh An Giang khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phê duyệt các quy hoạch, thiết kế, quyết định các nội dung khác (giao khoán đất rừng; giá dịch vụ xử lý rác thải, nước thải…) theo thẩm quyền, khẩn trương khởi công xây dựng các dự án vào tháng 9 năm 2025.

Đối với nhóm dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư (5 dự án xử lý nước thải, rác thải; 2 dự án cấp nước; dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC): khẩn trương triển khai và hoàn thành việc lựa chọn được nhà đầu tư, khởi công đồng loạt trong tháng 9 năm 2025.

Đối với các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, UBND tỉnh An Giang khẩn trương triển khai đồng loạt các thủ tục cần thiết để sớm tổ chức thi công xây dựng ngay trong năm 2025.

Quá trình triển khai các dự án, phải chủ động rà soát, thực hiện, không để thiếu, bỏ sót trình tự, thủ tục, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai; chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu khẩn trương triển khai, bảo đảm chất lượng công trình, dự án, tuân thủ các quy định, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp ngày 20/08/2025 về tình hình triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh An Giang và các bộ, ngành, cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các dự án, tổng hợp, hằng tháng định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ quá trình thực hiện. Hỗ trợ, hướng dẫn UBND tỉnh An Giang trong việc triển khai thực hiện và công tác thẩm định các dự án.

Bộ Xây dựng khẩn trương làm việc với UBND tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời, ACV để thống nhất nội dung, kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi người khai thác cảng hàng không.

Theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc hoàn thiện hồ sơ về công tác vận hành, khai thác, bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường… tại Cảng hàng không.



Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về chuyển mục đích sử dụng đất rừng, rừng, khoáng sản, giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường để kịp thời triển khai các dự án hạ tầng phục vụ APEC, hoàn thành trong tháng 8/2025; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý đối với các nội dung vượt thẩm quyền.