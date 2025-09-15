Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn cách tính đơn vị bầu cử sau khi bỏ cấp huyện

Sáng 15/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia.



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: Quốc hội

Tại Phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận, cho ý kiến về: dự thảo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 từ sau phiên họp thứ nhất đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; dự kiến chương trình, nội dung và kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn coi trọng và kỳ vọng sự thành công trong công tác bầu cử, do đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử phải chuẩn mực, hiệu ứng tốt, yêu cầu phải có sự tập trung, đồng bộ, ngay từ bây giờ.

Chủ tịch Quốc hội: Không để xảy ra thiếu sót, lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng trong khoá mới

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong 3 kỳ bầu cử liên tiếp gần đây, Việt Nam đã tổ chức đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao (trên 99%), cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội vẫn bộc lộ một số tồn tại, như: Một số địa phương còn lúng túng trong khâu chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu. Ứng dụng CNTT còn hạn chế, thiếu đồng bộ; dẫn đến khối lượng công việc thủ công lớn, dễ sai sót. Do đó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải có sự chuẩn bị bài bản hơn, đồng bộ hơn, nhất là trong điều kiện hiện nay khi ứng dụng CNTT đang đem lại những lợi thế, thuận lợi nhất định trong việc kết nối dữ liệu, đảm bảo thông suốt...



Nêu rõ Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, điều này nhằm tạo sự thống nhất pháp lý trong toàn quốc; Bảo đảm mọi quy trình bầu cử được thực hiện trên cơ sở biểu mẫu chuẩn hóa.

“Cốt lõi và đổi mới mạnh mẽ vẫn là ưu tiên, tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử, cơ quan bầu cử, cử tri, tránh sai sót và khiếu kiện”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cho ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Nhấn mạnh khối lượng công việc trong thời gian tới là rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lưu ý 7 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, cần làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử; Hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử, chuẩn bị công tác bầu cử, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ Nội vụ cần sớm triển khai để các địa phương nắm rõ, tính toán đơn vị bầu cử hợp lý trong bối cảnh đã kết thúc hoạt động cấp huyện.

Văn phòng HĐBCQG tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu, tổng hợp, bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời phục vụ HĐBCQG trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định, tiến độ.

Chính phủ, các bộ, ngành như Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ ...,các ban của Đảng và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bám sát nội dung, tiến độ theo Kế hoạch về việc ban hành các văn bản phục vụ công tác bầu cử...



Nhấn mạnh từ nay tới 15/3, khối lượng công việc phải thực hiện là rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi thành viên trong HĐBCQG nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; Các Tiểu ban tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan để triển khai nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, thời hạn, theo các chỉ đạo cũng như mốc thời gian pháp luật đã quy định, không để chậm trễ gây ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử.

100% các thành viên HĐBCQG đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử. Ảnh: Quốc hội

Trước đó, báo cáo về tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử từ sau phiên họp thứ nhất đến nay, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Lê Quang Tùng cho biết, hiện đã triển khai các công tác liên quan tới ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn bầu cử. Tính đến ngày 11/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc ban hành 15 văn bản hướng dẫn.Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đang tích cực phối hợp với Văn phòng Quốc hội xây dựng dự thảo Đề án tổ chức Trung tâm báo chí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thành lập Ban điều hành Trung tâm báo chí bầu cử tại Nhà Quốc hội; tổ chức để các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp cận, đưa tin về các cuộc họp của các Tiểu ban giúp việc Hội đồng Bầu cử quốc gia và phổ biến thông tin tới công chúng về công tác bầu cử...