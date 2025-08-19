



Các khu vực cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đi qua. Ảnh: CH

Sáng nay 19/8, dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng mức đầu tư 19.617 tỷ đồng đã chính thức khởi công. Tuyến đường dài 51 km này được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc trên quốc lộ 22 và thúc đẩy kinh tế vùng Đông Nam Bộ.

Lễ khởi công do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) tổ chức. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông, cho biết dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) có vai trò chiến lược.

"Đây không chỉ là giải pháp giảm tải cho Quốc lộ 22 mà còn là mảnh ghép quan trọng, đồng bộ với các tuyến Vành đai 3 và Vành đai 4, tạo ra một mạng lưới giao thông liên vùng hoàn chỉnh", ông nói.

Theo ông Phúc, dự án sẽ kết nối chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - TP.HCM - Cảng Cái Mép - Thị Vải, gắn liền với hành lang kinh tế Xuyên Á, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho cả TP.HCM và Tây Ninh, cũng như toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ.

Tuyến cao tốc có chiều dài 51 km, trong đó 24,7 km thuộc địa phận TP.HCM và 26,3 km thuộc tỉnh Tây Ninh. Điểm đầu của dự án kết nối với đường Vành đai 3 tại xã Phú Hòa Đông, TP.HCM, và điểm cuối nối vào Quốc lộ 22 thuộc xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 7 km.

Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc thiết kế 120 km/h, gồm 4 làn xe hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh và hệ thống thu phí sẽ được xây dựng đồng bộ để đảm bảo hiệu quả.

Tổng mức đầu tư của dự án là 19.617 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Về giải phóng mặt bằng, dự án ảnh hưởng đến 2.193 trường hợp tại 5 xã của TP.HCM (Phú Hòa Đông, Củ Chi, Tân An Hội, Nhuận Đức, Thái Mỹ) với tổng diện tích 220.097 ha. Tại Tây Ninh, dự án đi qua các địa phương gồm phường Gia Lộc, phường An Tịnh, phường Gò Dầu, xã Phước Thạnh và xã Bến Cầu, ảnh hưởng đến khoảng 1.629 trường hợp trên diện tích 250 ha.

Ông Phúc cho biết thêm, sau lễ khởi công, Ban Giao thông sẽ tập trung triển khai gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật. Các gói thầu xây lắp của dự án thành phần 2 (nguồn vốn ngân sách) dự kiến sẽ khởi công vào tháng 10/2025, trong khi các gói thầu của dự án thành phần 1 (nguồn vốn PPP) sẽ bắt đầu vào tháng 3/2026. Mục tiêu là hoàn thành và thông xe toàn bộ tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài vào tháng 12/2027.

Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, đồng thời biểu dương nỗ lực của các đơn vị. Ông yêu cầu Ban Giao thông và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công việc theo đúng tiến độ đề ra.

Ông Nam cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm khác như Vành đai 3, Vành đai 4, nâng cấp quốc lộ 22... để hoàn thiện hệ thống hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực.