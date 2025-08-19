Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Chuyển động Sài Gòn
Thứ ba, ngày 19/08/2025 11:38 GMT+7

Chủ tịch UBND cấp xã ở TP.HCM được quyền quyết định chế độ tiền lương đối với công chức

+ aA -
Hồ Văn Thứ ba, ngày 19/08/2025 11:38 GMT+7
Chủ tịch UBND cấp xã quyết định chế độ tiền lương đối với công chức đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0


UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định “Về việc ủy quyền quyết định chế độ tiền lương đối với công chức trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và UBND cấp xã thuộc TP.HCM".

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ quyết định nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác về tiền lương (sau đây gọi chung là chế độ tiền lương) đối với công chức đang giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương tại các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc phạm vi quản lý của Thành phố và UBND phường, xã, đặc khu (UBND cấp xã), trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền phê chuẩn, bổ nhiệm của Chủ tịch Thành phố.

Chủ tịch UBND cấp xã sẽ quyết định chế độ tiền lương đối với công chức trực thuộc. Ảnh: H.V

Đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố cũng ủy quyền cho người đứng đầu các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định chế độ tiền lương đối với công chức đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền phê chuẩn, bổ nhiệm của Chủ tịch UBND Thành phố.

Việc ủy quyền được thực hiện kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến hết ngày 30/4/2026.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn đã được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức kiểm tra để việc ủy quyền được thực hiện theo đúng quy định.

Tham khảo thêm

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài chính thức khởi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài chính thức khởi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

Mỹ chính thức áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam từ ngày 7/8. Nhiều doanh nghiệp cho biết đến nay mới bắt đầu ngấm đòn, đơn hàng quý III/2024 và cuối năm nay đang có dấu hiệu giảm.

Cận cảnh tòa nhà 55 tầng khởi đầu Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn
Cận cảnh tòa nhà 55 tầng khởi đầu Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an

Chuyển động Sài Gòn
86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành

Chuyển động Sài Gòn
Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành

Điểm chuẩn đại học 2025: Các trường phía Nam dồn dập công bố từ 20/8

Chuyển động Sài Gòn
Điểm chuẩn đại học 2025: Các trường phía Nam dồn dập công bố từ 20/8

Đọc thêm

Ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ đang có 327 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Nhà nông

Ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ đang có 327 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Nhà nông

Trên địa bàn phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ, phường Hòa Bình thuộc TP Hòa Bình) có 327 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 31 đối tượng là con của người bị nhiễm chất độc hóa học cũng đang phải chịu di chứng nặng nề. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự biết ơn, sẻ chia cho những hi sinh của thế hệ cha ông ta vì độc lập, tự do của đất nước.

Phường Sài Gòn: Hướng đến trung tâm thương mại tự do - dịch vụ quốc tế tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Phường Sài Gòn: Hướng đến trung tâm thương mại tự do - dịch vụ quốc tế tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 19/8, Đảng bộ phường Sài Gòn (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngỡ ngàng độ sang trọng của đoàn tàu 2 tầng “Hà Nội 5 cửa ô” với công nghệ soát vé nhận diện khuôn mặt (FaceID)
Ảnh

Ngỡ ngàng độ sang trọng của đoàn tàu 2 tầng “Hà Nội 5 cửa ô” với công nghệ soát vé nhận diện khuôn mặt (FaceID)

Ảnh

Sáng 19/8, đoàn tàu du lịch 2 tầng “Hà Nội 5 cửa ô” chính thức lăn bánh. Đoàn tàu được thiết kế 2 tầng, mỗi toa tàu được bố trí để kể những câu chuyện mang những chủ đề riêng. Nét đổi mới này sẽ đem lại cho hành khách trên toa những cảm xúc mới lạ.

Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan
Ảnh

Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan

Ảnh

Sáng ngày 19/8, tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đang thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 18-22/8.

Người phụ nữ dân tộc Nùng ở Thái Nguyên và bí quyết làm trà xanh Nhật Bản theo triết lý '7 không'
Video

Người phụ nữ dân tộc Nùng ở Thái Nguyên và bí quyết làm trà xanh Nhật Bản theo triết lý '7 không'

Video

Từ những nương chè xanh mướt ở xóm La Giang (xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên), chị Vi Thị Phương người phụ nữ dân tộc Nùng đã tìm ra con đường riêng làm chè sạch, gắn bó với nông dân và kiên trì đưa trà xanh công nghệ Nhật Bản đến tay người thưởng thức.

Ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát qua Quỹ Vì người nghèo do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quản lý
Đại đoàn kết dân tộc

Ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát qua Quỹ Vì người nghèo do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quản lý

Đại đoàn kết dân tộc

Từ ngày 14/8, Ban Quản lý Quỹ "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" thuộc Bộ Tài chính dừng tiếp nhận các khoản ủng hộ. Toàn bộ các khoản tài trợ, đóng góp sau thời điểm này được hướng dẫn chuyển về Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quản lý.

ĐT nữ Việt Nam tập trung tối đa cho trận tranh hạng ba
Thể thao

ĐT nữ Việt Nam tập trung tối đa cho trận tranh hạng ba

Thể thao

ĐT nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025, chuẩn bị cho trận tranh hạng ba gặp đội tuyển nữ Thái Lan lúc 16h30 ngày 19/8.

Đà Nẵng chống hàng giả “không vùng cấm”, 7 tháng thu hơn 180 tỷ đồng
Kinh tế

Đà Nẵng chống hàng giả “không vùng cấm”, 7 tháng thu hơn 180 tỷ đồng

Kinh tế

Trong 7 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý hơn 1.400 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, thu nộp ngân sách gần 182 tỷ đồng. Thành phố khẳng định, tiếp tục siết chặt kiểm tra, “làm ngày, làm đêm, không vùng cấm, không ngoại lệ” để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh minh bạch.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đảm bảo điều kiện gì mới được xem là hợp lệ?
Bạn đọc

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đảm bảo điều kiện gì mới được xem là hợp lệ?

Bạn đọc

Người dân chỉ có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp lệ khi đã hoàn tất nghĩa vụ thuế, phí và được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Vậy theo quy định mới nhất, việc định giá đất và xác định tính hợp lệ trong chuyển nhượng sẽ được thực hiện ra sao?

Cựu nhà sư Trung Quốc kiện con gái đòi hơn 730 triệu đồng tiền cấp dưỡng
Xã hội

Cựu nhà sư Trung Quốc kiện con gái đòi hơn 730 triệu đồng tiền cấp dưỡng

Xã hội

Một người đàn ông ở Trung Quốc sau 10 năm tu hành và tiêu hết sạch tiền tiết kiệm, đã khởi kiện con gái ra tòa, yêu cầu trợ cấp 200.000 nhân dân tệ (khoảng 28.000 USD, tương đương hơn 730 triệu đồng). Tuy nhiên, tòa án đã bác đơn với lý do ông vẫn còn khả năng lao động.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Loan, NSND Quốc Trị, NSƯT Hồ Phong xúc động vì máu và nước mắt rơi trong 'Mưa đỏ'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Loan, NSND Quốc Trị, NSƯT Hồ Phong xúc động vì máu và nước mắt rơi trong "Mưa đỏ"

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Loan, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Trị, NSƯT Hồ Phong xúc động chia sẻ với Dân Việt cảm xúc sau khi xem phim "Mưa đỏ" tối 18/8.

Ngôi nhà vườn có khoản sân xanh chữ H độc đáo, tối giản nhưng tràn đầy hơi thở thiên nhiên
Nhà đất

Ngôi nhà vườn có khoản sân xanh chữ H độc đáo, tối giản nhưng tràn đầy hơi thở thiên nhiên

Nhà đất

Nhà vườn chữ H với khoảng sân xanh trung tâm không chỉ thoáng mát mà còn ẩn chứa nhiều bất ngờ trong cách bố trí ánh sáng, không gian và sự kết nối với thiên nhiên.

Tế bào miễn dịch 'gây hại' cho bệnh hen suyễn có thể giúp giảm viêm phổi
Xã hội

Tế bào miễn dịch "gây hại" cho bệnh hen suyễn có thể giúp giảm viêm phổi

Xã hội

Mới đây, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện ra rằng, các tế bào vốn thường bị gắn mác là "gây hại" trong bệnh viêm da dị ứng và hen suyễn lại có thể giúp làm giảm tình trạng viêm phổi.

Mùa sầu riêng, một đoàn 30 doanh nghiệp Trung Quốc tìm đến xã này ở Đắk Lắk để kết nối tiêu thụ
Nhà nông

Mùa sầu riêng, một đoàn 30 doanh nghiệp Trung Quốc tìm đến xã này ở Đắk Lắk để kết nối tiêu thụ

Nhà nông

Mới đây, sáng 17/8, UBND xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp tổ chức buổi làm việc với Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc do ông Chen Wanshan, Giám đốc phát triển thị trường của Tập đoàn China Co-op dẫn đầu nhằm trao đổi, kết nối giao thương các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc biệt là sầu riêng.

Đà Nẵng khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Nhà đất

Đà Nẵng khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nhà đất

Sáng 19/8, tại phường Điện Bàn Bắc, UBND TP. Đà Nẵng khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Hà Nội triển khai hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân dịp đại lễ 2/9
Tin tức

Hà Nội triển khai hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân dịp đại lễ 2/9

Tin tức

Nhằm đảm bảo vệ sinh, mỹ quan và tiện ích cho hàng vạn người tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, TP Hà Nội đã triển khai hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng, kết hợp giữa nhà vệ sinh lưu động và cố định, được bố trí tại các điểm trung tâm, Quảng trường Ba Đình và tuyến đường diễu binh.

Dân nộp 3 con chim công xanh, 1 con rùa hộp trán vàng miền Bắc, ngành chức năng Hà Tĩnh tiếp nhận, chăm sóc
Nhà nông

Dân nộp 3 con chim công xanh, 1 con rùa hộp trán vàng miền Bắc, ngành chức năng Hà Tĩnh tiếp nhận, chăm sóc

Nhà nông

Chiều 18/8, Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận ba con chim công xanh và một con rùa hộp trán vàng miền Bắc từ người dân xã Sơn Tây. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm bảo tồn các loài động vật quý hoang dã quý hiếm có tên trong sách Đỏ thuộc nhóm IB, hoặc động vật rừng thuộc nhóm IIB Các nhóm này được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm săn bắt và khai thác.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài chính thức khởi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027
Chuyển động Sài Gòn

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài chính thức khởi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027

Chuyển động Sài Gòn

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng mức đầu tư 19.617 tỷ đồng vừa chính thức khởi công sáng nay, 19/8. Tuyến đường dài 51 km này được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc trên quốc lộ 22 và thúc đẩy kinh tế vùng Đông Nam Bộ.

Quan Vũ trúng tên do Bàng Đức hay ai bắn dẫn đến tích cạo xương trị thương?
Đông Tây - Kim Cổ

Quan Vũ trúng tên do Bàng Đức hay ai bắn dẫn đến tích cạo xương trị thương?

Đông Tây - Kim Cổ

Theo nhiều nguồn, việc Quan Vũ từng trúng tên là có thật, nhưng không phải do bị Bàng Đức bắn như trong phim Tam Quốc diễn nghĩa 2010.

TP.HCM hợp nhất các hiệp hội xây dựng, bất động sản, kiến trúc sư, tiếp tục tinh gọn bộ máy
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM hợp nhất các hiệp hội xây dựng, bất động sản, kiến trúc sư, tiếp tục tinh gọn bộ máy

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị tổng hợp ý kiến, đề xuất của các hiệp hội, để UBND TP ban hành các quyết định phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp.

Khát vọng hùng cường nhìn từ mùa thu 1945
Tin tức

Khát vọng hùng cường nhìn từ mùa thu 1945

Tin tức

Mùa thu 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời khơi lại ước vọng ngàn đời của người Việt, được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Từ đây, Hồ Chủ tịch mong muốn xây dựng đất nước hùng cường “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Đưa vợ đi phá thai, chồng bàng hoàng khi biết vợ ngoại tình với hàng xóm
Xã hội

Đưa vợ đi phá thai, chồng bàng hoàng khi biết vợ ngoại tình với hàng xóm

Xã hội

Một người đàn ông ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã dùng dao tấn công hàng xóm sau khi phát hiện đứa con mà vợ mình mang thai thực chất là con của người này.

Nông dân vùng cao Thái Nguyên thoát nghèo, khá giả nhờ làm nông nghiệp tuần hoàn
Giảm nghèo nông thôn

Nông dân vùng cao Thái Nguyên thoát nghèo, khá giả nhờ làm nông nghiệp tuần hoàn

Giảm nghèo nông thôn

Trong bối cảnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, mô hình nông nghiệp tuần hoàn đang ngày càng được chú trọng và triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại các thôn, bản vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh Thái Nguyên, phong trào này đã và đang mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân, giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập và quan trọng hơn, hướng đến thoát nghèo bền vững.

Vingroup có 6 dự án lớn trong 250 công trình chào mừng Quốc khánh
Nhà đất

Vingroup có 6 dự án lớn trong 250 công trình chào mừng Quốc khánh

Nhà đất

Sáng 19/8, 250 công trình trị giá 1,28 triệu tỷ đồng đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước, trong đó Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được hé lộ như “siêu biểu tượng” mới của Hà Nội.

Sun Yingsha: Báu vật của bóng bàn Trung Quốc và câu chuyện về những thất bại
Thể thao

Sun Yingsha: Báu vật của bóng bàn Trung Quốc và câu chuyện về những thất bại

Thể thao

Đối với đa phần người hâm mộ Trung Quốc, tay vợt bóng bàn số một thế giới Sun Yingsha giống như một báu vật chứ không đơn thuần là nhân vật thể thao.

Ông Zelensky tuyên bố táo bạo về các đảm bảo an ninh của Ukraine từ Mỹ
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố táo bạo về các đảm bảo an ninh của Ukraine từ Mỹ

Thế giới

Sau cuộc họp tại Nhà Trắng, Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết các đảm bảo an ninh cho Ukraine có thể được đưa ra trên giấy tờ trong vòng 7-10 ngày tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thường trực Ban Bí thư dự Lễ bàn giao Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước
Tin tức

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thường trực Ban Bí thư dự Lễ bàn giao Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước

Tin tức

Sáng 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các lãnh đạo dự Lễ bàn giao Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước.

Đây chính là 2 cây cầu hoành tráng, kết nối TPHCM với dãy đất phía Đông, đưa ĐBSCL cất cánh
Nhà nông

Đây chính là 2 cây cầu hoành tráng, kết nối TPHCM với dãy đất phía Đông, đưa ĐBSCL cất cánh

Nhà nông

Cầu Rạch Miễu 2, cầu Đại Ngãi 2 là biểu tượng rõ nét cho sự chuyển mình của ĐBSCL trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, kết nối thông suốt với TPHCM. Đây là những công trình góp phần xóa “vùng trũng” hạ tầng giao thông, nối dài ước mơ và niềm tin vào một vùng đồng bằng châu thổ Cửu Long không ngừng vươn mình phát triển bền vững cùng cả nước.

Cập nhật: Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng
Kinh tế

Cập nhật: Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng
21

Kinh tế

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sáng nay (19/8), 250 dự án trên khắp cả nước được đồng loạt khởi công, khánh thành với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề xuất đơn giản hóa quản lý tài chính đầu tư công, tránh mất 'thời cơ vàng'
Kinh tế

Bộ Tài chính đề xuất đơn giản hóa quản lý tài chính đầu tư công, tránh mất "thời cơ vàng"

Kinh tế

Nguyên nhân quản lý tài chính đầu tư công chậm đến từ việc cập nhật và báo cáo phải thực hiện thủ công, dẫn tới kéo dài thời gian tham mưu.

Tin đọc nhiều

1

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

2

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt lợn, ngon hơn thịt gà, giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh, xào tỏi thơm phức

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt lợn, ngon hơn thịt gà, giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh, xào tỏi thơm phức

3

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

4

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

5

Loài “cọp nước” sông Đà, đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ (mới), thực ra là con gì mà lắm người kỳ công tìm bắt?

Loài “cọp nước” sông Đà, đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ (mới), thực ra là con gì mà lắm người kỳ công tìm bắt?