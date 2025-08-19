



UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định “Về việc ủy quyền quyết định chế độ tiền lương đối với công chức trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và UBND cấp xã thuộc TP.HCM".

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ quyết định nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác về tiền lương (sau đây gọi chung là chế độ tiền lương) đối với công chức đang giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương tại các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc phạm vi quản lý của Thành phố và UBND phường, xã, đặc khu (UBND cấp xã), trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền phê chuẩn, bổ nhiệm của Chủ tịch Thành phố.

Chủ tịch UBND cấp xã sẽ quyết định chế độ tiền lương đối với công chức trực thuộc. Ảnh: H.V

Đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố cũng ủy quyền cho người đứng đầu các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định chế độ tiền lương đối với công chức đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền phê chuẩn, bổ nhiệm của Chủ tịch UBND Thành phố.

Việc ủy quyền được thực hiện kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến hết ngày 30/4/2026.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn đã được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức kiểm tra để việc ủy quyền được thực hiện theo đúng quy định.