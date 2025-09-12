Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Nội dung này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi góp ý vào báo cáo công tác Dân nguyện tháng 8, tại Phiên họp thứ 49 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, chiều 12/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm là thời điểm hết sức quan trọng khi cả nước đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Ảnh: Media Quốc hội

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm là thời điểm hết sức quan trọng khi cả nước đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Do đó, việc ổn định tình hình, giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân là nhiệm vụ cấp thiết.

Để thực hiện mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Dân nguyện cần tăng cường vai trò giám sát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan như Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và chính quyền các tỉnh, thành phố.

"Phải tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại tồn đọng kéo dài. Đây là vấn đề phải quan tâm để giải quyết cho người dân, giữ cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.



Dẫn chứng bài học từ kinh nghiệm quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảnh báo về nguy cơ bất ổn nếu không giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nhân dân. Vì vậy, Việt Nam phải luôn đề cao cảnh giác, giữ vững ổn định từ gốc.

"Cái gì cũng xuất phát từ lợi ích của dân. Phải làm sao cho an dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết thấu tình đạt lý. Đây là việc phải hết sức quan tâm", ông nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội tự hào nhắc lại không khí hào hùng, phấn khởi trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua. Hình ảnh người dân từ khắp nơi đổ về Hà Nội, thậm chí trải chiếu nằm ngoài đường suốt đêm để chờ xem sơ duyệt, tổng duyệt rồi đến lễ diễu binh, diễu hành là minh chứng sống động cho lòng yêu nước và sự tin tưởng của nhân dân.

"Có thể nói là chưa có một đất nước nào mà người dân trải chiếu ngồi chờ ngoài đường hai ngày để xem diễu binh, diễu hành. Điều đó thể hiện lòng yêu nước và mong muốn được thấy sức mạnh của đất nước", Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Người dân từ khắp nơi đổ về Hà Nội chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh việc giải quyết khiếu nại, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đặc biệt lưu ý về việc đề phòng sự chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Ông cho rằng các thế lực này thường lợi dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok để tung tin sai sự thật, kích động, gây chia rẽ.

"Nếu nội bộ vững, nội bộ đoàn kết tốt thì không thế lực nào có thể phá được", ông Mẫn khẳng định.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo lớn, phức tạp, kéo dài từ nay đến hết tháng 10.

Chủ động ngăn chặn khiếu kiện ngay từ cơ sở, từ cấp ấp, cấp xã để không phát sinh thành điểm nóng, không để vụ việc vượt cấp lên tỉnh và trung ương.

Ông cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội với các bộ, ngành và địa phương, xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm chung để theo dõi, quản lý và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo một cách hiệu quả.