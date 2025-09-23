Chủ đề nóng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nepal rúng động vì biểu tình
Thế giới
Thứ ba, ngày 23/09/2025 15:23 GMT+7

Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nhân dân yêu chuộng hòa bình Hoa Kỳ

+ aA -
Theo TTXVN Thứ ba, ngày 23/09/2025 15:23 GMT+7
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm thân thiết, sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình Hoa Kỳ dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nhân dịp tham dự các hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 80 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 22/9 tại New York (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp mặt với bạn bè, đối tác lâu năm, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ.

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp tổ chức.

Cùng dự có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, cùng đông đảo những người bạn đến từ nhiều bang của nước Mỹ, đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn bạn bè Hoa Kỳ yêu mến Việt Nam, những người bạn đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ và gắn bó với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam trước đây; tham gia giải quyết hậu quả chiến tranh, thúc đẩy bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Tại buổi gặp gỡ, những người bạn đối tác lâu năm, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những câu chuyện xúc động trong hoạt động ủng hộ Việt Nam, đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Trong số họ có những đại diện tiêu biểu như đồng chí Ani Toncheva, đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, người từng cống hiến cho chủ nghĩa quốc tế và chống chủ nghĩa quân phiệt cũng như tích cực tham gia các cuộc đấu tranh vì quyền lao động và nhà ở tại thành phố New York; ông John McAuliff, Giám đốc Quỹ Hoà giải và Phát triển, một người đã tích cực vận động ủng hộ Việt Nam thời kỳ đàm phán Hiệp định Paris 1973 hay như ông Todd Magee, Giám đốc điều hành tổ chức Phẫu thuật Nụ cười, tổ chức có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy bình thường hoá quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ…

Các ý kiến đã đánh giá cao những nỗ lực to lớn của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bày tỏ khâm phục Việt Nam đã vượt qua những giai đoạn cam go, ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là trong giai đoạn thế giới có nhiều biến động khó lường.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ những người bạn, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN.


Bạn bè Hoa Kỳ cũng chia sẻ rất nhiều việc làm có ý nghĩa đóng góp vào quá trình hàn gắn vết thương, hậu quả chiến tranh đối với cho nhân dân Việt Nam, trong đó có các dự án để giúp các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có cuộc sống tốt hơn; những dự án đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn, góp phần giúp Việt Nam và Hoa Kỳ tiến tới bình thường hóa quan hệ; cũng như các dự án giúp đỡ trẻ em khó khăn, trẻ em thiệt thòi để có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Các đại biểu cũng xúc động nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp khi trở lại thăm Việt Nam trong những năm qua; bày tỏ khâm phục trước những bước phát triển vượt bậc của Việt Nam; được thấy một Việt Nam rất thân thiện, hiếu khách, yêu chuộng hòa bình và đang ngày càng chứng minh điều đó với nhân dân thế giới; đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ có vị thế, uy tín ngày càng cao trên thế giới, góp phần thúc đẩy hòa bình thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng có mặt tại sự kiện đúng vào thời điểm rất có ý nghĩa nhân dịp Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm thân thiết, sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình Hoa Kỳ dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chủ tịch nước Lương Cường dự cuộc gặp gỡ những người bạn, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước xúc động nhắc lại hình ảnh những công dân Hoa Kỳ yêu chuộng hòa bình như chị Merle Ratner, anh Morrison và nhiều bạn bè Hoa Kỳ trong phong trào ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, thúc đẩy kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam hay các tổ chức cựu chiến binh Hoa Kỳ và nhiều cá nhân đã vượt qua mặc cảm quá khứ, trở lại Việt Nam để hàn gắn vết thương chiến tranh, chung tay tìm kiếm quân nhân mất tích, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, rà phá bom mìn...

Với tinh thần “Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai” qua 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước cho biết quan hệ hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những bước phát triển vượt bậc, Việt Nam trở thành đối tác thương mại quan trọng của Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước khẳng định việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững tháng 9/2023 là mốc son trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã trở thành hình mẫu về hàn gắn, hòa giải trong quan hệ quốc tế.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong khuôn khổ quan hệ mới, đối ngoại nhân dân là một trong lĩnh vực quan trọng của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đóng vai trò nền tảng xã hội vững chắc, vừa là chất xúc tác, vừa góp phần xây dựng, củng cố niềm tin, là cầu nối trái tim với trái tim, kết nối và thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước cho biết, 80 năm từ khi thành lập nước, đặc biệt sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây, cấm vận, trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống nhân dân không ngừng nâng cao.

Quy mô nền kinh tế trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất và nhóm 20 nền thương mại hàng đầu thế giới; có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 38 nước (trong đó có 5/5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ); là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế...

Chia sẻ về việc Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIV vào đầu năm 2026, Chủ tịch nước cho biết sự kiện đó là dấu mốc quan trọng trong thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới trên con đường phát triển đất nước; Việt Nam tiếp tục phát huy cao độ tỉnh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc", phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Với mong muốn bạn bè Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ Việt Nam và sự phát triển của quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị các tổ chức, cá nhân hai nước tăng cường trao đổi, tiếp xúc dưới các hình thức linh hoạt; thông tin về tình hình và hoạt động của mỗi bên, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa, qua đó tăng cường hiểu biết, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước mong các bạn bè, đối tác Hoa Kỳ phát huy vai trò cầu nối, kết nối các doanh nghiệp, địa phương hai bên, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nòng cốt và đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch nước cũng đề nghị bạn bè, đối tác Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ và đóng góp cho công tác khắc phục hậu quả chiến tranh như xử lý các khu vực nhiễm chất độc da cam, bom mìn vật liệu chưa nổ; hỗ trợ nạn nhân chất độc hóa học, chất độc dioxin và bom mìn; hỗ trợ thu thập thông tin giúp đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm, quy tập hài cốt bộ đội Việt Nam trong diện mất tích; đồng thời khẳng định Việt Nam cam kết nỗ lực cao nhất trong hợp tác với phía Hoa Kỳ nhằm tìm kiếm, hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong chiến tranh tại Việt Nam (MIA).

Trao đổi một số thông tin về những định hướng quan trọng của Việt Nam trên con đường bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam ngày hôm nay là đất nước phát triển năng động, điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, khẳng định Nhân dân Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, thân thiện và mến khách; dân tộc Việt Nam tự cường, nỗ lực vươn mình trên con đường phát triển, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Chủ tịch nước mong muốn các bạn bè, đối tác Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Liên minh châu Âu muốn tiếp tục xung đột ở Ukraine để tránh phải giao nộp tài sản bị đóng băng của Nga, nhà báo người Síp Alex Christoforou viết trên trang mạng xã hội X.

Sai lầm đau đớn nhất phương Tây mắc phải liên quan đến Nga

Thế giới
Sai lầm đau đớn nhất phương Tây mắc phải liên quan đến Nga

Ukraine ồ ạt giáng đòn sấm sét san phẳng kho đạn khổng lồ, kho UAV 19.000 chiếc, bắn nát S-400 của Nga

Thế giới
Ukraine ồ ạt giáng đòn sấm sét san phẳng kho đạn khổng lồ, kho UAV 19.000 chiếc, bắn nát S-400 của Nga

Một chiếc trực thăng chở ông Trump bị tấn công

Điểm nóng
Một chiếc trực thăng chở ông Trump bị tấn công

Lộ diện 8 nước châu Âu vẫn âm thầm làm ăn với Nga

Điểm nóng
Lộ diện 8 nước châu Âu vẫn âm thầm làm ăn với Nga

Đọc thêm

TP.HCM sẽ giải tán, đóng cửa chợ hoạt động không hiệu quả
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ giải tán, đóng cửa chợ hoạt động không hiệu quả

Chuyển động Sài Gòn

Những chợ hoạt động không hiệu quả, diện tích nhỏ không đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy tại TP.HCM sẽ bị giải tán, đóng cửa hoặc chuyển đổi công năng.

Becamex TP.HCM thua liểng xiểng, HLV Nguyễn Anh Đức: “Buồn, rất buồn”
Thể thao

Becamex TP.HCM thua liểng xiểng, HLV Nguyễn Anh Đức: “Buồn, rất buồn”

Thể thao

Cùng Becamex TP.HCM trải qua 4 trận thua liên tiếp, đồng thời trải qua những tin đồn thất thiệt về nội bộ đội bóng, mới đây, trên trang facebook cá nhân, HLV Nguyễn Anh Đức đã có những chia sẻ từ tâm can.

Khánh Phương nói về việc liên quan tới web cá độ: 'Sai lầm này thật sự quá lớn'
Văn hóa - Giải trí

Khánh Phương nói về việc liên quan tới web cá độ: "Sai lầm này thật sự quá lớn"

Văn hóa - Giải trí

Khánh Phương nói anh và các thành viên trong nhóm không hề biết logo này có liên quan đến các trang web cờ bạc.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Tin tức

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu bài viết "Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Nghịch lý: Doanh nghiệp phân bón ngậm ngùi bỏ công bố hàm lượng Silic trên bao bì do sợ bị 'phạt oan'
Nhà nông

Nghịch lý: Doanh nghiệp phân bón ngậm ngùi bỏ công bố hàm lượng Silic trên bao bì do sợ bị "phạt oan"

Nhà nông

Một loạt doanh nghiệp phân bón vì sợ bị “phạt oan”, nên dù biết chắc sản phẩm của mình chứa hàm lượng lớn Silic hữu hiệu (SiO2hh) song vẫn phải ngậm ngùi bỏ luôn việc công bố hàm lượng Silic trên bao bì sản phẩm nội địa của mình.

Đà Nẵng chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa
Nhà nông

Đà Nẵng chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa

Nhà nông

Tối 22/9/2025, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND nhằm chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa – cơn bão số 9 trên biển Đông năm 2025, dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Sạt lở núi, đá lăn xuống đường ở miền núi Quảng Ngãi vì mưa lớn kéo dài liên tục
Tin tức

Sạt lở núi, đá lăn xuống đường ở miền núi Quảng Ngãi vì mưa lớn kéo dài liên tục

Tin tức

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại một số khu vực miền núi Quảng Ngãi, đã gây sạt lở núi và làm đất đá từ taluy dương đổ ập xuống mặt đường…gây chia cắt giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây hoạ cho người qua lại.

Chàng trai miền Trung ra Bắc du lịch, trải nghiệm chuyến tàu “xịn xò” ở Lào Cai
Xã hội

Chàng trai miền Trung ra Bắc du lịch, trải nghiệm chuyến tàu “xịn xò” ở Lào Cai

Xã hội

Chuyến tàu từ Lào Cai về Hà Nội kéo dài khoảng 7 tiếng nhưng chàng trai miền Trung không thấy mệt, ngược lại còn ấn tượng trước không gian nghỉ ngơi được trang trí chỉn chu với nhiều họa tiết thổ cẩm mang đậm phong cách Tây Bắc.

Taxi công nghệ tông sập hàng rào, 'húc' thủng tường nhà dân ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Taxi công nghệ tông sập hàng rào, "húc" thủng tường nhà dân ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Chiếc taxi công nghệ di chuyển trên đường Nguyễn Công Khi, xã Hóc Môn, TP.HCM, bất ngờ mất lái, tông sập hàng rào rồi đâm thủng tường nhà dân.

Phản hồi chính thức của phía Sơn Tùng M-TP việc liên quan tới web cá độ
Văn hóa - Giải trí

Phản hồi chính thức của phía Sơn Tùng M-TP việc liên quan tới web cá độ

Văn hóa - Giải trí

Trao đổi với Dân Việt, phía ca sĩ Sơn Tùng M-TP khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với thương hiệu cá độ.

The Privé giai đoạn 2: Biểu tượng an cư tinh hoa giữa trung tâm TP.HCM
Kinh tế

The Privé giai đoạn 2: Biểu tượng an cư tinh hoa giữa trung tâm TP.HCM

Kinh tế

Trong bối cảnh TP.HCM đang ngày càng trở thành điểm đến lý tưởng trên bản đồ kinh tế trong nước và khu vực, thành công của The Privé vừa qua cho thấy xu hướng lựa chọn bất động sản của giới thượng lưu.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần tự lực, tự cường của BSR trong sản xuất nhiên liệu đặc chủng
Doanh nghiệp

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần tự lực, tự cường của BSR trong sản xuất nhiên liệu đặc chủng

Doanh nghiệp

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có những lời động viên, đánh giá cao tinh thần chủ động, tự chủ, tự lực, tự cường của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trong công tác nghiên cứu, sản xuất thành công nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh.

Tân Hiệp Phát tiếp tục triển khai chương trình “Cùng em vững bước tương lai” tổng trị giá 9 tỷ đồng tại TP.HCM
Giáo Dục

Tân Hiệp Phát tiếp tục triển khai chương trình “Cùng em vững bước tương lai” tổng trị giá 9 tỷ đồng tại TP.HCM

Giáo Dục

Được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Ban Chuyên đề Công an TP.HCM cùng Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát đã ký kết thoả thuận hợp tác chương trình “Cùng em vững bước tương lai” và trao tiền bảo trợ học tập 9 tháng đầu năm cho con cán bộ chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

Đề xuất gây chú ý 'định danh người livestream bán hàng qua VNeID': Chuyên gia nêu góc nhìn bất ngờ
Thị trường

Đề xuất gây chú ý "định danh người livestream bán hàng qua VNeID": Chuyên gia nêu góc nhìn bất ngờ

Thị trường

Các chuyên gia cho rằng đề xuất định danh người livestream bán hàng qua VNeID là hướng đi đúng, nhưng không thể một sớm một chiều, cần vừa làm vừa điều chỉnh.

Tài liệu liên quan đến “bác sĩ tử thần” của Đức Quốc xã được giải mật như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Tài liệu liên quan đến “bác sĩ tử thần” của Đức Quốc xã được giải mật như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Ngày 22/6/1949, bác sĩ Josef Mengele (biệt danh “Thiên sứ của tử thần” vì đã giết hại hàng nghìn người và tiến hành các thí nghiệm kinh hoàng tại trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã) nhập cảnh vào Buenos Aires (Argentina) bằng hộ chiếu giả dưới cái tên Helmut Gregor. Tài liệu về cuộc trốn chạy của tên trùm phát xít này đã được chính quyền Argentina giải mật chi tiết.

Ukraine có thể mất sự ủng hộ từ các đồng minh châu Âu vì một động thái của Mỹ
Điểm nóng

Ukraine có thể mất sự ủng hộ từ các đồng minh châu Âu vì một động thái của Mỹ

Điểm nóng

Ukraine có thể mất đi sự ủng hộ của một số đồng minh châu Âu do Mỹ cắt giảm viện trợ, Reuters đưa tin.

Danh sách 21 đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng
Tin tức

Danh sách 21 đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng

Tin tức

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã công bố danh sách 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Ngành chăn nuôi bò sữa trong nước phải 'dành lấy cơ hội thay vì để mất vào tay doanh nghiệp nước ngoài'
Nhà nông

Ngành chăn nuôi bò sữa trong nước phải "dành lấy cơ hội thay vì để mất vào tay doanh nghiệp nước ngoài"

Nhà nông

Đàn bò sữa trong nước giảm mạnh khiến tốc độ tăng trưởng sản lượng sữa tươi nguyên liệu cũng giảm nhanh, từ 17,7%/năm giai đoạn 2010-2015 xuống còn 6,7%/năm giai đoạn 2015-2020 và chỉ còn 3,4%/năm giai đoạn 2020-2024. Trong khi đó, nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa năm 2024 trên 1,1 tỷ USD, tăng trên 32% so với năm 2016.

Đầu tư làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao được hỗ trợ 100% lãi suất khi vay vốn
Chuyển động Sài Gòn

Đầu tư làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao được hỗ trợ 100% lãi suất khi vay vốn

Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp, HTX khi đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM như làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất khi vay vốn.

Nữ GenZ từng du học, nay trồng cam quýt công nghệ cao, có kênh TikTok với lời chào ai nghe cũng mát dạ
Chuyển động Sài Gòn

Nữ GenZ từng du học, nay trồng cam quýt công nghệ cao, có kênh TikTok với lời chào ai nghe cũng mát dạ

Chuyển động Sài Gòn

Từng du học ở Hà Lan, nữ GenZ Lâm Thị Mỹ Tiên trở quê trồng cam quýt, gần dựng thương hiệu C-Farm. Cô nổi tiếng trên mạng xã hội với câu chào quen thuộc: "Chào mọi người, lại là em Tiên vườn cam đây".

5 năm chịu đựng đau đớn, dáng đi cong lệch, khó đi lại do điều trị sai cách
Xã hội

5 năm chịu đựng đau đớn, dáng đi cong lệch, khó đi lại do điều trị sai cách

Xã hội

Do tổn thương xương không được phát hiện và xử lý triệt để, bệnh nhân bị gãy lệch đầu dưới xương mác, khớp bàn chân dần bị vẹo, dáng đi cong lệch trong suốt 5 năm.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Phát triển kinh tế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
Bạn đọc

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Phát triển kinh tế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Bạn đọc

"Phát triển kinh tế chính là nền tảng quan trọng để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số", Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường trả lời phỏng vấn Báo Điện tử Dân Việt.

Ấn tượng không gian trưng bày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
Tin tức

Ấn tượng không gian trưng bày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Tin tức

Đây là hoạt động mở màn chuỗi các sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đông Á Thanh Hoá báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik về Doãn Ngọc Tân
Thể thao

Đông Á Thanh Hoá báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik về Doãn Ngọc Tân

Thể thao

Đông Á Thanh Hoá vừa báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik và ĐT Việt Nam về Doãn Ngọc Tân. Theo đó, tiền vệ 31 tuổi này đã có thể trở lại tập nhẹ cùng các đồng đội.

Bình “kiểm” lãnh 12 năm tù về 2 tội danh
Pháp luật

Bình “kiểm” lãnh 12 năm tù về 2 tội danh

Pháp luật

Bình "kiểm" bị TAND khu vực 7, TP.HCM tuyên phạt 12 năm tù về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 là người đầu tiên làm chủ công nghệ chiên chân không liên tục
Nhà nông

Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 là người đầu tiên làm chủ công nghệ chiên chân không liên tục

Nhà nông

Sau chuyến công tác dài ngày ở Hà Giang, chúng tôi gặp được ThS Nguyễn Tiến Khương – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chế biến nông sản thực phẩm (Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Dù vẫn còn mệt sau nhiều ngày công tác, nhưng ông vẫn nhiệt tình chia sẻ về hành trình đưa khoa học vào thực tiễn.

Đà Nẵng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho dự án vành đai gần 500 tỷ
Kinh tế

Đà Nẵng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho dự án vành đai gần 500 tỷ

Kinh tế

Dự án Đường vành đai phía Bắc TP Đà Nẵng trị giá 498 tỷ đồng đang bị “chặn” tiến độ bởi mặt bằng, mồ mả và đất nông nghiệp, khiến việc kết nối cầu Quảng Đà vẫn còn ngổn ngang.

Chuyên gia góp ý, tập hợp thành 1 bộ hiến kế tâm huyết trao tận tay lãnh đạo TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Chuyên gia góp ý, tập hợp thành 1 bộ hiến kế tâm huyết trao tận tay lãnh đạo TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

31 hiến kế tâm huyết, tiêu biểu của các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp đã được tập hợp gửi đến lãnh đạo TP.HCM để vạch ra chiến lược phát triển ngành công thương TP.HCM giai đoạn tới.

4 điểm nghẽn kìm hãm logistics Việt Nam và định hướng đột phá từ chuyên gia
Kinh tế

4 điểm nghẽn kìm hãm logistics Việt Nam và định hướng đột phá từ chuyên gia

Kinh tế

Dù sở hữu tới 1,5 triệu xe tải đường bộ, nhiều hơn cả Thái Lan, nhưng khối lượng hàng hóa vận chuyển của Việt Nam chỉ bằng một nửa. Đây không chỉ là một con số mà chỉ ra vấn đề lớn hơn, ngành logistics thiếu sự kết nối, thiếu công nghệ và thiếu tư duy hợp tác.

Mang thai và sinh con một mình, tôi thầm cảm ơn chồng cũ vì đã bỏ rơi mình
Gia đình

Mang thai và sinh con một mình, tôi thầm cảm ơn chồng cũ vì đã bỏ rơi mình

Gia đình

Chồng tôi, người từng hứa sẽ nắm tay tôi đi hết cuộc đời, lạnh lùng nói: “Anh chưa sẵn sàng làm bố. Em muốn giữ thì giữ, anh không liên quan”.

Tin đọc nhiều

1

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

2

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

3

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

4

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia"

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia'

5

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”