Chủ tịch nước yêu cầu Học viện Quốc phòng đẩy mạnh tham mưu chiến lược, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam

Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 15/09/2025 12:38 GMT+7
Chủ tịch nước Lương Cường đã nhấn mạnh yêu cầu đối với Học viện Quốc phòng trong đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam.
Sáng 15/9, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm và dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 tại Học viện Quốc phòng.

Chủ tịch nước Lương Cường với Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Học viện Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước nêu rõ, trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Quốc phòng đã đào tạo hàng vạn cán bộ cao cấp của quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng nghìn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang; đào tạo hàng trăm tiến sỹ, thạc sỹ khoa học quân sự, hàng trăm cán bộ cao cấp quân đội của một số nước; tổ chức nhiều khóa đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế cho học viên của 34 quốc gia trên thế giới.

Chủ tịch nước khẳng định Học viện là điểm sáng về nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược, phát triển lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 của Học viện Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc mừng và biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ Học viện Quốc phòng những năm qua.

Trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, Chủ tịch nước đánh giá, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đất nước cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức không thể xem thường, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới của Học viện Quốc phòng, Chủ tịch nước đề nghị Học viện cần tiếp tục chủ động, nghiêm túc triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, về yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội; đồng thời, chủ động chuẩn bị quán triệt, triển khai ngay Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng vào công tác huấn luyện-đào tạo để tạo bước đột phá về nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện-đào tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn, phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước lưu ý cần thường xuyên cập nhật kiến thức mới về khoa học quân sự, nhất là phương thức tác chiến hiện đại, tác chiến đa miền, chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh mạng,... lý luận và thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến phức tạp; đồng thời bám sát thực tiễn nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, an ninh của đất nước, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trong mọi tình huống, đặc biệt coi trọng trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng với đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, an ninh, nhất là về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược trong mọi tình huống; phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của đất nước với sức mạnh thời đại trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt khác, theo Chủ tịch nước, Học viện cần nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại quốc phòng, mở rộng hợp tác quốc tế; các hoạt động hợp tác cần đa dạng, kết hợp chặt chẽ, sinh động giữa trao đổi, chia sẻ tri thức với quảng bá hình ảnh, vị thế của đất nước, con người, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ, chính nghĩa của Việt Nam; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm Thư viện của Học viện Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng Học viện Quốc phòng trở thành học viện tầm chiến lược tiên tiến, hiện đại, hàng đầu khu vực, có uy tín và tầm ảnh hưởng quốc tế, Chủ tịch nước cho rằng phải xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhà khoa học của Học viện phải là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực thực tiễn; tiên phong trong tư tưởng, sáng tạo trong hành động, kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và truyền cảm hứng cho học viên bằng chính nhân cách, tri thức, trách nhiệm.

Chủ tịch nước đề nghị Học viện cần nhanh chóng rà soát, chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ thống quy chế, quy định, tiêu chí học tập, rèn luyện, kiên trì xây dựng môi trường sư phạm hiện đại, nhân văn, tiến bộ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và mô phỏng thực tế ảo vào giảng dạy, huấn luyện; quản trị, xây dựng "Học viện thông minh." Xây dựng Học viện không chỉ là trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược mà còn là trung tâm hướng dẫn xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Đối với các học viên, Chủ tịch nước yêu cầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn yêu cầu ngày càng cao về tư duy, tầm nhìn, bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của người cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trong kỷ nguyên mới; chủ động học tập, rèn luyện, nghiên cứu thực tiễn, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, tham mưu, chỉ huy, quản trị hiện đại.

Chủ tịch nước cũng mong rằng các cấp, ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Học viện Quốc phòng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; đầu tư xây dựng Học viện Quốc phòng thực sự là trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự, quốc phòng, an ninh hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.

Nhấn mạnh với truyền thống vẻ vang, cùng với đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm và quyết tâm cao, Chủ tịch nước tin tưởng Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025-2026, tiếp tục là đầu tàu đổi mới trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, kiến tạo hình ảnh học viện tầm chiến lược hàng đầu khu vực, có uy tín quốc tế, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

