Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn gửi Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Công an tỉnh và UBND thành phố Bắc Ninh.

Cụ thể, theo phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, trên địa bàn phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh gần đây xuất hiện một khu chợ nông sản tạm trái phép náo nhiệt, ồn ào rộng hàng chục nghìn mét vuông, có thu tiền.

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức kiểm tra các thông tin Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 13/5/2025.

Văn bản số 1889/UBND - NN về việc kiểm tra thông tin báo Dân Việt phản ánh khu chợ tạm trái phép. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, UBND thành phố Bắc Ninh cũng đã có văn bản về việc giải quyết phán ánh của Báo điện tử Dân Việt.

Theo đó, UBND thành phố Bắc Ninh Giao UBND phường Vũ Ninh kiểm tra, rà soát báo cáo về việc quản lý, sử dụng đất và việc tổ chức họp chợ tại khu vực quanh Nghĩa trang nhân dân thành phố Bắc Ninh theo phản ánh của báo chí.

Đồng thời, chỉ đạo Công an phường kiểm tra hoạt động (việc thu phí của các hộ kinh doanh tại chợ), tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực nêu trên. Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát về UBND thành phố trong ngày 08/5/2025.

Ngoài ra, UBND thành phố Bắc Ninh cũng giao các cơ quan đơn vị: Nông nghiệp & Môi trường, Kinh tế, hạ tầng & Đô thị, Đội quản lý trật tự đô thị thành phố phối hợp với UBND phường Vũ Ninh kiểm tra các nội dung báo chí đã nêu, đề xuất phương án giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện.

Tỉnh Bắc Ninh đã có những động thái chỉ đạo quyết liệt ngay sau khi nhận được thông tin Báo điện tử Dân Việt phản ánh. Ảnh: Dân Việt

Báo điện tử Dân Việt phản ánh thực trạng "Lập chợ trái phép "thu phế" giữa thành phố Bắc Ninh", một khu chợ tạm tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh quy mô lớn lên đến hàng trăm “gian hàng” xe tải buôn bán nông sản hoạt động trái phép.

Tại khu chợ trái phép, việc bán "lốt" theo tháng ước tính đã mang lại nguồn lợi bất chính cho một số cá nhân có thể lên đến hàng tỷ đồng. Khu chợ tạm đã hoạt động được khoảng 4 tháng kéo theo nhiều hệ lụy và gây bức xúc.