Việc phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên tổ chức trao quà cho người dân trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Việc tổ chức trao quà cho người dân ở phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên là thực hiện Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ về tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9.

Người dân phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên nhận quà nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9 theo Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ. tại điểm sinh hoạt cộng đồng.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của UBND tỉnh, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, UBND phường Thái Bình đã tổ chức hội nghị triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, tổ trưởng Tổ dân phố để thống nhất công tác trao tặng quà cho người dân trên địa bàn phường.



Với phương châm tặng quà cho người dân đó là đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Mỗi người dân sẽ nhận quà tặng 100.000 đồng của Chính phủ. Thống nhất trên địa bàn phường Thái Bình, nhân dân nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm trao tặng quà.



Từ 14 giờ ngày 31/8/2025 đến hết ngày 01/9/2025, tại Nhà văn hóa các Tổ dân phố, các điểm sinh hoạt cộng đồng; cán bộ, công chức UBND, các ban HĐND phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các Tổ dân phố tổ chức trao quà cho nhân dân.

Đến 18 giờ ngày 1/9, hầu hết người dân đã được nhận quà, còn lại số ít người như trẻ em mới sinh ra và một số người với lý do khách quan chưa nhận quà, UBND phường Thái Bình tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát để hoàn thiện việc trao quà cho nhân dân.

Công tác trao quà cho nhân dân trên địa bàn phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên đảm bảo trang trọng, an toàn, nhân dân nhận quà trong niềm vui phấn khởi đã khích lệ tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

