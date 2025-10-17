Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn thăm hỏi, trao quà tới hội viên, nông dân Lạng Sơn bị thiệt hại do bão lũ

Ngày 17/10, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm hỏi, nắm tình hình, trao quà cho hội viên Hoàng Văn Ngôn ở xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn bị thiệt hại nặng sau bão lũ. Ảnh: Nguyễn Chương

Động viên kịp thời

Sáng ngày 17/10, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm hỏi, nắm tình hình, trao quà cho gia đình hội viên Hoàng Văn Ngôn, một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vừa bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ ở xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Đón đoàn trong căn nhà mái ngói trống hoác sau trận bão lũ lịch sử, ông Ngôn tỏ ra rất xúc động: "Lũ rút đi, dù không bị thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản, hoa màu của gia đình đều bị lũ cuốn trôi hết. Đến nay, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, các đoàn từ thiện đến hỗ trợ, trao quà, động viên kịp thời giúp chúng tôi và các hộ trong thôn vơi bớt khó khăn".

Nắm tay động viên ông Ngôn và bà con địa phương, đồng chí Lương Quốc Đoàn cho biết, cơn bão số 10 và 11 vừa qua là cơn bão lớn trong lịch sử gây thiệt hại nặng cho người dân tại nhiều tỉnh, thành. Đảng, nhà nước, Chính phủ, Uỷ ban MTTQ VN và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng các bộ ngành, địa phương, cả cộng đồng sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ để bà con vượt qua khó khăn.

"Bão lũ qua rồi, chúng ta lại làm lại, khôi phục lại cuộc sống, sản xuất ngày càng tốt đẹp, phát triển hơn", Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn chia sẻ khó khăn với hộ gia đình bà Phan Thị Tiên ở thôn Lỷ, xã Yên Bình bị thiệt hại nặng sau bão lũ lịch sử. Ảnh: Nguyễn Chương

Cùng hoàn cảnh nghèo, khó khăn với hộ gia đình ông Ngôn, hộ gia đình cận nghèo bà Phan Thị Tiên ở thôn Lỷ, xã Yên Bình cũng được đồng chí Lương Quốc Đoàn cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà.

Bà Tiên kể: Do địa hình ở thôn Lỷ thấp hơn nên vào mùa mưa cũng hay bị ngập nước. Tuy nhiên, năm nay mưa lớn, lũ về nhanh quá, gia đình và bà con ở thôn trở tay không kịp. Những ngày đầu tháng 10 khi thấy nước lũ đổ về nhiều, ngập sâu, chúng tôi chỉ kịp di chuyển người, còn toàn bộ tài sản, hoa màu, trâu bò, lợn, gà... đều bị nhấn chìm, trôi hết.

"Chồng bị bệnh nằm liệt giường 6 năm nay, còn tôi đau ốm thường xuyên nhưng nhờ có bà con hàng xóm hỗ trợ, chúng tôi mới thoát thân. Hôm nay, nhận được quà của đoàn công tác trung ương, chúng tôi rất xúc động", bà Tiên bộc bạch.

Các thành viên trong đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho ông Lê Văn Hoan (bị bệnh nằm liệt giường), ở thôn Lỷ, xã Yên Bình. Ảnh: Nguyễn Chương

Mong bà con sớm ổn định sản xuất, sinh hoạt

Trao đổi với đoàn công tác, ông Vũ Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình cho biết, do hậu quả của hoàn lưu bão số 11 gây ra mưa lớn kéo dài từ ngày 6 đến 7/10 khiến cả xã Yên Bình chìm trong biển nước. 22/22 thôn đều bị cô lập hoàn toàn. May mắn lớn nhất cho xã là không bị thiệt hại về người, nhưng lũ lịch sử đã gây mất mát to lớn về tài sản, hoa màu.

Sau lũ, toàn xã có 2.500 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, 15 ngôi nhà bị hư hỏng nặng; hơn 2.325 ha lúa và hoa màu đang vào vụ thu hoạch, 72.000 con gia súc, gia cầm bị nhấn chìm, mất trắng... ước tính thiệt hại lên đến gần 500 tỷ đồng.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn và các thành viên trong đoàn công tác, ông Nguyễn Cảnh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thăm hỏi, trao quà cho gia đình ông Lương Văn Đến ở thôn Bầm, xã Yên Bình bị mất nhà sau bão lũ. Ảnh: Nguyễn Chương

Bí thư Đảng uỷ xã Yên Bình kiến nghị Bộ NNMT, UBND tỉnh Lạng Sơn, các sở, ngành liên quan xem xét, hỗ trợ kinh phí, giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, cơ sở vật chất thiết yếu giúp người dân sớm ổn định sản xuất, sinh hoạt sau lũ.

Đồng thời, hỗ trợ khẩn cấp sửa chữa cầu Bông xã Yên Bình (kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng) và các công trình hạ tầng thiết yếu khác; Hỗ trợ phục hồi cơ sở hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, giao thông bị hư hỏng do bão lũ.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn động viên hội viên ông Lương Văn Đến ở thôn Bầm, xã Yên Bình cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống, sản xuất.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá rất cao sự chủ động trong việc phòng chống bão lũ của chính quyền địa phương xã Yên Bình nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Các thành viên trong đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tỉnh Lạng Sơn trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng sau thiên tai ở xã Yên Bình. Ảnh: Nguyễn Chương

"Nhờ sự vào cuộc chủ động, tích cực, đồng bộ của chính quyền địa phương và người dân nên chúng ta không để xảy ra thiệt hại về người", đồng chí Lương Quốc đoàn nói và cho rằng: "Không mất người nhưng bà con bị thiệt thiệt hại rất lớn về tài sản, hoa màu... Do vậy, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn để người dân không bị thiếu đói, sớm ổn định lại cuộc sống, sản xuất".

Trong dịp này, ông Nguyễn Cảnh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ông Bùi Văn Côi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn cũng đã trao nhiều phần quà giá trị cho người dân bị thiệt hại sau thiên tại ở xã Yên Bình, xã Vân Nam, Thiện Tâm.

Đến thăm hỏi ân cần, trao quà cho từng hội viên có hoàn cảnh khó khăn sau thiên tai, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: Món quà tuy không lớn về vật chất nhưng là trách nhiệm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đối với các hội viên, nông dân của mình. Tôi rất kỳ vọng, với sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ và nhân dân, chúng ta sẽ vượt qua các khó khăn, thiệt hại và sớm ổn định lại cuộc sống, sản xuất sau thiên tai.



Trong chuyến thăm hỏi, trao quà tại Lạng Sơn, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp với các Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), các doanh nghiệp, mạnh thường quân... đã trao 500 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cho bà con bị ảnh hưởng lũ, ngập tại tỉnh Lạng Sơn. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã trao tặng 23 phần quà gồm tiền mặt và đồ dùng gia đình cho 23 hộ khó khăn tại xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn. Tổng trị giá hàng và tiền trao tặng hơn 300 triệu đồng.