Chủ tịch Tập đoàn Bcons được bầu làm chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật Xây dựng TP.HCM

Ngày 29/11, Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM chính thức ra mắt và tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ I. Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM hình thành trong tiến trình hợp nhất không gian đô thị TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 1433/QĐ-UBND.

Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM

Theo đó, Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM lần đầu tiên quy tụ 187 đại biểu, bầu ra 52 thành viên Ban Chấp hành gồm chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp xây dựng, bất động sản, cùng các cơ quan quản lý. Việc có thêm sự tham gia của các tổ chức tài chính được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực cho nghiên cứu, phản biện và hỗ trợ hội viên.

Tại Đại hội, ông Lê Như Thạch - Chủ tịch Tập đoàn Bcons, được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Thạch cho biết trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội sẽ ưu tiên nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ xây dựng hiện đại như BIM, GIS, IoT và công trình xanh; Đồng thời đẩy mạnh đào tạo, chuẩn hóa chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư. Hội cũng sẽ tham gia phản biện các dự án đô thị trọng điểm, phát triển nền tảng kết nối doanh nghiệp và xây dựng kênh thông tin chuyên ngành.

Tân Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM khẳng định Hội sẽ hoạt động theo tinh thần minh bạch, khoa học và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững của ngành xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá sự ra đời của Hội là dấu mốc quan trọng. Ảnh: C.Cường

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá sự ra đời của Hội là dấu mốc quan trọng, không chỉ mang tính tổ chức mà còn tạo lập một lực lượng chuyên môn đủ mạnh để đồng hành với TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Thứ trưởng Văn, TP.HCM đang hướng tới mô hình “siêu đô thị” với tốc độ tăng trưởng dân số và nhu cầu hạ tầng vượt trội. Vì vậy ngành xây dựng phải phát triển theo hướng hiện đại hóa, nâng cao chất lượng quy hoạch, ứng dụng công nghệ và hình thành đội ngũ chuyên nghiệp.

Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM lần đầu tiên quy tụ 187 đại biểu, bầu ra 52 thành viên Ban Chấp hành. Ảnh: C.Cường

Tổ chức này cũng được xem là đầu mối quan trọng để huy động đội ngũ trí thức, chuyên gia và các nguồn lực công nghệ cho những dự án trọng điểm, nâng cao chất lượng công trình, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị trong giai đoạn mới.