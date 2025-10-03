Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 23:20 GMT+7

Chu Doãn Văn diệt phiên vương, ngoài Chu Đệ còn có 1 phiên vương khác đã thoát nạn, đó là ai?

+ aA -
Nguyệt Hoà (Theo Sound of hope, VĐH) Thứ sáu, ngày 03/10/2025 23:20 GMT+7
Ngoài Chu Đệ tránh được thảm họa tiêu diệt phiên vương do Chu Doãn Văn khởi xướng, còn có một phiên vương khác gặp may mắn vì người này đã gặp được Trương Tam Phong và tuân theo lời dạy của ông mà thoát nạn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chu Doãn Văn diệt phiên vương, ngoài Chu Đệ còn có 1 phiên vương khác đã thoát nạn, đó là ai?

Sau khi Chu Nguyên Chương lên ngôi lập lên triều Minh, để củng cố hoàng thất, Minh Thái Tổ đã phong cho con cháu làm phiên vương, nắm giữ binh quyền tại đất phong và đều có quân đội riêng để tự vệ.

Vào năm Hồng Vũ thứ 31 (1398), Chu Nguyên Chương qua đời, cháu trai của ông là Chu Doãn Văn lên ngôi lấy hiệu là Kiến Văn, tức Minh Huệ Đế. Vị hoàng đế trẻ nhìn thấy các ông chú của mình đều là các hoàng tử phiên vương canh giữ các nơi, thế lực của các phiên vương vô cùng lớn, cảm thấy thực sự bất an.

Minh Huệ Đế Chu Doãn Văn sợ quyền lực của các phiên vương quá lớn, ảnh hưởng đến quyền lực của hoàng đế, vì vậy ông bắt đầu cắt bỏ chư hầu vào năm thứ hai sau khi lên ngôi, và sử dụng Tế Thái và Hoàng Tử Thành để âm mưu hạ bệ phiên vương.

Chu Xuân được coi là phiên vương hiền lành, ham học và được nhiều người yêu mến.

Minh Huệ Đế Chu Doãn Văn cho triệu các phiên vương về kinh để tiến hành bãi bỏ phiên vương. Tháng 4 âm lịch năm 1399, Minh Huệ Đế Chu Doãn Văn ép cho Tương vương Chu Bách phải tự thiêu chết cùng cả nhà, còn Tề vương Chu Phù, Đại vương Chu Quế, Mân vương Chu Biền bị giáng làm thứ nhân.

Nhưng chưa động tới Yên vương Chu Đệ, do thế lực của ông này là rất lớn mạnh. Tuy nhiên, điều này đã làm cho Yên vương Chu Đệ lo sợ cho số phận của mình nên đã quyết định thực hiện chiến dịch “Tĩnh Nan chi biến“.

Ngoài Chu Đệ tránh được thảm họa này còn có một phiên vương khác gặp may mắn vì người này đã gặp được Trương Tam Phong và tuân theo lời dạy của ông mà thoát nạn. Đó là Hoàng tử thứ 11 Chu Xuân (1371-1423) - người được phong là Thục vương và canh giữ vùng Tứ Xuyên.

Thục vương sinh ra đã được vua cha và mọi người rất yêu mến, trong số rất nhiều anh chị em trong hoàng tộc, ông là người tốt bụng, thân thiện, hiếu thảo và tài năng, ông đặc biệt thích đọc sách từ khi còn nhỏ. Chu Nguyên Chương ca ngợi ông là “Thục tú tài”.

Năm Hồng Vũ thứ 23 (1390), Thục vương Chu Xuân tiếp quản Thành Đô. Sau khi được phong đất Thục, ông bổ nhiệm Phương Thế Nhụ đảm nhiệm thế tử phó. Thục vương ham học, nhờ đó đã cổ vũ cho phong cách học tập ở địa phương của ông.

Đối với những học sinh nghèo trong khu vực, hàng tháng ông đều cấp phát thóc và gạo từ tiền ăn của mình để giúp đỡ. Trong hoàng tộc họ Chu, Chu Xuân là một phiên vương rất tốt bụng và được lòng dân nhất.

Trong địa phận mà Thục vương cai quản, nhân dân an cư lạc nghiệp, vạn vật yên ổn. Một ngày nọ, đột nhiên xuất hiện một ông lão đến, trông ông già nua lạ thường, bước đi như bay, nhanh nhẹn phóng khoáng. Trên đầu đội một chiếc vương miện hình vuông, ông lão có phong thái nho nhã, ông nói muốn gặp Thục vương để giảng Đạo cho Thục vương.

Thục vương Chu Xuân mê Nho giáo cổ điển, không thích nghe giảng kinh, nhưng vẫn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông lão đi lại nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, Chu Xuân biết ông lão có thần thông, nên muốn giữ ông ở lại trong dinh thự của hoàng tử.

Ông lão cười nói: “Hà tất chung nam luận tiệp kính, hoạn tình vu ngã tự hồng mao”. có nghĩa hà tất phải đi theo con đường làm quan, việc làm quan đối với ta tựa như lông chim hồng.

Một hôm, ông lão nói với Chu Xuân: “Thái ấp của Thục vương tuy tốt, nhưng ngài nhất định phải khiêm tốn, tâm không được huênh hoang tham lam, kẻo có tai họa trong tương lai. Tôi là Trương Tam Phong, thích đi chu du khắp nơi”.

Chu Xuân đã viết một bài thơ tặng Trương Tam Phong, một trong số đó là: “Ngô sư thâm đắc lưu hầu thuật, tĩnh dưỡng đan điền bảo cốc thần“. Thục vương biết rằng ý chí của Trương Tam Phong đã vượt ra ngoài thế gian của con người và anh không thể giữ được ông ở lại nên phải nói lời tạm biệt ông.

Trương Tam Phong đã biết trước Minh Huệ Đế Chu Doãn Văn thực hiện thanh trừng các phiên vương, lại đưa ra lời cảnh báo, từ đó Thục vương Chu Xuân biết kiềm chế bản thân, đối xử tốt với dân chúng, xây dựng Tây Thục an dân, thoát khỏi tai họa do Chu Doãn Văn khởi xướng.

Khi Minh Thành Tổ lên ngôi, những lần vào chầu, Thục vương Chu Xuân đều được vua ban thưởng hậu hĩnh gấp đôi so với các phiên vương khác. Khi em ruột của Chu Xuân là Dục vương Chu Huệ âm mưu phản nghịch, ông đã tố cáo với Minh Thành Tổ, được vua khen ngợi.

Thục vương Chu Xuân qua đời vào năm Vĩnh Lạc thứ 21, thọ 53 tuổi, được ban thụy là Hiến.

Tham khảo thêm

Chu Nguyên Chương để lại cho Chu Doãn Văn 4 dũng tướng, vì sao vẫn bại dưới tay Chu Đệ?

Chu Nguyên Chương để lại cho Chu Doãn Văn 4 dũng tướng, vì sao vẫn bại dưới tay Chu Đệ?

Người Việt nào đã sáng chế ra “Súng thần công”, giúp Chu Đệ đánh bại quân Mông Cổ?

Người Việt nào đã sáng chế ra “Súng thần công”, giúp Chu Đệ đánh bại quân Mông Cổ?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bộ phim "Vua Kungfu" mà Thành Long và Lý Liên Kiệt đóng chung có kết cục thế nào?

Dự án đầu tiên của hai ngôi sao võ thuật Trung Quốc là Thành Long và Lý Liên Kiệt hợp tác có kết quả không như mong đợi.

Càn Long có công và tội thế nào với văn hóa, lịch sử Trung Hoa?

Đông Tây - Kim Cổ
Càn Long có công và tội thế nào với văn hóa, lịch sử Trung Hoa?

Viên Sùng Hoán đánh trận giỏi cỡ nào mà khiến Nỗ Nhĩ Cáp Xích chết vì đau khổ?

Đông Tây - Kim Cổ
Viên Sùng Hoán đánh trận giỏi cỡ nào mà khiến Nỗ Nhĩ Cáp Xích chết vì đau khổ?

"Tiền mìn"- Đồng tiền chỉ lưu hành trong… mỏ than thời Pháp thuộc, có gì đặc biệt?

Đông Tây - Kim Cổ
'Tiền mìn'- Đồng tiền chỉ lưu hành trong… mỏ than thời Pháp thuộc, có gì đặc biệt?

Nếu Quan Vũ đầu hàng và quy thuật Tào Tháo, thế cục Tam Quốc sẽ ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
Nếu Quan Vũ đầu hàng và quy thuật Tào Tháo, thế cục Tam Quốc sẽ ra sao?

Đọc thêm

Tết Trung Thu có từ bao giờ và Tết Trung Thu của Việt Nam khác Trung Quốc như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Tết Trung Thu có từ bao giờ và Tết Trung Thu của Việt Nam khác Trung Quốc như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Tết Trung thu hàng năm nhưng liệu bạn có biết Tết Trung Thu bắt nguồn từ đâu, ý nghĩa của ngày này thế nào và Tết Trung Thu của Việt Nam khác Trung Quốc ra sao?

Lào Cai: Đổ tường khi tháo dỡ nhà khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng
Tin tức

Lào Cai: Đổ tường khi tháo dỡ nhà khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng

Tin tức

Trên địa bàn xã Sín Chéng (tỉnh Lào Cai) vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khi tháo dỡ nhà trình tường bằng đất, khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Hành trình 30 năm Tạp chí Gia đình Việt Nam: Bền bỉ đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt
Xã hội

Hành trình 30 năm Tạp chí Gia đình Việt Nam: Bền bỉ đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt

Xã hội

Trải qua 3 thập kỷ hình thành và phát triển, Tạp chí Gia đình Việt Nam đã đi từ những bước khởi đầu đầy gian khó để trở thành một trong những cơ quan báo chí giàu bản sắc, bền bỉ đồng hành cùng hàng triệu gia đình trên khắp mọi miền đất nước.

Bắt Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên liên quan vụ kê khống bệnh nhân tán sỏi
Pháp luật

Bắt Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên liên quan vụ kê khống bệnh nhân tán sỏi

Pháp luật

Ông Nguyễn Đăng Giáp – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vợ xinh rồi ông bầu của Lý Hoàng Nam nói gì về tranh cãi ở bán kết PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025?
Thể thao

Vợ xinh rồi ông bầu của Lý Hoàng Nam nói gì về tranh cãi ở bán kết PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025?

Thể thao

Lý Hoàng Nam thua Trương Vinh Hiển trong trận bán kết đơn nam Giải pickleball PPA Asia Tour - Vietnam Cup 2025, với nhiều tranh cãi về bóng trong hay ngoài sân.

Hoàng Hường bị khởi tố: Doanh nghiệp liên quan từng nhiều lần bị xử lý
Kinh tế

Hoàng Hường bị khởi tố: Doanh nghiệp liên quan từng nhiều lần bị xử lý

Kinh tế

Dù xây dựng hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt với hệ sinh thái nhiều doanh nghiệp, cơ sở, tuy nhiên Hoàng Hường thường xuyên mắc phải vi phạm khiến cơ quan chức năng phải xử lý.

Cục Điện ảnh nhận giải trình của 4 công ty phát hành phim 'Hãy để tôi tỏa sáng' có “đường lưỡi bò” phi pháp
Văn hóa - Giải trí

Cục Điện ảnh nhận giải trình của 4 công ty phát hành phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có “đường lưỡi bò” phi pháp

Văn hóa - Giải trí

Do có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp, phim "Hãy để tôi tỏa sáng" bị gỡ bỏ hoàn toàn trên các nền tảng phát hành phim.

HLV Lê Đức Tuấn: 'Vắng Bùi Tiến Dũng là điểm yếu nhất của SHB Đà Nẵng'
Thể thao

HLV Lê Đức Tuấn: "Vắng Bùi Tiến Dũng là điểm yếu nhất của SHB Đà Nẵng"

Thể thao

HLV Lê Đức Tuấn cho biết sự vắng mặt của thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến việc kết nối các tuyến SHB Đà Nẵng không tốt, đây là điểm yếu của SHB Đà Nẵng.

Ông Trump gây chấn động khi tuyên bố Mỹ đang trong 'xung đột vũ trang' với các băng đảng ma túy
Thế giới

Ông Trump gây chấn động khi tuyên bố Mỹ đang trong "xung đột vũ trang" với các băng đảng ma túy

Thế giới

Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa chính thức tuyên bố rằng, quân đội Mỹ đang tham gia một cuộc “xung đột vũ trang phi quốc tế” với các băng đảng ma túy bất chấp chỉ trích của các nhà phê bình cũng như nhiều nghị sĩ nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ.

Petrolimex: Hoàn thiện mô hình tổ chức, tinh gọn bộ máy để nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp từ ngày 1/10/2025
Doanh nghiệp

Petrolimex: Hoàn thiện mô hình tổ chức, tinh gọn bộ máy để nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp từ ngày 1/10/2025

Doanh nghiệp

Đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) luôn tiên phong trong việc tái cơ cấu, đổi mới, sắp xếp nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức, tinh gọn bộ máy và định hướng quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. 

Tin tối (3/10): Tiền đạo nhập tịch trái phép sẽ khiến Malaysia trả giá đắt?
Thể thao

Tin tối (3/10): Tiền đạo nhập tịch trái phép sẽ khiến Malaysia trả giá đắt?

Thể thao

Tiền đạo nhập tịch trái phép sẽ khiến Malaysia trả giá đắt?; Hazard “chê” Ronaldo và Messi; Endrick được triệu tập lên ĐT Malaysia; trọng tài người Anh bị tuyên án tù; Bellingham bị loại khỏi ĐT Anh.

Dính đại họa 'nhập lậu” cầu thủ, ĐT Malaysia gục ngã trước Lào?
Thể thao

Dính đại họa "nhập lậu” cầu thủ, ĐT Malaysia gục ngã trước Lào?

Thể thao

Vứt bỏ đi 7 cầu thủ "nhập lậu" lại đang khủng hoảng tinh thần, không loại trừ khả năng ĐT Malaysia thậm chí sẽ mất điểm, hoặc thua ĐT Lào.

ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu
Kinh tế

ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu

Kinh tế

Vừa qua, tại văn phòng dự án ROX Living Aquamarine Diễn Châu, Công ty TNHH Oleco - Nam Quang, chủ đầu tư dự án, đã chính thức ký kết hợp tác cùng Hệ thống Mầm non Montessori Vinh.

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 13, dự báo tăng cấp, cảnh báo có lốc xoáy, sét, gió giật mạnh
Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 13, dự báo tăng cấp, cảnh báo có lốc xoáy, sét, gió giật mạnh

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão MATMO đã trở thành cơn bão số 11 trên biển Đông. Dự báo, bão sẽ gây rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Bị khởi tố, Hoàng Hường nói do năng lực yếu kém không nhận ra những việc làm chưa tốt khi vận hành hệ thống
Pháp luật

Bị khởi tố, Hoàng Hường nói do năng lực yếu kém không nhận ra những việc làm chưa tốt khi vận hành hệ thống

Pháp luật

Bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Hoàng Hường khai mình chỉ tập trung bán hàng, quảng bá sản phẩm, còn toàn bộ việc vận hành giao cho ê-kíp phía sau.

Hungary, Ba Lan khẩu chiến nảy lửa vì Nga và Ukraine
Thế giới

Hungary, Ba Lan khẩu chiến nảy lửa vì Nga và Ukraine

Thế giới

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và người đồng cấp Hungary Viktor Orban vừa có màn tranh luận gay gắt về bản chất những mối đe dọa đối với châu Âu và cuộc chiến Nga – Ukraine trong một cuộc đối thoại ở Copenhagen hôm 2/10.

Hoàng Hường bị khởi tố
Pháp luật

Hoàng Hường bị khởi tố

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Hoàng Thị Hường cùng 5 đồng phạm để điều tra hành vi bỏ ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai thuế giá trị gia tăng hơn 2.100 tỷ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Bí thư, Chủ tịch xã hoặc cấp phó phải có 1 người đặc trách về nông nghiệp
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Bí thư, Chủ tịch xã hoặc cấp phó phải có 1 người đặc trách về nông nghiệp

Tin tức

Tổng Bí thư nêu rõ, Bí thư, Chủ tịch xã hoặc cấp phó phải có một cán bộ được phân công đặc trách về nông nghiệp. Như vậy, xã sẽ có một đội ngũ 5 người chuyên trách về nông nghiệp, đủ sức chịu trách nhiệm toàn diện các vấn đề từ đất đai, giải phóng mặt bằng, đến khuyến nông và thú y.

Hơn 200 vận động viên tranh tài tại Giải Pickleball Tạp chí Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam
Thể thao

Hơn 200 vận động viên tranh tài tại Giải Pickleball Tạp chí Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam

Thể thao

Ngày 2/10, Tạp chí Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam chính thức công bố và tổ chức bốc thăm chia bảng Giải Pickleball tranh Cúp Kaitashi 2025.

Bão số 10 Matmo: Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo gì?
Xã hội

Bão số 10 Matmo: Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo gì?

Xã hội

Sở GDĐT Hà Nội cho biết, các trường cần thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp trước cơn bão số 10 Matmo.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tránh được rắc rối một cách hoàn hảo đầu tháng 10, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tránh được rắc rối một cách hoàn hảo đầu tháng 10, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này không thiếu tiền tiêu trong đầu tháng 10 nhờ thoát khỏi những rắc rối một cách ngoạn mục.

Bộ Chính trị yêu cầu Quân đội, Công an thực hiện nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả bão số 10
Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu Quân đội, Công an thực hiện nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả bão số 10

Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu Quân đội, Công an phải huy động phương tiện thực hiện nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là hỗ trợ cứu giúp nhân dân, không để người dân bị thiếu lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh, không có nhà ở; tập trung ưu tiên đưa những người ốm, người già, trẻ nhỏ đến vùng an toàn.

Đại sứ Pháp trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh cao nhất cho Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc
Thế giới

Đại sứ Pháp trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh cao nhất cho Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc

Thế giới

Chiều 3/10 tại Hà Nội, Đại sứ Pháp Olivier Brochet tổ chức lễ trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sỹ quan, huân chương cao quý nhất của nước Pháp cho hai nhà khoa học lỗi lạc người Pháp gốc Việt, đồng thời cũng là những nhà nghiên cứu cấp cao của Cơ quan nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS - Pháp) : Giáo sư Jean Trần Thanh Vân, tiến sỹ vật lý và Giáo sư Lê Kim Ngọc, tiến sỹ sinh học.

Jairo Rodrigues đá hỏng 11m, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng ở V.League
Thể thao

Jairo Rodrigues đá hỏng 11m, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng ở V.League

Thể thao

Trong cuộc đọ sức tại vòng 6 V.League 2025/26, HAGL sớm có lợi thế dẫn bàn sau tình huống lập công của Minh Tâm ở phút thứ 7 nhưng thầy trò HLV Lê Quang Trãi tiếp tục gây thất vọng khi bị SLNA cầm hoà 1-1.

Rapper Diddy mở lớp dạy kinh doanh trong trại giam
Văn hóa - Giải trí

Rapper Diddy mở lớp dạy kinh doanh trong trại giam

Văn hóa - Giải trí

Trong thời gian bị tạm giam để chờ xét xử, rapper Sean Combs, tức Diddy, tổ chức lớp học về khởi nghiệp cho bạn tù.

Cá đặc sản thịt ngọt như mì chính nuôi dày đặc ở Cà Mau, xúc lên toàn con to bự thế này đây
Nhà nông

Cá đặc sản thịt ngọt như mì chính nuôi dày đặc ở Cà Mau, xúc lên toàn con to bự thế này đây

Nhà nông

Nuôi cá rô đồng mật độ dày đặc là mô hình tận dụng đất trống xung quanh nhà của chị Lê Thị Hoa, nông dân ấp 1, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau).

Tin bão mới nhất: Bão MATMO đã chính thức vào biển Đông, thành cơn bão số 11, dự báo 2 kịch bản đổ bộ vào Việt Nam
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão MATMO đã chính thức vào biển Đông, thành cơn bão số 11, dự báo 2 kịch bản đổ bộ vào Việt Nam

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện có 2 kịch bản đổ bộ của bão MATMO. Cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14-15 khi ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc)

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế
Tin tức

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế

Tin tức

Ông Nguyễn Văn Phương- Chủ tịch UBND thành phố Huế đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nông dân Tuyên Quang miệt mài gặt lúa, dọn dẹp đường xá, nhà cửa sau mưa lũ
Nhà nông

Nông dân Tuyên Quang miệt mài gặt lúa, dọn dẹp đường xá, nhà cửa sau mưa lũ

Nhà nông

Sau đợt mưa lớn và việc các nhà máy thủy điện xả lũ, Tuyên Quang đã hứng chịu hậu quả nặng nề như sạt lở đất, ngập lụt diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về con người, hạ tầng, sản xuất nông nghiệp... Những ngày này, thời tiết nắng lên, nước rút, cấp uỷ, chính quyền địa phương đang tập trung huy động nhân lực, phương tiện, máy móc cùng bà con khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

2

Vì sao bao đời nay dân một làng ở Phú Thọ gọi tòa thành cổ này là "Thành nhà Mạc"?

Vì sao bao đời nay dân một làng ở Phú Thọ gọi tòa thành cổ này là 'Thành nhà Mạc'?

3

Hai nước châu Âu chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho 'cuộc sống trong bóng tối'

Hai nước châu Âu chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho 'cuộc sống trong bóng tối'

4

Trả tự do tại tòa cho cựu sĩ quan công an ở Thanh Hóa phạm tội mua bán trái phép hóa đơn

Trả tự do tại tòa cho cựu sĩ quan công an ở Thanh Hóa phạm tội mua bán trái phép hóa đơn

5

"Một tiền lệ thảm khốc": Châu Âu hoảng loạn vì kế hoạch của Ukraine

'Một tiền lệ thảm khốc': Châu Âu hoảng loạn vì kế hoạch của Ukraine