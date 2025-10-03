Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Cả hệ thống chính trị vào cuộc, cán bộ “làm ngày, làm đêm”

Ngày 3/10, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến quý III/2025 với lãnh đạo các xã, phường trên toàn thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành.

Hà Nội không áp dụng cứng nhắc mô hình, điều chỉnh phù hợp với đặc thù siêu đô thị

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ. Hằng tuần, các cơ quan Trung ương đều rà soát, đánh giá kết quả; TP Hà Nội cũng thường xuyên họp giao ban, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc tiến độ.



Tại Thủ đô, từ cấp ủy, chính quyền thành phố đến các sở, ngành, xã, phường đều chủ động, trách nhiệm, thể hiện tinh thần vào cuộc đồng bộ. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường đã tạo nên chuyển động lớn, lan tỏa đến tận cơ sở - nơi trực tiếp tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân.



“Cán bộ, công chức không quản ngày đêm, có thời điểm làm việc đến 8-9 giờ tối mới về. Chúng ta đang cùng lúc thực hiện nhiều ‘cuộc cách mạng’, từ cải cách hành chính, chuyển đổi số đến tổ chức lại bộ máy. Báo chí cũng nhận định, đây là một cuộc cách mạng không dễ dàng, không hề nhẹ nhàng, nhưng hết sức cần thiết và mang tính đột phá”, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hà Nội, sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả rõ rệt. Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm khi tiếp xúc cử tri đã biểu dương kết quả sắp xếp bộ máy, vận hành của TP và tinh thần cố gắng đó của các cán bộ. Đáng chú ý, với chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số” tại các xã, phường, Hà Nội đã có bước chuyển ngoạn mục.



“Một điểm sáng là Hà Nội không áp dụng cứng nhắc mô hình, mà điều chỉnh phù hợp với đặc thù siêu đô thị. Chính sự uyển chuyển, tương hỗ giữa các cấp đã giúp hệ thống vận hành trơn tru, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp”, ông Thanh nói và cho biết, thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát quy trình, cắt giảm thủ tục hành chính trên nền tảng công nghệ, hướng tới một nền hành chính hiện đại, phục vụ hiệu quả.

Hà Nội kiên quyết thực hiện phân cấp, ủy quyền nhưng không cứng nhắc, máy móc

Theo người đứng đầu chính quyền Hà Nội, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thành ủy, HĐND, UBND TP là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền toàn diện và thực chất. Đây là mô thức quản trị tất yếu đối với đô thị đặc biệt, dân số đông.



“Thành phố tin tưởng vào năng lực của cấp dưới, sẽ phân cấp đi đôi với đầu tư nguồn lực, tổ chức bộ máy và đào tạo cán bộ, kể cả hỗ trợ bố trí biệt phái, điều động linh hoạt. Những đơn vị đủ năng lực sẽ được giao cả phần việc vốn thuộc trách nhiệm cấp thành phố; ngược lại, nơi nào còn hạn chế sẽ được hỗ trợ, không áp đặt máy móc”, ông Trần Sỹ Thanh nói.

Quang cảnh Hội nghị giao ban trực tuyến quý III-2025 với lãnh đạo 126 xã, phường nhằm tháo gỡ vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Viết Thành

Thông tin thêm, ông Thanh cho biết, TP Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành xây dựng sổ tay chuyên môn điện tử, phát triển chatbot hỗ trợ cán bộ, người dân, doanh nghiệp. Nguyên tắc “giao việc đi đôi với giao tiền” được áp dụng chặt chẽ; việc phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đang được rà soát để bảo đảm công bằng giữa các đơn vị hành chính.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng chỉ rõ những vấn đề còn vướng mắc trong quản lý, như các tuyến đường giáp ranh giữa hai phường, quản lý cây xanh, bãi đỗ xe, rác thải… đều đã và đang được phân công cụ thể.



Ông nhấn mạnh, Hà Nội xác định xã, phường là tuyến đầu trong tiếp xúc với người dân, là “chốt chặn cuối cùng” của quản lý nhà nước. Thành phố sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách, tài chính, nhân lực để cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Việc phân cấp, phân quyền cũng đi đôi với trao quyền thực chất, tránh chồng chéo, vướng mắc. Hà Nội đang đi đúng hướng, kiên định với cải cách hành chính, phân cấp quản lý, và chuyển đổi số - vì một nền hành chính phục vụ, hiện đại và hiệu quả” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý các phường, xã chủ động triển khai công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” để phòng, chống bão số 11 (Matmo) hiệu quả, bảo vệ an toàn cho người dân.