Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn báo cáo 4 kết quả nổi bật của Hội Nông dân với Tổng Bí thư Tô Lâm

Chiều nay 14/10, đoàn “95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà Khoa học của Nhà nông” đã tới trụ sở Trung ương Đảng tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm.

Báo điện tử Dân Việt trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Lễ Tiếp kiến nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông với Tổng Bí thư Tô Lâm.

Kính thưa đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư và lãnh đạo các đơn vị.

Thưa các quý vị, đại biểu!



Hôm nay, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và 95 điển hình nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 rất vinh dự được tiếp kiến Đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào đúng dịp Kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025). Đây là niềm vinh dự, sự tự hào của giai cấp nông dân Việt Nam nói chung, các nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025 nói riêng.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp kiến với đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Phạm Hưng.

Thay mặt Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đoàn 95 đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông, xin trân trọng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe đến Đồng chí Tổng Bí thư, mặc dù đồng chí bận rất nhiều công việc quan trọng của đất nước song vẫn dành thời gian quý báu để gặp gỡ và động viên với giai cấp nông dân Việt Nam ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu có mặt tại buổi tiếp kiến long trọng này.

Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư,

Kính thưa các quý vị, đại biểu!

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng thực chất, chuyển từ phong trào hình thức sang hiệu quả cụ thể gắn với lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân.

Thứ nhất, tích cực đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân thông qua phát triển mô hình chi Hội Nông dân nghề nghiệp (3.645 chi Hội), tổ Hội Nông dân nghề nghiệp (36.363 tổ Hội), các mô hình Câu lạc bộ của nông dân (Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, Câu lạc bộ nông dân tham gia bảo vệ môi trường).

Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào nông dân, trọng tâm vào 2 phong trào nòng cốt của Hội.

Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Trung ương Hội phát động từ năm 1989 đã được đông đảo các hộ nông dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Số lượng hộ nông dân có thu nhập cao ngày càng nhiều, trong đó số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 5 năm trước.

Thông qua phong trào đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của nông dân, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần đưa Nghị quyết 19 của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào thực tiễn đời sống của nông dân.

Phong trào “Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp” được phát động từ đầu năm 2024 nhưng đã tạo hiệu ứng xã hội và đem lại hiệu quả rõ rệt. Qua 1 năm thực hiện, đã thành lập mới 679 hợp tác xã, 3.772 tổ hợp tác trong nông nghiệp, thu hút trên 745 nghìn hộ hội viên nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; tương ứng thực hiện vượt gấp từ 3 - 5 lần so với chỉ tiêu bình quân hằng năm được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/2/2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các cấp Hội đã vận động gần 415 nghìn nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; thành lập mới 732 tổ hợp tác, 187 hợp tác xã nông nghiệp, đạt từ 88% kế hoạch cả năm, góp phần thực hiện Nghị quyết 20 của Đảng về phát triển kinh tế tập thể.

Thứ ba, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực với trên 20 nghìn mô hình điểm sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, công nghệ sinh học được xây dựng và nhân rộng, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho trên 7 nghìn sản phẩm nông nghiệp và trên 8 nghìn sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, giá trị nông sản.

Chủ động phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp bảo lãnh cung ứng giống, vật tư đầu vào cho nông dân theo hình thức trả chậm không tính lãi với bình quân hằng năm trên 210 nghìn tấn phân bón các loại, hàng trăm tấn giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi trị giá hàng trăm tỷ đồng, giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất.

Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá giới thiệu, kết nối thụ nông sản cho nông dân thông qua 629 điểm trưng bày, cửa hàng nông sản an toàn (Hội xây dựng hơn 200 cửa hàng), tổ chức các tuần hàng, tham gia Festival, hội chợ (Hội trực tiếp tổ chức 1.102 cuộc, phối hợp tổ chức 18.460 cuộc), đưa trên 78 nghìn sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

Tăng cường hỗ trợ vốn giúp nông dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương ủy thác cho vay đạt trên 682 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tín dụng, hỗ trợ nông dân vay vốn với dư nợ gần 200 nghìn tỷ đồng, góp phần hạn chế nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen, bảo đảm trật tự xã hội ở nông thôn.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh kỷ niệm với đoàn đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025. Ảnh: Phạm Hưng.

Thứ tư, tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ hàng năm giữa lãnh đạo Chính phủ, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nông dân để kịp thời có những chỉ đạo, định hướng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đời sống, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước.

Trong đó Trung ương Hội đã tổ chức 6 Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường trước đây tổ chức 2 Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” với sự tham gia trực tiếp của các cơ quan quản lý, chuyên gia và hàng trăm nông dân, hợp tác xã, kết nối đến hơn 10.000 điểm cầu Hội Nông dân các cấp trong cả nước.

Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư,

Kính thưa các quý vị, đại biểu!

Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam nhằm phát hiện, tôn vinh, động viên, khuyến khích và cổ vũ những tấm gương nông dân xuất sắc, có nhiều sáng tạo và đạt hiệu quả cao trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh tổ quốc. Tôn vinh những nhà khoa học có đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chương trình được triển khai lần đầu năm 2013 và được các cấp, các ngành ủng hộ, được nông dân cả nước hưởng ứng. Các nông dân đạt danh hiệu xuất sắc năm 2013 đến nay vẫn tiếp tục phát huy đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế nông nghiệp và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện năm kỷ niệm các ngày lễ lớn của quốc gia, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9; Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIV, Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025). Thay mặt Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, xin báo cáo đồng chí Tổng Bí thư các hoạt động như sau:

1. Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) với chủ đề 8 thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước và trao giải cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi”.

2. Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất với yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức “Tháng nghe nhân dân nói”, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số”.

3. Và trong buổi sáng hôm nay đã diễn ra các hoạt động: Lễ Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội, đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Hội Nông dân giải phóng khu V và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

4. Đặc biệt, một hoạt động quan trọng của Chương trình Tự hào nông dân là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc; trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông dành cho 95 đại biểu sẽ diễn ra trọng thể vào 20h ngày hôm nay 14/10/2025 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Trước thềm Lễ tôn vinh, 95 đại biểu rất vinh dự và phấn khởi được Tổng Bí thư gặp mặt, trong đó có 63 nông dân xuất sắc đến từ 34 tỉnh, thành phố; 32 Nhà khoa học của nhà nông. Các đại biểu nông dân, nhà khoa học tiêu biểu, xuất sắc lần này đã trải qua nhiều vòng đề cử, bình chọn nghiêm túc, công bằng từ cơ sở, từ các kênh giới thiệu của các bộ, ngành, học viện.

Về 63 nông dân Việt Nam xuất sắc:

Có 54 đại biểu nam, 9 đại biểu nữ; trong đó có 4 đại biểu dân tộc thiểu số; đại biểu cao tuổi nhất 77 tuổi, người trẻ nhất 25 tuổi. Phần lớn nông dân xuất sắc có độ tuổi trung bình từ 46- 60 tuổi.

Thành tích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp: 31 nông dân.

Thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc: 27 nông dân.

Sáng kiến, phát minh trong sản xuất nông nghiệp: 5 nông dân.

Nông dân có doanh thu cao nhất là Hồ Phi Thủy (ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) với mô hình nuôi trai lấy ngọc kết hợp du lịch sinh thái, doanh thu từ 95 - 150 tỷ đồng; đứng thứ hai là nông dân Nguyễn Chí Linh (đến từ Ấp Bờ Cảng, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau) với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, doanh thu 90 tỷ đồng/năm.

Trên 20 nông dân có mức lợi nhuận từ 5 tỷ đồng/năm trở lên; các ứng viên còn lại có mức lợi nhuận từ 500 triệu đồng đến 4,5 tỷ đồng/năm.

Nông dân xuất sắc trẻ tuổi nhất là anh Nguyễn Tùng Dương, 25 tuổi (sinh năm 2000) đến từ thôn Làng Chanh, xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ.

Nông dân xuất sắc lớn tuổi nhất là ông Chu Văn Sâm, 77 tuổi (sinh năm 1948) đến từ thôn Đồng Danh, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ.

Về 32 Nhà khoa học của Nhà nông:

Có 27 đại biểu nam, 5 đại biểu nữ, trong đó:

Nhà khoa học của nhà nông trẻ tuổi nhất: 35 tuổi (sinh năm 1990) là anh Nguyễn Khánh Toàn đến từ Trung tâm Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn).

Lớn tuổi nhất là GS.TS Mai Văn Quyền - Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật Công ty CP Phân bón Bình Điền: 87 tuổi (sinh năm 1938).

Rất nhiều nhà khoa học có phát minh, sáng chế hay như: Sáng chế máy cắt hom giống cây mì tự động sử dụng bằng năng lượng mặt trời của anh Phạm Văn Thanh (Krông Pa, Gia Lai); Sáng chế bẫy chuột không cần mồi và dụng cụ đuổi chim hình bán nguyệt của ông Trần Quang Thiều - Ủy viên BCH Hội cơ khí Việt Nam đến từ Thường Tín, Hà Nội...

Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Hội Nông dân Việt Nam đã nghiêm túc triển khai việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến nay đã đi vào hoạt động thông suốt, đúng như đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: Khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, yêu cầu đặt ra là phải hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. Để làm được điều đó, từng bộ máy, từng con người trong hệ thống phải thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm.

Từ những kết quả đã đạt được trên, cùng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, Hội nông dân Việt Nam, cùng các nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư sẽ ra sức phấn đấu, thi đua để đạt được nhiều thành tích, kết quả hơn nữa trong sản xuất, nghiên cứu, góp phần vào sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn nói riêng; của đất nước nói chung với phương châm phải rõ người, rõ việc, rõ kết quả như đồng chí Tổng Bí thư đã nhiều lần chỉ đạo.

Một lần nữa, thay mặt Hội Nông dân Việt Nam và đoàn đại biểu 95 nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian quý báu để tiếp đoàn và kính chúc đồng chí nhiều sức khỏe, lãnh đạo đất nước hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, đưa đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước!

Đáp từ phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước vì sự quan tâm đặc biệt, những định hướng lớn, và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong suốt thời gian qua.



Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: “Buổi tiếp kiến hôm nay là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn. Những lời căn dặn tâm huyết, những ý kiến chỉ đạo mở đường của Tổng Bí thư về việc xây dựng đội ngũ "nông dân tinh tuệ", đẩy mạnh liên kết sản xuất chính là kim chỉ nam, là động lực mạnh mẽ để các cấp Hội Nông dân bước vào chặng đường phát triển mới.”



Đồng chí Lương Quốc Đoàn khẳng định, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm chuyển hóa các ý kiến chỉ đạo thành chương trình hành động cụ thể, thiết thực; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của giai cấp nông dân.