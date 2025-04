Chiều 11/4, thông tin từ UBND xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An), cho biết Công an xã đang bảo vệ hiện trường, tử thi trong quán cà phê ven tuyến quốc lộ 1 gần Cầu Ván thuộc ấp 7, xã Nhị Thành, chờ Công an tỉnh đến để phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chủ quán.

Nạn nhân tên Lê Thị Diệu N (47 tuổi, ngụ Tiền Giang) thuê mặt bằng để mở quán giải khát nhiều tháng nay.

Hàng trăm người dân đứng bên ngoài quán cà phê nơi chủ quán tử vong ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) để nghe thông tin. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 14 giờ cùng ngày, người đàn ông chạy xe máy theo hướng huyện Bến Lức về TP Tân An (Long An), khi qua Cầu Ván gần 100 mét trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa bàn ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa ghé vào để uống nước.

Nhiều thanh niên tò mò đến sắt hàng rào để nhìn vào bên trong nơi nạn nhân tử vong. Ảnh: Thiên Long

Bước vào khỏi cửa, người này kêu cà phê nhưng không nghe ai trả lời. Đợi một lúc thấy chủ quán chẳng bước ra, anh đứng dậy đi thẳng vô trong, vừa bước đi, vừa kêu bán nước uống.

Lúc tới gần cửa nhà tắm, anh hốt hoảng khi nhìn thấy thi thể nạn nhân nằm bất động cạnh phòng tắm.

Quan sát kỹ thấy trên người chủ quán không còn mặc quần áo có dấu hiệu đã tử vong, anh chạy ra ngoài tri hô. Một số người buôn bán bên cạnh đi sang chứng kiến, đồng thời điện báo Công an xã Nhị Thành.

Một số người ở đây cho biết, hơn 10 sáng cùng ngày, bà N còn ra phía trước sân đứng nói chuyện điện thoại với ai đó khá lâu. “Chị này hằng ngày có đeo nhiều trang sức nhưng lúc chết không còn nhìn thấy, chưa biết có cất đi hay không…”, chị bán hàng gần đó nói.

Theo chính quyền xã, bà N thuê mặt bằng mở quán bán cà phê chỉ có một mình. Khu vực này cũng rất nhiều điểm mua bán khá nhộn nhịp suốt ngày đêm.

Hiện tử thi chưa được khám nghiệm còn chờ cơ quan chức năng của tỉnh.