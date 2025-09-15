Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Tin tức
Thứ hai, ngày 15/09/2025 11:13 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn cách tính đơn vị bầu cử sau khi bỏ cấp huyện

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 15/09/2025 11:13 GMT+7
Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ Nội vụ cần sớm triển khai để các địa phương nắm rõ, tính toán đơn vị bầu cử hợp lý trong bối cảnh đã kết thúc hoạt động cấp huyện.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng 15/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: Quốc hội

Tại Phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận, cho ý kiến về: dự thảo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 từ sau phiên họp thứ nhất đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; dự kiến chương trình, nội dung và kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn coi trọng và kỳ vọng sự thành công trong công tác bầu cử, do đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử phải chuẩn mực, hiệu ứng tốt, yêu cầu phải có sự tập trung, đồng bộ, ngay từ bây giờ.

Chủ tịch Quốc hội: Không để xảy ra thiếu sót, lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng trong khoá mới

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong 3 kỳ bầu cử liên tiếp gần đây, Việt Nam đã tổ chức đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao (trên 99%), cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội vẫn bộc lộ một số tồn tại, như: Một số địa phương còn lúng túng trong khâu chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu. Ứng dụng CNTT còn hạn chế, thiếu đồng bộ; dẫn đến khối lượng công việc thủ công lớn, dễ sai sót. Do đó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải có sự chuẩn bị bài bản hơn, đồng bộ hơn, nhất là trong điều kiện hiện nay khi ứng dụng CNTT đang đem lại những lợi thế, thuận lợi nhất định trong việc kết nối dữ liệu, đảm bảo thông suốt...

Nêu rõ Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, điều này nhằm tạo sự thống nhất pháp lý trong toàn quốc; Bảo đảm mọi quy trình bầu cử được thực hiện trên cơ sở biểu mẫu chuẩn hóa.

“Cốt lõi và đổi mới mạnh mẽ vẫn là ưu tiên, tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử, cơ quan bầu cử, cử tri, tránh sai sót và khiếu kiện”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cho ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Nhấn mạnh khối lượng công việc trong thời gian tới là rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lưu ý 7 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, cần làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử; Hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử, chuẩn bị công tác bầu cử, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ Nội vụ cần sớm triển khai để các địa phương nắm rõ, tính toán đơn vị bầu cử hợp lý trong bối cảnh đã kết thúc hoạt động cấp huyện.

Văn phòng HĐBCQG tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu, tổng hợp, bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời phục vụ HĐBCQG trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định, tiến độ.

Chính phủ, các bộ, ngành như Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ ...,các ban của Đảng và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bám sát nội dung, tiến độ theo Kế hoạch về việc ban hành các văn bản phục vụ công tác bầu cử...

Nhấn mạnh từ nay tới 15/3, khối lượng công việc phải thực hiện là rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi thành viên trong HĐBCQG nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; Các Tiểu ban tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan để triển khai nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, thời hạn, theo các chỉ đạo cũng như mốc thời gian pháp luật đã quy định, không để chậm trễ gây ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử.

100% các thành viên HĐBCQG đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử. Ảnh: Quốc hội

Trước đó, báo cáo về tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử từ sau phiên họp thứ nhất đến nay, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Lê Quang Tùng cho biết, hiện đã triển khai các công tác liên quan tới ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn bầu cử. Tính đến ngày 11/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc ban hành 15 văn bản hướng dẫn.Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đang tích cực phối hợp với Văn phòng Quốc hội xây dựng dự thảo Đề án tổ chức Trung tâm báo chí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thành lập Ban điều hành Trung tâm báo chí bầu cử tại Nhà Quốc hội; tổ chức để các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp cận, đưa tin về các cuộc họp của các Tiểu ban giúp việc Hội đồng Bầu cử quốc gia và phổ biến thông tin tới công chúng về công tác bầu cử...

Tham khảo thêm

Bí thư phường Buôn Ma Thuột được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Bí thư phường Buôn Ma Thuột được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Tổng Bí thư Tô Lâm: TTXVN tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước

Tổng Bí thư Tô Lâm: TTXVN tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tuyến metro số 5 vừa được phê duyệt ở Hà Nội có gì đặc biệt, đi qua những địa bàn nào?

Tuyến metro số 5 vừa được phê duyệt ở Hà Nội có gì đặc biệt, đi qua những địa bàn nào?

Nữ Ủy viên Trung ương được chỉ định chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi tuần qua

Nữ Ủy viên Trung ương được chỉ định chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi tuần qua

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Ban Chỉ đạo Trung ương vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp ủy, cơ quan trong toàn hệ thống chính trị khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tin tức
Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Từ ngày mai 15/9, hành khách thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục để qua cửa an ninh sân bay

Tin tức
Từ ngày mai 15/9, hành khách thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục để qua cửa an ninh sân bay

Tuyến metro số 5 vừa được phê duyệt ở Hà Nội có gì đặc biệt, đi qua những địa bàn nào?

Tin tức
Tuyến metro số 5 vừa được phê duyệt ở Hà Nội có gì đặc biệt, đi qua những địa bàn nào?

Nữ Ủy viên Trung ương được chỉ định chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi tuần qua

Tin tức
Nữ Ủy viên Trung ương được chỉ định chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi tuần qua

Đọc thêm

Thua thảm, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị
Thể thao

Thua thảm, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị

Thể thao

Trước báo giới truyền thông, HLV Nguyễn Anh Đức đã bày tỏ sự thất vọng về các quyết định của trọng tài trong thất bại 1-3 của Becamex TP.HCM trước Đồng Nai ở vòng loại Cúp quốc gia 2025/2026.

Nam thanh niên chặn xe, hành hung tài xế giữa đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
Pháp luật

Nam thanh niên chặn xe, hành hung tài xế giữa đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Pháp luật

Nam thanh niên có biểu hiện bất thường, lao ra chặn ôtô, xe máy và hành hung một tài xế trên đường Hồ Tùng Mậu, tối 14/9, trước khi bị khống chế.

Tác phẩm phát thanh về nạn tảo hôn của VOV giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025
Văn hóa - Giải trí

Tác phẩm phát thanh về nạn tảo hôn của VOV giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025

Văn hóa - Giải trí

Tác phẩm phát thanh "Sự hối hận muộn màng" của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025.

Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ: Việt Nam cần ứng phó chính sách ra sao?
Kinh tế

Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ: Việt Nam cần ứng phó chính sách ra sao?

Kinh tế

Câu hỏi lớn đặt ra là Việt Nam sẽ lựa chọn con đường nào trong cuộc đua Trí tuệ nhân tạo (AI) để vừa phát triển nhanh, vừa đảm bảo an toàn và bền vững?

Chàng trai qua đời để lại toàn bộ tiền tiết kiệm và bức thư đẫm nước mắt cho người yêu cũ
Xã hội

Chàng trai qua đời để lại toàn bộ tiền tiết kiệm và bức thư đẫm nước mắt cho người yêu cũ

Xã hội

Câu chuyện cảm động đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc, một chàng trai trẻ qua đời vì bệnh nặng đã để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho người yêu cũ - cô gái đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo - cùng một bức thư tuyệt mệnh chứa chan tình yêu và sự hy sinh.

Máy phun thuốc của nhà khoa học của nhà nông 2025 ở Đồng Nai phun cao tới 35m, một giờ bao trọn 3-4ha
Nhà nông

Máy phun thuốc của nhà khoa học của nhà nông 2025 ở Đồng Nai phun cao tới 35m, một giờ bao trọn 3-4ha

Nhà nông

Anh Nguyễn Văn Lĩnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở vùng đất đỏ Bình Phước cũ, nay là phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Năm 2025, anh được vinh danh là 1 trong 32 Nhà khoa học của nhà nông. Đây là lần thứ 2 liên tiếp anh nhận danh hiệu cao quý này của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam
Thể thao

HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phát biểu trước truyền thông, HLV Popov đánh giá cao màn thể hiện của ngôi sao Việt kiều Kyle Colonna, đồng thời tiến cử trung vệ Việt kiều Mỹ cao 1m88 này cho ĐT Việt Nam.

Bí thư phường Buôn Ma Thuột được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
Tin tức

Bí thư phường Buôn Ma Thuột được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Tin tức

HĐND tỉnh Đắk Lắk đã bầu ông Từ Thái Giang, Bí thư phường Buôn Ma Thuột, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X với 100% phiếu thuận.

Suy tạng vì sốt xuất huyết, đừng chủ quan khi thấy dấu hiệu này
Xã hội

Suy tạng vì sốt xuất huyết, đừng chủ quan khi thấy dấu hiệu này

Xã hội

Tưởng sốt xuất huyết đơn giản, đến ngày thứ 7, bệnh nhân bỗng khó thở, huyết áp tụt, khi nhập viện đã chảy máu mũi và miệng, tiểu cầu giảm nghiêm trọng.

Người phụ nữ Hưng Yên kéo cờ Tổ quốc trong ngày 2/9/1945 là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Người phụ nữ Hưng Yên kéo cờ Tổ quốc trong ngày 2/9/1945 là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Sáng ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, hàng vạn người dân cả nước lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi Tiến quân ca vang lên, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên tung bay trên bầu trời độc lập, và một trong hai người kéo cờ chính là bà Dương Thị Thoa (bí danh Lê Thi), người con gái quê Hưng Yên.

Thép Trung Quốc tăng giá, thị trường quặng sắt và vật liệu xây dựng đồng loạt nhích lên
Nhà đất

Thép Trung Quốc tăng giá, thị trường quặng sắt và vật liệu xây dựng đồng loạt nhích lên

Nhà đất

Giá thép tại Trung Quốc tăng mạnh nhờ nhu cầu phục hồi và chi phí quặng sắt leo thang, tạo hiệu ứng lan tỏa ra thị trường toàn cầu.

Bí thư TP.HCM: “Thành phố đã tháo gỡ được 266/838 dự án tồn đọng”
Chuyển động Sài Gòn

Bí thư TP.HCM: “Thành phố đã tháo gỡ được 266/838 dự án tồn đọng”

Chuyển động Sài Gòn

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá cao việc Thành phố đã tập trung tháo gỡ 266/838 dự án tồn đọng. Theo ông, dù số lượng tháo gỡ mới đạt hơn 1/3, nhưng cho thấy Thành phố đã có ý thức và đang tích cực xử lý những việc tồn đọng.

Agribank Kon Tum phát huy vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”
Doanh nghiệp

Agribank Kon Tum phát huy vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”

Doanh nghiệp

Thời gian qua, Agribank Kon Tum luôn tích cực triển khai các chương trình ưu đãi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đi đầu trong việc đưa các sản phẩm ngân hàng hiện đại đến với địa phương, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện công tác an sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng.

Gen Z mua nhà tại TP.HCM có thể đối diện những rủi ro nào?
Dân sinh

Gen Z mua nhà tại TP.HCM có thể đối diện những rủi ro nào?

Dân sinh

Theo các chuyên gia, người trẻ tại TP.HCM khi muốn mua nhà ngoài bài toán tài chính cần chú trọng vấn đề pháp lý của bất động sản muốn mua để tránh tình cảnh “tiền mất tật mang”.

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố năm 2025: Có gì mới?
Bạn đọc

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố năm 2025: Có gì mới?

Bạn đọc

Việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố là nội dung quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở. Quy trình này được quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Nghị định 59/2023/NĐ-CP, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong từng bước thực hiện.

Bắt nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá
Pháp luật

Bắt nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá

Pháp luật

Ngày 14/9/2025, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

Bánh trung thu nhà làm mất hút sau tuyên bố “nhà làm thì để nhà ăn”
Chuyển động Sài Gòn

Bánh trung thu nhà làm mất hút sau tuyên bố “nhà làm thì để nhà ăn”

Chuyển động Sài Gòn

Bánh trung thu nhà làm năm nay gần như mất hút trên mạng xã hội dù còn chưa đầy 1 tháng nữa là Tết Trung thu, sau tuyên bố mạnh mẽ “bánh nhà làm thì để nhà ăn” và cơ quan chức năng TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra mặt hàng này.

Ba Lan mất bình tĩnh sau lời phát biểu của đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc
Điểm nóng

Ba Lan mất bình tĩnh sau lời phát biểu của đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc

Điểm nóng

Những lời của đại diện chính thức của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya về vụ việc máy bay không người lái trên bầu trời Ba Lan đã khiến Warsaw tức giận, tờ Najwyższy Czas đưa tin.

Cận cảnh mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ở Gia Lai, cứ cắt bán là hút hàng, cầm cục tiền lãi
Nhà nông

Cận cảnh mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ở Gia Lai, cứ cắt bán là hút hàng, cầm cục tiền lãi

Nhà nông

Chỉ với một nhà kính đầu tư ban đầu khoảng 650 triệu đồng, HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân, ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập là tỉnh Bình Định) có thể trồng 4 vụ dưa lưới mỗi năm, mỗi vụ từ 2.200 – 2.400 cây, lãi trung bình 80 triệu đồng/vụ. Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao theo chuẩn VietGAP không chỉ giúp giảm sâu bệnh, tiết kiệm công chăm sóc mà còn mang lại hiệu quả kinh tế gấp đôi so với trồng ngoài trời.

Trồng loài cây cho hoa màu tím đẹp lịm tim, quả lại là vị thuốc nhuận tràng, nông dân một phường ở Hải Phòng thu tiền to
Nhà nông

Trồng loài cây cho hoa màu tím đẹp lịm tim, quả lại là vị thuốc nhuận tràng, nông dân một phường ở Hải Phòng thu tiền to

Nhà nông

Ở tổ dân phố An Lĩnh, phường Trần Hưng Đạo (Hải Phòng), loài cây sim tím từng mọc hoang, nay lại trở thành hướng làm giàu cho nhiều nông dân.

Cuối tháng 7 Âm, 3 con giáp bật sáng trí tuệ, làm đâu thắng đó nhưng tránh bốc đồng, tham lợi nhỏ
Gia đình

Cuối tháng 7 Âm, 3 con giáp bật sáng trí tuệ, làm đâu thắng đó nhưng tránh bốc đồng, tham lợi nhỏ

Gia đình

Cuối tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp này sẽ tỏa sáng nhờ năng lực và trí tuệ của bản thân. Mỗi cố gắng đều được đền đáp xứng đáng, giúp tài lộc tăng tiến.

GSM hỗ trợ tài xế Xanh SM Platform “mua xe VinFast với 0 đồng” để kinh doanh dịch vụ
Kinh tế

GSM hỗ trợ tài xế Xanh SM Platform “mua xe VinFast với 0 đồng” để kinh doanh dịch vụ

Kinh tế

Ngày 13/9/2025, GSM cùng VinFast và các đối tác ngân hàng công bố triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt “Mua xe 0 đồng” dành cho các tài xế mua xe VinFast VF 5 hoặc Herio Green để kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform. Các tài xế có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng và trả góp cố định chỉ từ 9,1 triệu đồng/tháng trong vòng 5 năm để sở hữu xe và tạo ra nguồn thu nhập ngay lập tức.

TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z
Kinh tế

TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z

Kinh tế

Hòa mình vào nhịp điệu rạng rỡ của Concert “Em Xinh Say Hi”, TPBank một lần nữa khắc họa những giai điệu đẹp về sự sáng tạo không biên giới. Không chỉ tiên phong trong vai trò ngân hàng số, TPBank còn tự hào là người bạn đồng hành của thế hệ trẻ – chắp cánh cho ước mơ tỏa sáng và góp phần viết tiếp hành trình vươn tầm thế giới của những tài năng Việt.

Vụ người đàn ông lớn tuổi bị đánh liên tiếp ở ngã tư: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc
Chuyển động Sài Gòn

Vụ người đàn ông lớn tuổi bị đánh liên tiếp ở ngã tư: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc

Chuyển động Sài Gòn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Sài Gòn mời tài xế ô tô đánh liên tiếp vào người đàn ông lớn tuổi lên làm việc.

'Thất bại của NATO', những diễn biến đặc biệt trên chiến trường Ukraine khiến phương Tây lo ngại
Điểm nóng

"Thất bại của NATO", những diễn biến đặc biệt trên chiến trường Ukraine khiến phương Tây lo ngại

Điểm nóng

Thất bại của Ukraine tại khu vực chiến dịch đặc biệt sẽ là cú sốc lớn đối với NATO và dẫn đến leo thang xung đột, GS John Mearsheimer tại Đại học Chicago tuyên bố với Trung tá Lục quân Mỹỳ đã nghỉ hưu Daniel Davis trong cuộc phỏng vấn.

Tin sáng (156/9): Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?
Thể thao

Tin sáng (156/9): Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?

Thể thao

Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?; M.U gặp khó về thương vụ Elliot Anderson; Adam Wharton có thể tới Liverpool; Real Madrid chú ý tới Jeremy Monga; Larissa Riquelme làm bình luận viên ở World Cup 2026.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Đại học Bách khoa công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026: Có gì mới?
Xã hội

Đại học Bách khoa công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026: Có gì mới?

Xã hội

Ngày 15/9, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo lịch thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 với 3 đợt thi.

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Đồng USDT biến động mạnh ở Việt Nam, dự báo Bitcoin sẽ thay thế vàng
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Đồng USDT biến động mạnh ở Việt Nam, dự báo Bitcoin sẽ thay thế vàng

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Theo dữ liệu cập nhật từ Binance, USDT trên thị trường P2P Việt Nam đã bất ngờ giảm mạnh trong một tuần trở lại đây.

Giá USD hôm nay 15/9: 'Nín thở' chờ đợi tín hiệu từ Fed
Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 15/9: "Nín thở" chờ đợi tín hiệu từ Fed

Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 15/9 trong nước ghi nhận không biến động so với sáng qua. Trong khi đó, chỉ số DXY chứng kiến nhịp chỉnh ngay từ lúc mở cửa.

Tin đọc nhiều

1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

2

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

3

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

4

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

5

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga