Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Nhà nông
Thứ năm, ngày 04/09/2025 06:03 GMT+7

Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên tổ chức trao quà cho người dân theo Nghị quyết số 263 của Chính phủ

+ aA -
Đồng Việt Sinh- Phòng VHXH phường Thái Bình Thứ năm, ngày 04/09/2025 06:03 GMT+7
Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức trao quà cho người dân nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9 theo Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Cổ vật, hiện vật cổ phát lộ qua 3 lần khai quật một di tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều như thế này đây

Việc phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên tổ chức trao quà cho người dân trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Việc tổ chức trao quà cho người dân ở phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên là thực hiện Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ về tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9.

Người dân phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên nhận quà nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9 theo Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ. tại điểm sinh hoạt cộng đồng.

Ở Lào Cai có ngôi làng trên mây đẹp nhất châu Á, đó là làng nào vậy?

Căn cứ các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của UBND tỉnh, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, UBND phường Thái Bình đã tổ chức hội nghị triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, tổ trưởng Tổ dân phố để thống nhất công tác trao tặng quà cho người dân trên địa bàn phường.

Với phương châm tặng quà cho người dân đó là đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Mỗi người dân sẽ nhận quà tặng 100.000 đồng của Chính phủ. Thống nhất trên địa bàn phường Thái Bình, nhân dân nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm trao tặng quà.

Người dân phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên nhận quà nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9 theo Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ.

Vùng ngọt hóa Gò Công ở tỉnh Đồng Tháp nông dân đang trồng rau kiểu gì mà cắt bán hút hàng, thu lãi gấp 7 lần lúa?

Từ 14 giờ ngày 31/8/2025 đến hết ngày 01/9/2025, tại Nhà văn hóa các Tổ dân phố, các điểm sinh hoạt cộng đồng; cán bộ, công chức UBND, các ban HĐND phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các Tổ dân phố tổ chức trao quà cho nhân dân.

Đến 18 giờ ngày 1/9, hầu hết người dân đã được nhận quà, còn lại số ít người như trẻ em mới sinh ra và một số người với lý do khách quan chưa nhận quà, UBND phường Thái Bình tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát để hoàn thiện việc trao quà cho nhân dân.

Công tác trao quà cho nhân dân trên địa bàn phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên đảm bảo trang trọng, an toàn, nhân dân nhận quà trong niềm vui phấn khởi đã khích lệ tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Theo: Cổng TTĐT phường Thái Bình

Tham khảo thêm

Một khu kinh tế hoành tráng của tỉnh Hưng Yên (mới) đang được tiếp thêm sức hút sau sáp nhập Thái Bình

Một khu kinh tế hoành tráng của tỉnh Hưng Yên (mới) đang được tiếp thêm sức hút sau sáp nhập Thái Bình

Người ta chán ruộng, bỏ đồng, sao các nông dân Thái Bình này lại 'ôm' vào rồi làm giàu to?

Người ta chán ruộng, bỏ đồng, sao các nông dân Thái Bình này lại "ôm" vào rồi làm giàu to?

Tỉnh mới Hưng Yên sau sáp nhập, Thái Bình, quê hương Thám hoa tài ba đã tập hợp danh sách tiến sỹ đỗ 10 khoa đầu tiên thời Lê sơ khắc bia dựng ở Quốc Tử Giám

Tỉnh mới Hưng Yên sau sáp nhập, Thái Bình, quê hương Thám hoa tài ba đã tập hợp danh sách tiến sỹ đỗ 10 khoa đầu tiên thời Lê sơ khắc bia dựng ở Quốc Tử Giám

Chính thức tên tỉnh mới là Hưng Yên sau sáp nhập Thái Bình, đây là quê hương ông quan to nhà Nguyễn đầu tiên đi Mỹ, có công lập cửa biển Hải Phòng

Chính thức tên tỉnh mới là Hưng Yên sau sáp nhập Thái Bình, đây là quê hương ông quan to nhà Nguyễn đầu tiên đi Mỹ, có công lập cửa biển Hải Phòng

Tỉnh mới tên Hưng Yên sau sáp nhập Thái Bình có một lễ hội được vua nhà Nguyễn ban 4 chữ 'Mỹ tục khả phong'

Tỉnh mới tên Hưng Yên sau sáp nhập Thái Bình có một lễ hội được vua nhà Nguyễn ban 4 chữ "Mỹ tục khả phong"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Ngay từ năm 2019, trên địa bàn huyện Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu…của tỉnh Sóc Trăng cũng đã có hộ liên kết với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa kỹ sinh vật Thăng Long nuôi cá rô phi để chế biến xuất khẩu.

Về Sơn La ngày Tết Độc lập, nghe tiếng chày giã bánh dày "thùm thụp" khắp núi rừng

Nhà nông
Về Sơn La ngày Tết Độc lập, nghe tiếng chày giã bánh dày 'thùm thụp' khắp núi rừng

Chỉ là trồng chuối tiêu xanh, anh nông dân Hòa Bình làm kiểu gì mà bán tiện lợi, tiền thu đều tay?

Nhà nông
Chỉ là trồng chuối tiêu xanh, anh nông dân Hòa Bình làm kiểu gì mà bán tiện lợi, tiền thu đều tay?

Tỉnh Đồng Nai mới, sau sáp nhập Bình Phước có quỹ đất nông nghiệp lớn, top đầu cả nước về một lĩnh vực quan trọng

Nhà nông
Tỉnh Đồng Nai mới, sau sáp nhập Bình Phước có quỹ đất nông nghiệp lớn, top đầu cả nước về một lĩnh vực quan trọng

Cấp "hộ chiếu" cho gỗ rừng trồng, nông dân Lào Cai phấn chấn, sản phẩm rộng đường xuất khẩu

Nhà nông
Cấp 'hộ chiếu' cho gỗ rừng trồng, nông dân Lào Cai phấn chấn, sản phẩm rộng đường xuất khẩu

Đọc thêm

Taylor Swift nóng lòng muốn có con
Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift nóng lòng muốn có con

Văn hóa - Giải trí

Nguồn tin thân cận cho biết Taylor Swift và Travis Kelce dự định tổ chức lễ cưới tại Rhode Island vào mùa hè tới, trong khi Taylor Swift đang nóng lòng muốn có con.

Công an TP.HCM vẫn giữ quan điểm truy tố cựu giám đốc Công ty Tân Tân
Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vẫn giữ quan điểm truy tố cựu giám đốc Công ty Tân Tân

Chuyển động Sài Gòn

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố ông Trần Quốc Tân, cựu giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân, về các tội "Trốn thuế" và "Không chấp hành án".

Tiềm lực phía sau ông lớn ngành hoa tươi vừa 'thâu tóm' doanh nghiệp Úc
Kinh tế

Tiềm lực phía sau ông lớn ngành hoa tươi vừa "thâu tóm" doanh nghiệp Úc

Kinh tế

Bên cạnh vị thế là nhà xuất khẩu hoa hàng đầu Việt Nam, Dalat Hasfarm còn nhận được sự hậu thuẫn rất lớn về vốn của một nhà đầu tư đến từ Mỹ.

Vì sao Gia Cát Lượng chọn Mã Đại là người chém Ngụy Diên?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Gia Cát Lượng chọn Mã Đại là người chém Ngụy Diên?

Đông Tây - Kim Cổ

Sở dĩ Mã Đại được giao cho nhiệm vụ này là bởi ông sở hữu những đặc điểm tính cách mà ít ai trong số các tướng lĩnh Thục Hán lúc bấy giờ có được.

Quảng Ninh lấy bản sắc văn hóa thành động lực phát triển bền vững, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
Giảm nghèo nông thôn

Quảng Ninh lấy bản sắc văn hóa thành động lực phát triển bền vững, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Giảm nghèo nông thôn

Quảng Ninh, miền đất địa đầu phía đông bắc tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long mà còn là kho tàng văn hóa dân tộc thiểu số đa dạng, phong phú. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển nhanh chóng, tỉnh Quảng Ninh đã và đang nỗ lực biến những giá trị văn hóa độc đáo này thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Châu Âu nêu điều kiện để đưa quân vào Ukraine
Thế giới

Châu Âu nêu điều kiện để đưa quân vào Ukraine

Thế giới

"Liên minh những người sẵn sàng" đã đi vào ngõ cụt về vấn đề gửi quân đến Ukraine, cố gắng đạt được một lập trường cụ thể từ Mỹ, tờ El Pais đưa tin, trích dẫn lời một nhà ngoại giao Đức.

Phát hiện 2 con động vật hoang dã đang bò trên đường, một người dân Tuyên Quang giữ lại, giao cho kiểm lâm thả về rừng
Nhà nông

Phát hiện 2 con động vật hoang dã đang bò trên đường, một người dân Tuyên Quang giữ lại, giao cho kiểm lâm thả về rừng

Nhà nông

Ngày 4/9, Hạt Kiểm lâm khu vực VII, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các ngành chức năng và người dân thả hai cá thể cu li nhỏ quý hiếm về với môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương.

Côn Đảo chính thức hòa điện lưới quốc gia
Kinh tế

Côn Đảo chính thức hòa điện lưới quốc gia

Kinh tế

Sáng 4/9, nguồn điện từ lưới điện quốc gia đã chính thức kết nối và phục vụ đặc khu Côn Đảo, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đặc khu thuộc TP.HCM.

Ba sự kiện tầm cỡ quốc tế đang diễn ra tại TP.HCM, hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến tham gia
Chuyển động Sài Gòn

Ba sự kiện tầm cỡ quốc tế đang diễn ra tại TP.HCM, hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến tham gia

Chuyển động Sài Gòn

Ba sự kiện tầm cỡ quốc tế thuộc các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xuất khẩu và du lịch cùng diễn ra tại TP.HCM ngày 4/6, quy tụ hàng trăm đối tác, doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu thế giới tham gia.

Nghệ sĩ Nhân dân là người sáng lập Nhà hát Tuổi trẻ vừa qua đời ở tuổi 85
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là người sáng lập Nhà hát Tuổi trẻ vừa qua đời ở tuổi 85

Văn hóa - Giải trí

Theo thông tin từ gia đình, đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành đã qua đời lúc 19h55 tối 3/9 tại nhà riêng, hưởng thọ 85 tuổi.

Một người có biệt tài biến 'đầu sỏ lâm tặc' thành người giữ rừng ở 'cổng trời' Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Nhà nông

Một người có biệt tài biến "đầu sỏ lâm tặc" thành người giữ rừng ở "cổng trời" Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Nhà nông

Gần 40 năm gắn bó với rừng, ông Nguyễn Văn Chín-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (xã Hra, tỉnh Gia Lai) được biết đến như vị “thủ lĩnh giữ rừng” đặc biệt: từ việc biến lâm tặc thành người giữ rừng đến phủ xanh vùng đất cằn cỗi nơi “cổng trời” Mang Yang.

Em gái Trấn Thành lần đầu đối đáp kịch tính cùng đàn chị
Văn hóa - Giải trí

Em gái Trấn Thành lần đầu đối đáp kịch tính cùng đàn chị

Văn hóa - Giải trí

Em gái Trấn Thành và Quốc Trường cùng trở lại màn ảnh rộng qua bộ phim tâm lý – hài tình cảm "Chị ngã em nâng", dự kiến khởi chiếu ngày 3/10/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, ý kiến góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Cháy sân thượng công ty kiểm nghiệm thực phẩm ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Cháy sân thượng công ty kiểm nghiệm thực phẩm ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ cháy đã xảy ra tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm trên đường số 4, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), vào sáng 4/9.

Hà Nội: Cách chức Hiệu trưởng Trường Khương Hạ do có nhiều vi phạm
Bạn đọc

Hà Nội: Cách chức Hiệu trưởng Trường Khương Hạ do có nhiều vi phạm

Bạn đọc

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Trường liên cấp Khương Hạ (phường Khương Đình, Hà Nội). Trước đó, Báo Điện tử Dân Việt đã phản ánh việc giáo viên bị khấu trừ lương để ‘gánh’ sai phạm tài chính của Nhà trường.

Va chạm nghiêm trọng trên đường Phan Văn Hớn, hai người lớn tuổi bị thương nặng, giao thông ùn tắc
Chuyển động Sài Gòn

Va chạm nghiêm trọng trên đường Phan Văn Hớn, hai người lớn tuổi bị thương nặng, giao thông ùn tắc

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy vào sáng 4/9 trên đường Phan Văn Hớn, đoạn gần Ngã tư Bà Điểm, xã Bà Điểm, khiến hai người lớn tuổi bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Cựu Chủ tịch HĐQT và cựu Giám đốc Công ty Asanzo đã thực hiện hành vi trốn thuế, buôn lậu như thế nào?
Pháp luật

Cựu Chủ tịch HĐQT và cựu Giám đốc Công ty Asanzo đã thực hiện hành vi trốn thuế, buôn lậu như thế nào?

Pháp luật

Dưới sự chỉ đạo của Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch HĐQT và sự điều hành của Phạm Xuân Tình, cựu Giám đốc công ty, Asanzo đã mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn, sau đó thuê Công ty VTB gia công lắp ráp một phần để tạo ra thành phẩm là máy điều hòa nhiệt độ… Hai người này bị truy tố về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”.

Đà Nẵng: Các chiến sĩ quân đội diễu binh hoàn thành nhiệm vụ, trở về trong vòng tay nhân dân
Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng: Các chiến sĩ quân đội diễu binh hoàn thành nhiệm vụ, trở về trong vòng tay nhân dân

Đại đoàn kết dân tộc

Sáng 4/9, tại Ga Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp cùng lãnh đạo địa phương trang trọng tổ chức lễ đón hơn 600 cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trong không khí hân hoan, tự hào và thắm tình quân – dân.

'Trò cưng' của HLV Troussier bất ngờ đầu quân cho CLB Bắc Ninh
Thể thao

"Trò cưng" của HLV Troussier bất ngờ đầu quân cho CLB Bắc Ninh

Thể thao

Tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi, cầu thủ từng được HLV Philippe Troussier đánh giá rất cao vừa gia nhập CLB Bắc Ninh và sẽ thi đấu tại giải hạng Nhất 2025/2026.

Ra mắt cuốn sách 80 năm đồng hành cùng đất nước!
Đời sống văn hóa

Ra mắt cuốn sách 80 năm đồng hành cùng đất nước!

Đời sống văn hóa

Cuốn sách “Đài Tiếng nói Việt Nam – 80 năm đồng hành cùng đất nước” là kết tinh tâm huyết và trí tuệ của nhiều thế hệ, là lời tri ân gửi tới những người gắn bó với “tiếng nói quốc gia” và hàng triệu công chúng đã luôn đồng hành, tin yêu.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: 'Lương cơ bản giáo viên sẽ tăng lên tới 5-7 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp'
Xã hội

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: "Lương cơ bản giáo viên sẽ tăng lên tới 5-7 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp"

Xã hội

Năm học 2025–2026 là sự kiện đặc biệt khi lần đầu tiên học sinh cả nước dự lễ khai giảng thống nhất toàn ngành, đồng thời mở đầu cho việc triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn. Trao đổi với PV báo Dân Việt, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã có những chia sẻ trước ngày lễ quan trọng này.

'Lưỡng quốc tướng quân' Nguyễn Sơn rèn bộ đội như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

"Lưỡng quốc tướng quân" Nguyễn Sơn rèn bộ đội như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Tháng 12/1946, Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, tiền thân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 ngày nay, đóng quân ở thị xã Sơn Tây (Hà Tây, nay thuộc Hà Nội). Đồng chí Nguyễn Sơn (sau này, ông được cả Việt Nam và Trung Quốc phong quân hàm cấp tướng nên còn được gọi là “Lưỡng quốc tướng quân”) về làm hiệu trưởng, thay đồng chí Hoàng Đạo Thúy được điều động về Bộ Quốc phòng.

Bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80: Phương Mỹ Chi đón về khách sạn, 3 giờ chiều mới được về nhà
Văn hóa - Giải trí

Bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80: Phương Mỹ Chi đón về khách sạn, 3 giờ chiều mới được về nhà

Văn hóa - Giải trí

Bố của bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80 chia sẻ, sau màn biểu diễn trên Quảng trường Ba Đình, con ở với Phương Mỹ Chi đến 3h chiều.

Loại thịt được ví bổ như nhân sâm, nhiều dưỡng chất, ít cholesterol, đem nướng theo cách này ngon tuyệt
Gia đình

Loại thịt được ví bổ như nhân sâm, nhiều dưỡng chất, ít cholesterol, đem nướng theo cách này ngon tuyệt
5

Gia đình

Loại thịt này được ví như nhân sâm của người nghèo vì có giá trị dinh dưỡng cao, dùng để bồi bổ sức khoẻ với hàm lượng dưỡng chất dồi dào và ít cholesterol

Công an Hà Nội giải cứu nam thanh niên khỏi kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” tinh vi
Pháp luật

Công an Hà Nội giải cứu nam thanh niên khỏi kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” tinh vi

Pháp luật

Được công an giải cứu, nam thanh niên ở Hà Nội kể đã nhận cuộc gọi qua Zalo từ tài khoản lạ, tự xưng là “cán bộ công an”. Nhóm này gửi hình ảnh người bị còng tay, ma túy… rồi cáo buộc thanh niên này liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia...

Hòa U23 Lào, U23 Indonesia bị CĐV Đông Nam Á công kích
Thể thao

Hòa U23 Lào, U23 Indonesia bị CĐV Đông Nam Á công kích

Thể thao

Sau trận hoà không bàn thắng với U23 Lào tại bảng J vòng loại giải U23 châu Á 2026, U23 Indonesia đã gặp phải rất nhiều lời chỉ trích từ các CĐV bóng đá Đông Nam Á.

Đà Nẵng sau sáp nhập: Người dân phản ánh bất tiện, cải cách thủ tục hành chính có kịp thời?
Tin tức

Đà Nẵng sau sáp nhập: Người dân phản ánh bất tiện, cải cách thủ tục hành chính có kịp thời?

Tin tức

Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết đã ghi nhận ý kiến cử tri về những bất tiện trong đi lại, giải quyết thủ tục hành chính sau khi sáp nhập theo mô hình chính quyền 2 cấp, đồng thời khẳng định thành phố đang triển khai lộ trình cải cách, cho phép người dân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bất kỳ Bộ phận Một cửa nào, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Đặc quyền cho giới tinh hoa tại Newtown Diamond bên bờ biển Đà Nẵng
Doanh nghiệp

Đặc quyền cho giới tinh hoa tại Newtown Diamond bên bờ biển Đà Nẵng

Doanh nghiệp

Lựa chọn căn hộ tại Newtown Diamond bên bờ biển Mỹ Khê, tầng lớp tinh hoa vừa được tận hưởng một không gian sống đẳng cấp, vừa sở hữu một tài sản có giá trị bền vững, dài lâu.

Trứng gà bất ngờ tăng giá 'cái vù', nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm sau thời gian 'bí bách'
Nhà nông

Trứng gà bất ngờ tăng giá "cái vù", nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm sau thời gian "bí bách"

Nhà nông

Sau một thời gian dài "bí bách" bởi giá trứng gà rớt "vô tội vạ", gần đây, nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở tỉnh Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng thua lỗ. Giá trứng gà trên thị trường đã tăng trở lại, khiến nhiều hộ nông dân chăn nuôi ở Hà Tĩnh phấn khởi.

Ông Zelensky bất ngờ thừa nhận khả năng xảy ra kịch bản Triều Tiên tại Ukraine
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ thừa nhận khả năng xảy ra kịch bản Triều Tiên tại Ukraine

Thế giới

Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng một kịch bản tương tự như của Hàn Quốc, trong đó không có hiệp ước hòa bình thực sự nào được ký kết vào cuối Chiến tranh Triều Tiên nhưng đất nước vẫn phát triển thịnh vượng, có thể xảy ra ở Ukraine.

Tin đọc nhiều

1

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

2

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

3

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

4

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

5

Tin chiều 3/9: Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là "lá chắn thép" ở ĐT Việt Nam

Tin chiều 3/9: Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là 'lá chắn thép' ở ĐT Việt Nam