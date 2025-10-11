Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga thăm hỏi, trao quà hỗ trợ nhân dân Thái Nguyên, Bắc Ninh

Sáng 11/10, tới thăm và trực tiếp trao hỗ trợ cho người dân và lực lượng hỗ trợ tại phường Gia Sàng, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga đã sẻ chia với những khó khăn mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đang trải qua.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga thăm hỏi và trao quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực của tỉnh trong việc tiếp cận người dân bị mắc kẹt để hạn chế tối đa thiệt hại về người; đồng thời gửi lời cảm ơn tới lực lượng vũ trang đã hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ, sớm ổn định đời sống của nhân dân.

Thông tin về công tác vận động toàn dân, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, những ngày qua, rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tính đến thời điểm này, số tiền đăng ký ủng hộ qua tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương lên tới gần 900 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ 500 tỷ đồng. Từ số tiền tiếp nhận được, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ hỗ trợ đợt 1 số tiền 265 tỷ đồng tới 17 tỉnh, thành phố.

“Cảm động vô cùng khi có những cụ già, những em nhỏ, những người công nhân bình dị đã đến trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tiền ủng hộ với mong muốn Uỷ ban sẽ phân bổ kịp thời đến tận tay nhân dân. Điều đó cho thấy tinh thần cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái của người dân được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga chia sẻ.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga tới thăm trường mầm non Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên.

Bà Hà Thị Nga nêu rõ, những hỗ trợ bước đầu này sẽ là động lực để nhân dân tỉnh Thái Nguyên thêm ấm lòng trước những thiệt hại nặng nề. Bà đề nghị, ngay sau khi nước rút, đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải kịp thời hỗ trợ để nhân dân sớm ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp với lực lượng vũ trang tiến hành tiêu độc, khử trùng, đảm bảo môi trường.

“Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục hình thành các tổ nhóm cùng với lực lượng vũ trang hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, khử trùng để giảm thiểu dịch bệnh, ô nhiễm môi trường sau khi nước rút”, bà Hà Thị Nga gợi mở và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phân bổ nguồn lực ủng hộ kịp thời, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, bà Hà Thị Nga cho biết Ban vận động Cứu trợ Trung ương sẽ tổng hợp những khó khăn của tỉnh để kiến nghị với cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ khắc phục về giao thông, phương tiện, kỹ thuật nhằm đảm bảo sinh kế cho người dân.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, 65/92 xã, phường trên địa bàn bị ảnh hưởng, hơn 2.000 ngôi nhà bị ngập, hệ thống giao thông sạt lở nghiêm trọng.

“Tổng thiệt hại ước tính trên 4.000 tỷ đồng, hiện địa phương cần khoảng 650 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp. Đến nay, tỉnh đã nhận được trên 100 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân”, ông Tuyên thông tin và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ của nhân dân cả nước.

Ngay sau cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga đã trực tiếp trao 15 suất quà cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề, thăm trường học và trao hỗ trợ cho thầy cô và các em học sinh.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga thăm hỏi, tặng quà người dân xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác do bà Hà Thị Nga dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi có bà Nguyễn Thị Hà, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh.

Theo báo cáo của xã Kép, do ảnh hưởng của bão, nước sông Thương lên cao đã gây ngập lụt, cô lập nhiều thôn. Toàn xã có 432 hộ phải di dời tại chỗ và hơn 70 hộ phải di dời tài sản đi nơi khác. Về nông nghiệp, 134 ha lúa và hàng chục ha hoa màu, thuỷ sản bị ngập.

Đến thăm các hộ gia đình, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga ân cần hỏi thăm tình hình đời sống, sức khỏe của bà con, chia sẻ những khó khăn mà người dân địa phương đang phải vượt qua. Bà ghi nhận nỗ lực của chính quyền và lực lượng chức năng trong việc khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị các địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, tiêu độc khử trùng, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống sau thiên tai.

“Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp tình hình thiệt hại tại các địa phương để báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó có phương án hỗ trợ kịp thời. Đề nghị các địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, tiêu độc khử trùng, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống sau thiên tai”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Nhằm kịp thời động viên bà con, đoàn công tác đã trao nhiều phần quà cho các hộ dân. Những món quà thể hiện tinh thần tương thân tương ái, là nguồn động viên giúp người dân vững tin vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.