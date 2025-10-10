Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 10/10/2025 19:02 GMT+7

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh vẫn "trực chiến" chống ngập lụt dù đang đi công tác nước ngoài

Thành An - Sông Bùi Thứ sáu, ngày 10/10/2025 19:02 GMT+7
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, dù đang đi công tác nước ngoài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vẫn thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời chỉ đạo và phân công lãnh đạo thành phố xuống hiện trường kiểm tra, động viên, hỗ trợ người dân vùng ngập xã Đa Phúc và Trung Giã.
Thông tin được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết trong cuộc họp ngay tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Đa Phúc (địa bàn thuộc huyện Sóc Sơn cũ), với các sở, ngành về kết quả ứng phó sự cố sạt lở đê kè và ngập úng nghiêm trọng do hoàn lưu bão số 11 gây ra trên địa bàn hai xã Trung Giã và Đa Phúc.

Ngày 10/10, tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Đa Phúc (địa bàn thuộc huyện Sóc Sơn cũ), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về kết quả ứng phó sự cố sạt lở đê kè và ngập úng nghiêm trọng do hoàn lưu bão số 11 gây ra trên địa bàn hai xã Trung Giã và Đa Phúc. Ảnh: Huy Kiên.

Theo báo cáo nhanh, mực nước tại xã Đa Phúc đã hạ từ 20–30 cm so với đỉnh lũ, quốc lộ 3 còn ngập 40–50 cm. Khu vực ngoài đê chính có 1.511 hộ dân (6.509 người) phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn như nhà văn hóa, trường học, trạm y tế. Riêng các hộ có nhà cao tầng được phép ở lại sau khi nước rút dần.

Tại xã Trung Giã, tình hình nghiêm trọng hơn khi đê cấp IV đoạn Đô Tân và Vòng Ấm bị tràn qua với chiều cao khoảng 1m, nhiều vị trí sạt lở dài tới 20m. Toàn xã có 4.041 hộ (16.417 người) bị cô lập trong đêm 9/10. Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố, Quân đoàn 12, Binh chủng Hóa học và Nhà máy Z49 tổ chức sơ tán hơn 800 hộ dân, tiếp tục di dời hơn 1.400 hộ với 5.866 khẩu còn nguy cơ ngập sâu.

Để chủ động ứng phó, xã Đa Phúc đã vận hành toàn bộ hệ thống cống tiêu, bơm nước ra ngoài đồng bằng 24 máy bơm tại các trạm Tân Hưng, Cẩm Hà II, Tăng Long và Tiên Tảo. Hơn 10.600 người, 34 xe ô tô, 4 máy xúc, 60.000 bao tải đất cùng hàng chục nghìn mét vuông bạt đã được huy động gia cố đê Hữu Cầu tại các vị trí xung yếu dài 7,5 km.

Đại diện lãnh đạo xã Đa Phúc (Hà Nội) phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá: Đây là trận ngập lớn nhất trong nhiều năm qua, song các địa phương đã nỗ lực hết sức, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Đặc biệt, dù đang công tác nước ngoài nhưng Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh vẫn thường xuyên nắm bắt, cập nhật diễn biến tình hình, kịp thời chỉ đạo từ xa và phân công các lãnh đạo Thành phố xuống hiện trường kiểm tra, động viên người dân.

Phó Chủ tịch Hà Nội ghi nhận tinh thần chủ động của chính quyền hai xã Đa Phúc và Trung Giã, đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, “tuyệt đối không để thiệt hại về người và hạn chế ở mức thấp nhất các thiệt hại về tài sản cho Nhân dân”.

Ông Quyền cũng chỉ đạo sau khi nước rút, chính quyền 2 xã cần tập trung tiêu độc, khử trùng, bảo đảm vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Xã Trung Giã (Hà Nội) bị ngập nặng, hình ảnh chụp ngày 10/10.

Cùng với đó, ngành đường sắt được yêu cầu khắc phục hư hỏng trong 24 giờ; điện lực Hà Nội khẩn trương cấp điện trở lại; Công ty Thủy lợi Sóc Sơn chuẩn bị máy bơm dã chiến phục vụ tiêu thoát nước sản xuất; Sở Công Thương đảm bảo nguồn hàng cứu trợ khi cần thiết; Sở Khoa học và Công nghệ xử lý ngay sự cố mất điện tại các trạm phát sóng để duy trì thông tin liên lạc thông suốt.

Mặc dù mực nước đã rút, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền vẫn nhấn mạnh yêu cầu “không được chủ quan, mất cảnh giác”, nhất là chính quyền xã Trung Giã và Đa Phúc, phải duy trì lực lượng trực 24/24h, thường xuyên kiểm tra đê điều, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Các sở, ngành và địa phương được giao tổ chức rút kinh nghiệm, xây dựng kịch bản ứng phó cụ thể hơn để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân trong mùa mưa bão.

Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đã có mặt tại hai xã Trung Giã, Đa Phúc để kiểm tra, động viên người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội và các bộ, ngành liên quan không chủ quan, theo dõi chặt diễn biến lũ, chuẩn bị sẵn phương án xấu nhất để bảo đảm an toàn cho người dân.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: “Phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện, đặc biệt là quân đội, để di dời người dân khi cần thiết, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại hiện trường, Thủ tướng trực tiếp gọi điện chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp điều tiết nước trên các hồ đập hợp lý, tránh gây vỡ đê hạ lưu. Ông cũng gửi lời cảm ơn các lực lượng đã “thức trắng đêm vì an toàn của nhân dân”.

