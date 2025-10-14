Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Hội và Cuộc sống
Thứ ba, ngày 14/10/2025 21:21 GMT+7

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn báo cáo 4 kết quả nổi bật của Hội Nông dân với Tổng Bí thư Tô Lâm

+ aA -
PV Dân Việt Thứ ba, ngày 14/10/2025 21:21 GMT+7
Phát biểu tại buổi tiếp kiến với đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm vào đúng dịp Kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định, đây là niềm vinh dự, sự tự hào của giai cấp nông dân Việt Nam nói chung, các Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 nói riêng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều nay 14/10, đoàn “95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà Khoa học của Nhà nông” đã tới trụ sở Trung ương Đảng tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm.

Báo điện tử Dân Việt trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Lễ Tiếp kiến nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông với Tổng Bí thư Tô Lâm.

Kính thưa đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư và lãnh đạo các đơn vị.

Thưa các quý vị, đại biểu!

Hôm nay, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và 95 điển hình nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 rất vinh dự được tiếp kiến Đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào đúng dịp Kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025). Đây là niềm vinh dự, sự tự hào của giai cấp nông dân Việt Nam nói chung, các nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025 nói riêng.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp kiến với đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Phạm Hưng. 

Thay mặt Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đoàn 95 đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông, xin trân trọng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe đến Đồng chí Tổng Bí thư, mặc dù đồng chí bận rất nhiều công việc quan trọng của đất nước song vẫn dành thời gian quý báu để gặp gỡ và động viên với giai cấp nông dân Việt Nam ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu có mặt tại buổi tiếp kiến long trọng này.

Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư,

Kính thưa các quý vị, đại biểu!

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng thực chất, chuyển từ phong trào hình thức sang hiệu quả cụ thể gắn với lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân.

Thứ nhất, tích cực đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân thông qua phát triển mô hình chi Hội Nông dân nghề nghiệp (3.645 chi Hội), tổ Hội Nông dân nghề nghiệp (36.363 tổ Hội), các mô hình Câu lạc bộ của nông dân (Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, Câu lạc bộ nông dân tham gia bảo vệ môi trường).

Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào nông dân, trọng tâm vào 2 phong trào nòng cốt của Hội.

Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Trung ương Hội phát động từ năm 1989 đã được đông đảo các hộ nông dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Số lượng hộ nông dân có thu nhập cao ngày càng nhiều, trong đó số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 5 năm trước.

Thông qua phong trào đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của nông dân, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần đưa Nghị quyết 19 của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào thực tiễn đời sống của nông dân.

Phong trào “Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp” được phát động từ đầu năm 2024 nhưng đã tạo hiệu ứng xã hội và đem lại hiệu quả rõ rệt. Qua 1 năm thực hiện, đã thành lập mới 679 hợp tác xã, 3.772 tổ hợp tác trong nông nghiệp, thu hút trên 745 nghìn hộ hội viên nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; tương ứng thực hiện vượt gấp từ 3 - 5 lần so với chỉ tiêu bình quân hằng năm được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/2/2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các cấp Hội đã vận động gần 415 nghìn nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; thành lập mới 732 tổ hợp tác, 187 hợp tác xã nông nghiệp, đạt từ 88% kế hoạch cả năm, góp phần thực hiện Nghị quyết 20 của Đảng về phát triển kinh tế tập thể.

Thứ ba, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực với trên 20 nghìn mô hình điểm sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, công nghệ sinh học được xây dựng và nhân rộng, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho trên 7 nghìn sản phẩm nông nghiệp và trên 8 nghìn sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, giá trị nông sản.

Chủ động phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp bảo lãnh cung ứng giống, vật tư đầu vào cho nông dân theo hình thức trả chậm không tính lãi với bình quân hằng năm trên 210 nghìn tấn phân bón các loại, hàng trăm tấn giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi trị giá hàng trăm tỷ đồng, giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất.

Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá giới thiệu, kết nối thụ nông sản cho nông dân thông qua 629 điểm trưng bày, cửa hàng nông sản an toàn (Hội xây dựng hơn 200 cửa hàng), tổ chức các tuần hàng, tham gia Festival, hội chợ (Hội trực tiếp tổ chức 1.102 cuộc, phối hợp tổ chức 18.460 cuộc), đưa trên 78 nghìn sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

Tăng cường hỗ trợ vốn giúp nông dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương ủy thác cho vay đạt trên 682 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tín dụng, hỗ trợ nông dân vay vốn với dư nợ gần 200 nghìn tỷ đồng, góp phần hạn chế nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen, bảo đảm trật tự xã hội ở nông thôn.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh kỷ niệm với đoàn đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025. Ảnh: Phạm Hưng.

Thứ tư, tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ hàng năm giữa lãnh đạo Chính phủ, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nông dân để kịp thời có những chỉ đạo, định hướng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đời sống, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước.

Trong đó Trung ương Hội đã tổ chức 6 Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường trước đây tổ chức 2 Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” với sự tham gia trực tiếp của các cơ quan quản lý, chuyên gia và hàng trăm nông dân, hợp tác xã, kết nối đến hơn 10.000 điểm cầu Hội Nông dân các cấp trong cả nước.

Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư,

Kính thưa các quý vị, đại biểu!

Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam nhằm phát hiện, tôn vinh, động viên, khuyến khích và cổ vũ những tấm gương nông dân xuất sắc, có nhiều sáng tạo và đạt hiệu quả cao trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh tổ quốc. Tôn vinh những nhà khoa học có đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chương trình được triển khai lần đầu năm 2013 và được các cấp, các ngành ủng hộ, được nông dân cả nước hưởng ứng. Các nông dân đạt danh hiệu xuất sắc năm 2013 đến nay vẫn tiếp tục phát huy đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế nông nghiệp và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện năm kỷ niệm các ngày lễ lớn của quốc gia, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9; Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIV, Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025). Thay mặt Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, xin báo cáo đồng chí Tổng Bí thư các hoạt động như sau:

1. Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) với chủ đề 8 thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước và trao giải cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi”.

2. Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất với yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức “Tháng nghe nhân dân nói”, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số”.

3. Và trong buổi sáng hôm nay đã diễn ra các hoạt động: Lễ Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội, đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Hội Nông dân giải phóng khu V và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

4. Đặc biệt, một hoạt động quan trọng của Chương trình Tự hào nông dân là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc; trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông dành cho 95 đại biểu sẽ diễn ra trọng thể vào 20h ngày hôm nay 14/10/2025 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Trước thềm Lễ tôn vinh, 95 đại biểu rất vinh dự và phấn khởi được Tổng Bí thư gặp mặt, trong đó có 63 nông dân xuất sắc đến từ 34 tỉnh, thành phố; 32 Nhà khoa học của nhà nông. Các đại biểu nông dân, nhà khoa học tiêu biểu, xuất sắc lần này đã trải qua nhiều vòng đề cử, bình chọn nghiêm túc, công bằng từ cơ sở, từ các kênh giới thiệu của các bộ, ngành, học viện.

Về 63 nông dân Việt Nam xuất sắc:

Có 54 đại biểu nam, 9 đại biểu nữ; trong đó có 4 đại biểu dân tộc thiểu số; đại biểu cao tuổi nhất 77 tuổi, người trẻ nhất 25 tuổi. Phần lớn nông dân xuất sắc có độ tuổi trung bình từ 46- 60 tuổi.

Thành tích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp: 31 nông dân.

Thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc: 27 nông dân.

Sáng kiến, phát minh trong sản xuất nông nghiệp: 5 nông dân.

Nông dân có doanh thu cao nhất là Hồ Phi Thủy (ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) với mô hình nuôi trai lấy ngọc kết hợp du lịch sinh thái, doanh thu từ 95 - 150 tỷ đồng; đứng thứ hai là nông dân Nguyễn Chí Linh (đến từ Ấp Bờ Cảng, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau) với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, doanh thu 90 tỷ đồng/năm.

Trên 20 nông dân có mức lợi nhuận từ 5 tỷ đồng/năm trở lên; các ứng viên còn lại có mức lợi nhuận từ 500 triệu đồng đến 4,5 tỷ đồng/năm.

Nông dân xuất sắc trẻ tuổi nhất là anh Nguyễn Tùng Dương, 25 tuổi (sinh năm 2000) đến từ thôn Làng Chanh, xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ.

Nông dân xuất sắc lớn tuổi nhất là ông Chu Văn Sâm, 77 tuổi (sinh năm 1948) đến từ thôn Đồng Danh, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ.

Về 32 Nhà khoa học của Nhà nông:

Có 27 đại biểu nam, 5 đại biểu nữ, trong đó:

Nhà khoa học của nhà nông trẻ tuổi nhất: 35 tuổi (sinh năm 1990) là anh Nguyễn Khánh Toàn đến từ Trung tâm Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn).

Lớn tuổi nhất là GS.TS Mai Văn Quyền - Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật Công ty CP Phân bón Bình Điền: 87 tuổi (sinh năm 1938).

Rất nhiều nhà khoa học có phát minh, sáng chế hay như: Sáng chế máy cắt hom giống cây mì tự động sử dụng bằng năng lượng mặt trời của anh Phạm Văn Thanh (Krông Pa, Gia Lai); Sáng chế bẫy chuột không cần mồi và dụng cụ đuổi chim hình bán nguyệt của ông Trần Quang Thiều - Ủy viên BCH Hội cơ khí Việt Nam đến từ Thường Tín, Hà Nội...

Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Hội Nông dân Việt Nam đã nghiêm túc triển khai việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến nay đã đi vào hoạt động thông suốt, đúng như đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: Khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, yêu cầu đặt ra là phải hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. Để làm được điều đó, từng bộ máy, từng con người trong hệ thống phải thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm.

Từ những kết quả đã đạt được trên, cùng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, Hội nông dân Việt Nam, cùng các nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư sẽ ra sức phấn đấu, thi đua để đạt được nhiều thành tích, kết quả hơn nữa trong sản xuất, nghiên cứu, góp phần vào sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn nói riêng; của đất nước nói chung với phương châm phải rõ người, rõ việc, rõ kết quả như đồng chí Tổng Bí thư đã nhiều lần chỉ đạo.

Một lần nữa, thay mặt Hội Nông dân Việt Nam và đoàn đại biểu 95 nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian quý báu để tiếp đoàn và kính chúc đồng chí nhiều sức khỏe, lãnh đạo đất nước hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, đưa đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước!

Đáp từ phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước vì sự quan tâm đặc biệt, những định hướng lớn, và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: “Buổi tiếp kiến hôm nay là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn. Những lời căn dặn tâm huyết, những ý kiến chỉ đạo mở đường của Tổng Bí thư về việc xây dựng đội ngũ "nông dân tinh tuệ", đẩy mạnh liên kết sản xuất chính là kim chỉ nam, là động lực mạnh mẽ để các cấp Hội Nông dân bước vào chặng đường phát triển mới.”

Đồng chí Lương Quốc Đoàn khẳng định, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm chuyển hóa các ý kiến chỉ đạo thành chương trình hành động cụ thể, thiết thực; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của giai cấp nông dân.

Tham khảo thêm

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tại Đại hội thi đua yêu nước Hội NDVN lần VI

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tại Đại hội thi đua yêu nước Hội NDVN lần VI

Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI

Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI
14

Tự hào Nông dân Việt Nam: Chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Tự hào Nông dân Việt Nam: Chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Xã có diện tích sầu riêng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), Hội Nông dân xã Ea Knuếc - xã có diện tích sầu riêng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk - đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, khẳng định vai trò nòng cốt của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

95 năm Hội Nông dân Việt Nam: Hội sẽ cầu nối quan trọng giúp nông sản vươn ra thị trường lớn

Hội và Cuộc sống
95 năm Hội Nông dân Việt Nam: Hội sẽ cầu nối quan trọng giúp nông sản vươn ra thị trường lớn

Tự hào 95 năm Hội Nông dân Việt Nam: Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Hội và Cuộc sống
Tự hào 95 năm Hội Nông dân Việt Nam: Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam: Vững niềm tự hào, nhân lên khát vọng phồn vinh

Hội và Cuộc sống
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam: Vững niềm tự hào, nhân lên khát vọng phồn vinh

Sáng nay, 14/10, long trọng diễn ra Lễ kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội Thi đua yêu nước Hội NDVN

Hội và Cuộc sống
Sáng nay, 14/10, long trọng diễn ra Lễ kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội Thi đua yêu nước Hội NDVN

Đọc thêm

“Ăn may” trước ĐT Nepal, HLV Kim Sang-sik đổ thừa do... trời mưa
Thể thao

“Ăn may” trước ĐT Nepal, HLV Kim Sang-sik đổ thừa do... trời mưa

Thể thao

Giành chiến thắng nhọc nhằn trước ĐT Nepal, HLV Kim Sang-sik đổ thừa do trời mưa và mặt sân sũng nước khiến các cầu thủ không phát huy hết khả năng.

Lưu Bang dẫn 320.000 quân đại chiến Hung Nô, nhận kết quả nhục nhã ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Lưu Bang dẫn 320.000 quân đại chiến Hung Nô, nhận kết quả nhục nhã ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Lúc sinh thời, Hán Cao Tổ Lưu Bang chỉ có duy nhất một lần đối đầu với quân Hung Nô, và đó là một thất bại nhục nhã nhất trong đời ông.

Trợ lý HLV ĐT Nepal: ĐT Việt Nam xứng đáng đi tiếp hơn Malaysia
Thể thao

Trợ lý HLV ĐT Nepal: ĐT Việt Nam xứng đáng đi tiếp hơn Malaysia

Thể thao

Theo trợ lý Salyan Khadgi của HLV ĐT Nepal, ĐT Việt Nam xứng đáng vào VCK Asian Cup 2027 hơn ĐT Malaysia, khi ĐT Malaysia đang phạm luật của FIFA.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt

Tin tức

Chiều 14/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Ngày sinh Âm lịch may mắn nhất, nửa đời đầu đầy khó khăn, sau tuổi 40 vượt lên rực rỡ, giàu sang
Gia đình

Ngày sinh Âm lịch may mắn nhất, nửa đời đầu đầy khó khăn, sau tuổi 40 vượt lên rực rỡ, giàu sang

Gia đình

Đến tuổi 40, người có ngày sinh Âm lịch này sẽ tận hưởng một cuộc sống sung túc, có xe cộ, nhà cửa, tiền tiết kiệm.

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas
Thế giới

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas

Thế giới

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza và đánh giá cao nỗ lực trung gian, hòa giải của các nước đã giúp đạt được thỏa thuận này.

ĐT Việt Nam 'ăn may' Nepal nhờ bàn phản lưới
Thể thao

ĐT Việt Nam "ăn may" Nepal nhờ bàn phản lưới

Thể thao

ĐT Việt Nam có chiến thắng may mắn trước đối thủ yếu Nepal nhờ bàn phản lưới nhà ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 diễn ra tối 14/10 trên sân Thống Nhất.

Kết quả vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027: Malaysia ngược dòng đại thắng Lào
Thể thao

Kết quả vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027: Malaysia ngược dòng đại thắng Lào

Thể thao

Trong cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, Malaysia xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 5-1 trước Lào.

Ông Trump bất ngờ tiết lộ nhà lãnh đạo quyền lực đủ sức giúp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine
Thế giới

Ông Trump bất ngờ tiết lộ nhà lãnh đạo quyền lực đủ sức giúp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể đóng vai trò then chốt trong việc chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu giữa Nga và Ukraine, nhấn mạnh rằng ông được giới lãnh đạo Nga “rất tôn trọng”.

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng xã phát triển toàn diện
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng xã phát triển toàn diện

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, đề ra nhiều mục tiêu quan trọng. Ông Nguyễn Ngọc Kiên được đại hội tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Chiêm Hóa khóa I.

“Tín hiệu gửi tới Nga”: NATO huy động hàng chục máy bay chiến đấu răn đe hạt nhân
Thế giới

“Tín hiệu gửi tới Nga”: NATO huy động hàng chục máy bay chiến đấu răn đe hạt nhân

Thế giới

NATO đang chuẩn bị cho một kịch bản chiến tranh hạt nhân, khi 70 máy bay từ 14 quốc gia thành viên sẽ tham gia cuộc tập trận Steadfast Noon (“Buổi trưa kiên định”) kéo dài hai tuần trên bầu trời Biển Bắc – hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn quân sự cho biết. Giới phân tích nhận định đây là “một tín hiệu rõ ràng” gửi tới Nga.

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đăng ký kết hôn ở tuổi 67 với bạn gái kém 36 tuổi
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đăng ký kết hôn ở tuổi 67 với bạn gái kém 36 tuổi

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đã chính thức đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi Chân Chân. Thông tin được bạn gái nam nghệ sĩ xác nhận với truyền thông.

Phùng Thắng: Trung thần bị Chu Nguyên Chương nghi kỵ, phải đầu độc cả gia đình để cùng chết
Đông Tây - Kim Cổ

Phùng Thắng: Trung thần bị Chu Nguyên Chương nghi kỵ, phải đầu độc cả gia đình để cùng chết

Đông Tây - Kim Cổ

Cả cuộc đời Phùng Thắng là minh chứng cho bi kịch của những công thần tận trung báo quốc nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị hoàng đế Chu Nguyên Chương nghi kỵ và sát hại.

Tự hào nông dân Việt Nam: Tôn vinh trí tuệ khoa học cùng sức mạnh sản xuất
Video

Tự hào nông dân Việt Nam: Tôn vinh trí tuệ khoa học cùng sức mạnh sản xuất

Video

Nhằm khẳng định vai trò của người nông dân và nhà khoa học trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10, Trung ương Hội NDVN tổ chức bình chọn và tôn vinh 95 cá nhân tiêu biểu trên toàn quốc năm 2025, bao gồm 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông.

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên 'khoe' sẽ xây chung cư nuôi tôm
Nhà nông

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên "khoe" sẽ xây chung cư nuôi tôm

Nhà nông

Được cùng với 95 Nhà khoa học của nhà nông, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Lưu Văn Dũng ở xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 vui mừng báo cáo với Tổng Bí thư về ý tưởng xây "chung cư" nuôi tôm.

Tin tối 14/10: Vũ Văn Thanh báo tin cực vui
Thể thao

Tin tối 14/10: Vũ Văn Thanh báo tin cực vui

Thể thao

Vũ Văn Thanh báo tin cực vui; 2 cầu thủ bị treo giò ở vòng 7 V.League; Mbappe xem Ronaldo là hình mẫu lý tưởng; Jobe Bellingham lọt vào tầm ngắm của M.U; trọng tài David Coote nhận tội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nông dân xuất sắc, nhà khoa học là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng làm giàu
Nhà nông

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nông dân xuất sắc, nhà khoa học là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng làm giàu

Nhà nông

Chiều nay, 14/10, đúng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà Khoa học của nhà nông.

Ông Trump nổi cơn thịnh nộ giữa Quốc hội Israel vì khoảnh khắc vinh quang bỗng thành 'bão tố'
Thế giới

Ông Trump nổi cơn thịnh nộ giữa Quốc hội Israel vì khoảnh khắc vinh quang bỗng thành "bão tố"

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nổi nóng khi bài phát biểu trước Quốc hội Israel bị một nhóm nghị sĩ la ó, phản đối làm gián đoạn, trong khi sự kiện lẽ ra được xem là “thời khắc vàng” để khẳng định vai trò của ông là trung gian hòa giải Trung Đông - theo The Daily Beast.

Chủ tịch nước Lương Cường: Nông dân VNXS, Nhà khoa học của Nhà nông sẽ viết tiếp những câu chuyện truyền cảm hứng
Nhà nông

Chủ tịch nước Lương Cường: Nông dân VNXS, Nhà khoa học của Nhà nông sẽ viết tiếp những câu chuyện truyền cảm hứng

Nhà nông

Lễ tôn vinh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông - sự kiện chính của Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025" đang diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam.

Bắt nghi phạm giật xấp vé số của người đàn ông ở Đồng Nai
Pháp luật

Bắt nghi phạm giật xấp vé số của người đàn ông ở Đồng Nai

Pháp luật

Liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc người đàn ông chạy bộ đuổi theo kẻ giật xấp vé số, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi phạm.

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại'
Nhà nông

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại"

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 95 nhà khoa học của nhà nông và nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đã vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại buổi tiếp kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự ấn tượng với các thành tích của các nhà khoa học của nhà nông, nông dân Việt Nam xuất sắc. "Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp nông dân chuyên nghiệp, hiện đại", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025
Ảnh

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025

Ảnh

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), chiều nay 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 đại biểu tiêu biểu là Nông dân Việt Nam xuất sắc và các Nhà khoa học của nhà nông được tôn vinh năm 2025.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có hiệu suất làm việc tốt hơn vào cuối năm, kiếm được tiền, lên được chức
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có hiệu suất làm việc tốt hơn vào cuối năm, kiếm được tiền, lên được chức

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, hiệu suất làm việc của 4 con giáp tăng vọt vào cuối năm, tiền tài tự nhiên đổ về, sự nghiệp vươn lên những tầm cao mới.

Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?
Văn hóa - Giải trí

Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?

Văn hóa - Giải trí

Ngân 98 và Hoàng Hường – hai gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi vừa bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra vì các tội danh có liên quan trong hoạt động kinh doanh. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô vụ việc, phản ứng của họ khi đối diện với pháp luật cũng trở thành tâm điểm bàn tán.

VTV1 truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối nay: Lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVNXS, Nhà khoa học của Nhà nông 2025
Nhà nông

VTV1 truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối nay: Lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVNXS, Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Nhà nông

Vào lúc 20h10 tối nay (14/10), Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc, 32 Nhà khoa học của nhà nông sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025). Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện.

Ukraine bị bỏ lại một mình giữa chiến trường khi phương Tây chùn bước, viện trợ quân sự lao dốc
Thế giới

Ukraine bị bỏ lại một mình giữa chiến trường khi phương Tây chùn bước, viện trợ quân sự lao dốc

Thế giới

Báo cáo mới của Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức) công bố ngày 14/10 cho thấy lượng viện trợ quân sự dành cho Ukraine đã giảm mạnh trong hai tháng gần đây, bất chấp các nỗ lực mới của NATO nhằm duy trì nguồn cung vũ khí cho Kiev.

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD
Thể thao

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Thể thao

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech - do ông Nguyễn Hoà Bình làm Chủ tịch HĐQT, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can liên quan, trong đó có doanh nhân Đào Minh Phú, người rất nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam và từng vô địch Triton Super High Roller Series $50,000 NLH 8-Handed 2023 để bỏ túi 1,67 triệu USD.

Đâu cần đi xa, địa điểm này ở Hà Nội cũng có gỏi cá 'ngon hết nấc'
Xã hội

Đâu cần đi xa, địa điểm này ở Hà Nội cũng có gỏi cá "ngon hết nấc"

Xã hội

Gỏi cá mè Quan Sơn không chỉ là một món ăn, mà là trải nghiệm ẩm thực tinh tế, thể hiện sự hòa quyện hoàn hảo giữa đặc sản từ hồ và hương vị của núi rừng.

Lý Á Bằng ly hôn vợ trẻ Hải Hà Kim Hỷ
Văn hóa - Giải trí

Lý Á Bằng ly hôn vợ trẻ Hải Hà Kim Hỷ

Văn hóa - Giải trí

Từng là biểu tượng nam thần cổ trang, Lý Á Bằng giờ đây livestream kiếm sống và chính thức ly hôn người mẫu Hải Hà Kim Hỷ sau ba năm kết hôn.

Hé lộ kịch bản sử thi “Vinh quang Nông dân Việt Nam”: Bản trường ca tôn vinh 'người gieo hạt' cho đất nước
Nhà nông

Hé lộ kịch bản sử thi “Vinh quang Nông dân Việt Nam”: Bản trường ca tôn vinh "người gieo hạt" cho đất nước

Nhà nông

Chỉ trong vài giờ nữa, Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Lễ tôn vinh sẽ mở màn bằng Chương trình nghệ thuật sử thi Vinh quang Nông dân Việt Nam”, đưa khán giả ngược dòng thời gian 95 năm lịch sử Hội và giai cấp nông dân đồng hành cùng dân tộc, qua những phân cảnh bình dị mà hào hùng, hứa hẹn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

3

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

4

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

5

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy