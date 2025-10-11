Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 11/10/2025 17:49 GMT+7

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra ngập lụt ở Trung Giã, Đa Phúc, yêu cầu triển khai cấp bách các dự án chống ngập

Thành An Thứ bảy, ngày 11/10/2025 17:49 GMT+7
Giữa lúc nhiều khu dân cư ở Trung Giã và Đa Phúc ngập sâu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục, yêu cầu bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân sau khi đi công tác ở nước ngoài về.
Chiều 11/10, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại hai xã Đa Phúc và Trung Giã - những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau bão số 10 và 11.

Chưa bao giờ Hà Nội phải đối mặt với thiên tai kép như lần này

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành An

Phát biểu tại cuộc làm việc ở Sở Chỉ huy tiền tiêu (đặt tại trụ sở UBND xã Tân Hưng cũ), ông Trần Sỹ Thanh cho biết, hoàn lưu bão số 11 đã gây ngập tại hơn 120 điểm trên địa bàn Hà Nội, từ nội thành đến ngoại thành, trong đó hai xã Trung Giã và Đa Phúc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Ông cũng cho rằng, hai cơn bão liên tiếp vừa qua là phép thử lớn đối với năng lực chỉ huy, điều hành của chính quyền địa phương và hệ thống phòng thủ dân sự của Thủ đô.

“Chưa bao giờ Hà Nội phải đối mặt với thiên tai kép như lần này - bão chồng bão, mưa đặc biệt lớn, gây áp lực khủng khiếp lên hệ thống đê điều và thoát nước. Đây là phép thử thật sự cho chính quyền các cấp”, ông Thanh nói.

Theo người đứng đầu chính quyền Hà Nội, đợt bão số 10 cho thấy một số nơi vẫn bị động từ khâu dự báo đến ứng phó. Do vậy, lực lượng chức năng của thành phố đã rút kinh nghiệm chủ động hơn trước bão số 11.

Cụ thể, trước khi cơn bão số 11 đổ bộ vào đất liền, địa phương đã xây dựng kịch bản di dời dân, đảm bảo an toàn điện, nguồn nước. Khi nước rút cần sớm vệ sinh môi trường, đồng thời tạo điều kiện để học sinh sớm trở lại trường, quan tâm đến cuộc sống của người dân, nhất là nước uống...

Hàng nghìn hộ dân hai xã Đa Phúc và Trung Giã bị ngập sâu do ảnh hưởng của mưa lũ. Ảnh: Thành An

Ông Thanh cho biết, trong đợt ngập lụt vừa qua, bản thân nắm diễn biến từng giờ thông qua các Phó Chủ tịch phụ trách, để kịp thời chỉ đạo di dời dân, đồng thời đã chuẩn bị sẵn kịch bản ứng phó trong tình huống xấu nhất, kể cả khi có nguy cơ “vỡ trận”.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh gửi lời cảm ơn đến các lực lượng tuyến đầu – quân đội, công an, cán bộ cơ sở đã không quản hiểm nguy, ngày đêm cứu hộ, di dời người dân, đảm bảo an toàn cho khu vực ngập. Ông cũng cảm ơn sự hỗ trợ của các tỉnh, thành phố trên cả nước đã hướng về Hà Nội trong những ngày mưa bão khốc liệt.

Chủ tịch Hà Nội cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng và Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp chia sẻ và chỉ đạo khắc phục tình trạng ngập lụt sau bão số 11 tại một số xã ngoại thành.

Tại xã Đa Phúc, trong một số thôn, nước vẫn chưa rút hết trong nhà dân. Lực lượng chức năng được tăng cường, vừa giúp người dân di chuyển đồ đạc, vừa cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu.Ảnh: Thành An

Tập trung xử lý cấp bách các công trình chống ngập

Chia sẻ thêm tại cuộc làm việc, Chủ tịch Hà Nội cho biết, thành phố đang xây dựng đề án tổng thể về đê điều và tiêu thoát nước, nhằm xử lý dứt điểm các điểm ngập trọng yếu.

“Cách đây hai năm, tôi đã yêu cầu các đơn vị bay flycam để khảo sát toàn bộ hệ thống đê. Chúng tôi đã thấy rõ các ‘khiếm khuyết’ và đang lập đề án đầu tư công để nhiệm kỳ tới tập trung xử lý triệt để”, ông Thanh nói.

Đối với hệ thống cấp thoát nước, ông Thanh yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát và trình danh mục công trình cấp bách ngay trong tuần này, để lãnh đạo thành phố xem xét, ký duyệt và triển khai sau Đại hội.

“Các công trình khẩn cấp, đặc biệt là trạm bơm và hệ thống tiêu thoát nước nội đô, phải trình lên tôi để ký ngay theo thủ tục cấp bách. Nếu làm theo quy trình thông thường thì sang năm cũng chưa xong”, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu.

Quang cảnh cuộc họp chiều 11/10. Ảnh: Thành An

Đáng chú ý, Chủ tịch Hà Nội cho biết, bản thân và lãnh đạo các sở, ngành thường xuyên đi khảo sát thực tế để nắm rõ tình hình đê điều, cống, rãnh, hạ tầng thoát nước.

“Chúng tôi đi lặng lẽ, nhưng biết hết. Tại sao khu Ciputra ngập, tại sao đường Võ Chí Công, Đại lộ Thăng Long hay đường Láng – Hòa Lạc ngập – chúng tôi đều nắm rõ và đã có giải pháp”, ông chia sẻ.

“Có những công trình phải làm ngay, khi hoàn thành chắc chắn 100% khu vực đó sẽ không còn ngập. Nếu triển khai quyết liệt trong năm nay, mùa mưa sang năm, Hà Nội sẽ cải thiện rõ rệt”, ông Thanh khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành An

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng chia sẻ, dù đang công tác ở nước ngoài, ông vẫn chỉ đạo kịp thời việc hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương. Thành phố đã phê duyệt hỗ trợ mỗi xã Đa Phúc và Trung Giã 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão lũ.

Ông đề nghị hai địa phương sử dụng nguồn vốn hiệu quả, ưu tiên khôi phục sản xuất, đảm bảo đời sống người dân; phần còn lại tập trung vào các dự án cấp bách, thực hiện theo hình thức chỉ định thầu để rút ngắn thời gian.

"Về danh mục các công trình khẩn cấp, các sở ngành trình lên để tôi ký ngay bằng thủ tục cấp bách. Không thể để trạm bơm, nâng cấp trạm bơm đấu thầu rất mất thời gian quy trình thủ tục lựa chọn nhà thầu. Thành phố sẽ nhận định và quyết định danh mục nào là khẩn cấp, cấp bách để triển khai ngay. Làm theo quy trình đến sang năm chưa thể xong được", ông Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh (thứ 2 từ trái qua) thị sát vị trí nền đường sắt bị cuốn trôi trơ lại đường ray.

Đợt bão lũ chưa từng có trong tiền lệ, phải bơm được nguồn nước ra hệ thống sông, đảm bảo cuộc sống cho người dân

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, bão số 10 và 11 liên tiếp gây ra trận ngập lụt lịch sử, khiến nhiều khu vực nội và ngoại thành bị ảnh hưởng nặng nề. Ông Quyền cho hay, bản thân ông “ngày nào cũng đến hai xã Trung Giã và Đa Phúc” để nắm tình hình và chỉ đạo trực tiếp.

Theo ông Quyền, các lực lượng đã điều tiết kịp thời hệ thống thoát nước, hiện khi nước ngoài sông rút, thành phố có thể kích hoạt toàn bộ hệ thống bơm, phấn đấu trong 7 ngày cơ bản tiêu thoát nước, ổn định cuộc sống người dân.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại thông tin, tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc, nước lũ lên rất nhanh, chỉ trong một ngày đã vượt mức lịch sử. Hiện đường sắt qua địa bàn bị xói lở, nhiều điểm đê yếu cần được gia cố khẩn cấp. Ngành nông nghiệp kiến nghị nâng cốt mặt đê Hữu Cầu thêm 50 cm và xây dựng phương án tái định cư cho khoảng 800 hộ dân ngoài đê.

Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, nhận định đây là đợt bão lũ chưa từng có tiền lệ, yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, đặc biệt với các điểm có mạch sủi, thẩm thấu nước ở chân đê. Bộ Tư lệnh Thủ đô sẵn sàng hỗ trợ vệ sinh môi trường và khắc phục hậu quả sau lũ.

Tại địa phương, xã Trung Giã còn 7 thôn ngập sâu, dự kiến đến chiều 12/10 cơ bản thoát nước. Xã tập trung phân phát nhu yếu phẩm, khử khuẩn và chuẩn bị cho học sinh trở lại trường. Ở xã Đa Phúc, nước đã rút dần, song 13 thôn ngoài đê vẫn chịu ảnh hưởng; chính quyền đã đắp 7,6 km đê tạm để bảo vệ các khu dân cư vùng trũng.

