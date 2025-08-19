Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 19/08/2025 10:28 GMT+7

TP.HCM hợp nhất các hiệp hội xây dựng, bất động sản, kiến trúc sư, tiếp tục tinh gọn bộ máy

Hồ Văn
Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị tổng hợp ý kiến, đề xuất của các hiệp hội, để UBND TP ban hành các quyết định phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp.
Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ về việc tổng hợp đề xuất các kiến nghị của hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng TP.HCM.

Đây là nội dung thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM nhằm tham mưu UBND Thành phố ban hành các quyết định liên quan đến các hội quần chúng trên địa bàn Thành phố.

Ông Lê Hoàng Châu, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: TTXVN

Theo Sở Xây dựng, đến thời điểm hiện tại, Sở đã nhận được văn bản phúc đáp của Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng Thành phố, Hiệp hội Bất động sản Thành phố, Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành phố, Hội Kiến trúc sư Thành phố…

Theo đó, Hiệp hội Bất động sản thống nhất hợp nhất 3 hiệp hội của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu thành một hiệp hội và lấy tên gọi mới là Hiệp hội Bất động sản TP.HCM. Ông Lê Hoàng Châu, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nhiệm kỳ 2022-2027

Thống nhất hợp nhất Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu và lấy tên là Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM.

Thống nhất hợp nhất 3 hội, gồm Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Dương, Hội Kiến trúc sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội Kiến trúc sư TP.HCM và lấy tên gọi mới là Hội Kiến trúc sư TP.HCM.

Thống nhất hợp nhất 3 Hội là Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM, Hội Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Hiệp Hội Xây dựng tỉnh Bình Dương và lấy tên mới là Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM.

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

Mỹ chính thức áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam từ ngày 7/8. Nhiều doanh nghiệp cho biết đến nay mới bắt đầu ngấm đòn, đơn hàng quý III/2024 và cuối năm nay đang có dấu hiệu giảm.

Cận cảnh tòa nhà 55 tầng khởi đầu Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn
Cận cảnh tòa nhà 55 tầng khởi đầu Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an

Chuyển động Sài Gòn
86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành

Chuyển động Sài Gòn
Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành

Điểm chuẩn đại học 2025: Các trường phía Nam dồn dập công bố từ 20/8

Chuyển động Sài Gòn
Điểm chuẩn đại học 2025: Các trường phía Nam dồn dập công bố từ 20/8

Đưa vợ đi phá thai, chồng bàng hoàng khi biết vợ ngoại tình với hàng xóm
Xã hội

Đưa vợ đi phá thai, chồng bàng hoàng khi biết vợ ngoại tình với hàng xóm

Xã hội

Một người đàn ông ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã dùng dao tấn công hàng xóm sau khi phát hiện đứa con mà vợ mình mang thai thực chất là con của người này.

Nông dân vùng cao Thái Nguyên thoát nghèo, khá giả nhờ làm nông nghiệp tuần hoàn
Giảm nghèo nông thôn

Nông dân vùng cao Thái Nguyên thoát nghèo, khá giả nhờ làm nông nghiệp tuần hoàn

Giảm nghèo nông thôn

Trong bối cảnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, mô hình nông nghiệp tuần hoàn đang ngày càng được chú trọng và triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại các thôn, bản vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh Thái Nguyên, phong trào này đã và đang mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân, giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập và quan trọng hơn, hướng đến thoát nghèo bền vững.

Vingroup có 6 dự án lớn trong 250 công trình chào mừng Quốc khánh
Nhà đất

Vingroup có 6 dự án lớn trong 250 công trình chào mừng Quốc khánh

Nhà đất

Sáng 19/8, 250 công trình trị giá 1,28 triệu tỷ đồng đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước, trong đó Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được hé lộ như “siêu biểu tượng” mới của Hà Nội.

Sun Yingsha: Báu vật của bóng bàn Trung Quốc và câu chuyện về những thất bại
Thể thao

Sun Yingsha: Báu vật của bóng bàn Trung Quốc và câu chuyện về những thất bại

Thể thao

Đối với đa phần người hâm mộ Trung Quốc, tay vợt bóng bàn số một thế giới Sun Yingsha giống như một báu vật chứ không đơn thuần là nhân vật thể thao.

Ông Zelensky tuyên bố táo bạo về các đảm bảo an ninh của Ukraine từ Mỹ
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố táo bạo về các đảm bảo an ninh của Ukraine từ Mỹ

Thế giới

Sau cuộc họp tại Nhà Trắng, Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết các đảm bảo an ninh cho Ukraine có thể được đưa ra trên giấy tờ trong vòng 7-10 ngày tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thường trực Ban Bí thư dự Lễ bàn giao Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước
Tin tức

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thường trực Ban Bí thư dự Lễ bàn giao Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước

Tin tức

Sáng 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các lãnh đạo dự Lễ bàn giao Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước.

Đây chính là 2 cây cầu hoành tráng, kết nối TPHCM với dãy đất phía Đông, đưa ĐBSCL cất cánh
Nhà nông

Đây chính là 2 cây cầu hoành tráng, kết nối TPHCM với dãy đất phía Đông, đưa ĐBSCL cất cánh

Nhà nông

Cầu Rạch Miễu 2, cầu Đại Ngãi 2 là biểu tượng rõ nét cho sự chuyển mình của ĐBSCL trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, kết nối thông suốt với TPHCM. Đây là những công trình góp phần xóa “vùng trũng” hạ tầng giao thông, nối dài ước mơ và niềm tin vào một vùng đồng bằng châu thổ Cửu Long không ngừng vươn mình phát triển bền vững cùng cả nước.

Cập nhật: Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng
Kinh tế

Cập nhật: Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng

Kinh tế

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sáng nay (19/8), 250 dự án trên khắp cả nước được đồng loạt khởi công, khánh thành với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề xuất đơn giản hóa quản lý tài chính đầu tư công, tránh mất 'thời cơ vàng'
Kinh tế

Bộ Tài chính đề xuất đơn giản hóa quản lý tài chính đầu tư công, tránh mất "thời cơ vàng"

Kinh tế

Nguyên nhân quản lý tài chính đầu tư công chậm đến từ việc cập nhật và báo cáo phải thực hiện thủ công, dẫn tới kéo dài thời gian tham mưu.

Hà Nội: Lý do có tới 40% người thất nghiệp học nghề rồi bỏ dở
Xã hội

Hà Nội: Lý do có tới 40% người thất nghiệp học nghề rồi bỏ dở

Xã hội

Tỷ lệ lao động thất nghiệp đăng ký học nghề tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tăng lên 23% so với cùng kỳ năm trước. Con số tuy chưa cao nhưng đây là tín hiệu tích cực cho thấy những nỗ lực trong việc hoàn thiện chính sách, thúc đẩy lao động học nghề.

Chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất: Những tiêu chí, điều kiện bắt buộc
Bạn đọc

Chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất: Những tiêu chí, điều kiện bắt buộc

Bạn đọc

Muốn chuyển đất rừng sản xuất sang mục đích khác, người dân trước hết phải có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Đây là một trong nhiều điều kiện quan trọng được Luật Đất đai 2024 quy định nhằm quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất.

Chỉ định ông Huỳnh Ngọc Bá giữ chức Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng
Tin tức

Chỉ định ông Huỳnh Ngọc Bá giữ chức Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng

Tin tức

Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã có Nghị quyết chỉ định ông Huỳnh Ngọc Bá - Phó Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú, giữ chức Chủ tịch UBND phường Quảng Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026 và có hiệu lực từ ngày 18/8/2025.

Thị trường tài sản số hôm nay 19/8: Bitcoin, ETH, XRP, SOL giảm đồng loạt, điều gì đang xảy ra?
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 19/8: Bitcoin, ETH, XRP, SOL giảm đồng loạt, điều gì đang xảy ra?

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 19/8 chứng kiến màu đỏ với hàng trăm triệu USD bị thanh lý, khi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất yếu hơn.

Một quốc gia EU đe doạ cắt nguồn cung cấp điện cho Ukraine
Thế giới

Một quốc gia EU đe doạ cắt nguồn cung cấp điện cho Ukraine

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Peter Szijjarto cho biết Hungary có thể cắt nguồn cung cấp điện cho Ukraine để đáp trả vụ tấn công gần đây vào đường ống dẫn dầu của Nga tới quốc gia EU này.

Truy bắt nhanh đối tượng đánh đập, hiếp dâm bé gái ở An Giang
Pháp luật

Truy bắt nhanh đối tượng đánh đập, hiếp dâm bé gái ở An Giang

Pháp luật

Sáng 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Thanh Tuấn (SN 2000, thường trú huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng (cũ); chỗ ở hiện tại: ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cố ý gây thương tích”.

Người dân nông thôn có thể trải nghiệm mua sắm hiện đại như ở thành phố không?
Nhà nông

Người dân nông thôn có thể trải nghiệm mua sắm hiện đại như ở thành phố không?

Nhà nông

Với hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, WinCommerce tiếp tục từng bước hiện đại hóa bán lẻ Việt Nam, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng hai con số và tăng tốc mở rộng quy mô trong 7 tháng đầu năm nay.

Cuối tháng 8, 3 con giáp có công việc tiến triển ổn định, gặt hái thành quả mỹ mãn
Gia đình

Cuối tháng 8, 3 con giáp có công việc tiến triển ổn định, gặt hái thành quả mỹ mãn
4

Gia đình

Cuối tháng 8, vận trình của 3 con giáp nổi bật với sự ổn định và tiến triển vượt bậc trong công việc, mở ra cơ hội thăng tiến, tăng thu nhập.

Hơn 4.000 người vô gia cư, đang cai nghiện ở TP.HCM được cấp căn cước công dân
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 4.000 người vô gia cư, đang cai nghiện ở TP.HCM được cấp căn cước công dân

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vừa cấp căn cước công dân và mã số định danh cho hơn 4.000 người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ, người đang cai nghiện. Đây là kết quả của kế hoạch phối hợp liên ngành triển khai từ tháng 4/2023 đến nay.

Xe khách chở 46 người lật nghiêng tại Đắk Lắk, nhiều hành khách bị thương
Tin tức

Xe khách chở 46 người lật nghiêng tại Đắk Lắk, nhiều hành khách bị thương
9

Tin tức

Một vụ lật xe khách chở 46 người xảy ra rạng sáng 19/8 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Krông Búk (Đắk Lắk), làm nhiều hành khách bị thương.

Tin sáng (19/8): 6 ngôi sao U23 Việt Nam tỏa sáng ở vòng 1 V.League 2025/2026, gồm những ai?
Thể thao

Tin sáng (19/8): 6 ngôi sao U23 Việt Nam tỏa sáng ở vòng 1 V.League 2025/2026, gồm những ai?

Thể thao

6 ngôi sao U23 Việt Nam tỏa sáng ở vòng 1 V.League 2025/2026, gồm những ai?; Chelsea muốn đẩy đi 9 cầu thủ; Jadon Sancho không muốn đến AS Roma; Napoli quyết tâm chiêu mộ Rasmus Hojlund; Cristiano Ronaldo bị tố kiêu ngạo.

Trồng sầu riêng kiểu mới Lâm Đồng, ban đầu chỉ làm 'nho nhỏ', thấy hay, dân bất ngờ làm tới 300ha
Nhà nông

Trồng sầu riêng kiểu mới Lâm Đồng, ban đầu chỉ làm "nho nhỏ", thấy hay, dân bất ngờ làm tới 300ha

Nhà nông

Mô hình thâm canh sầu riêng kiểu mẫu, chất lượng cao, quy mô lớn ở tỉnh Lâm Đồng được xây dựng nhằm nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng.

Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
Tin tức

Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu, dự báo về chính sách đối nội, đối ngoại, tích cực tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ để giữ vững thế chủ động chiến lược...

Những nghệ sĩ tên tuổi nào được chọn tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình dịp A80?
Văn hóa - Giải trí

Những nghệ sĩ tên tuổi nào được chọn tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình dịp A80?

Văn hóa - Giải trí

Có khoảng 160 nghệ sĩ, diễn viên được chọn tham gia diễu binh, diễu hành đại diện Khối 54 dân tộc Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình dịp A80.

Hai nơi giành chính quyền sớm nhất ở TP Hải Phòng cách đây 80 năm đã đổi thay như thế nào?
Nhà nông

Hai nơi giành chính quyền sớm nhất ở TP Hải Phòng cách đây 80 năm đã đổi thay như thế nào?

Nhà nông

Làng Kim Sơn, tổng Cổ Trai, huyện Kiến Thụy trước đây (nay là thôn Kim Sơn, xã Kiến Hưng) và phố Cẩm Giàng, tổng Kim Quan (nay là phố Cẩm Giàng, xã Cẩm Giang) là những nơi giành chính quyền sớm nhất ở TP.Hải Phòng.

Chỉ thị 'nóng' từ Chính phủ: Bộ Công an lập chuyên đề siết an toàn đường sắt, xử nghiêm vi phạm
Kinh tế

Chỉ thị "nóng" từ Chính phủ: Bộ Công an lập chuyên đề siết an toàn đường sắt, xử nghiêm vi phạm

Kinh tế

Bộ Xây dựng được giao chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Giá USD hôm nay 19/8: Tỷ giá ngân hàng cao nhất từ trước đến nay
Kinh tế

Giá USD hôm nay 19/8: Tỷ giá ngân hàng cao nhất từ trước đến nay

Kinh tế

Giá USD hôm nay 19/8 trong nước và quốc tế đồng loạt tăng. Đặc biệt, nhiều ngân hàng thương mại tăng giá bán, có nơi vượt 26.500 đồng, cao nhất từ trước đến nay.

NÓNG: Áp thấp nhiệt đới trên đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, toàn miền Bắc ở cao điểm mưa lớn
Nhà nông

NÓNG: Áp thấp nhiệt đới trên đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, toàn miền Bắc ở cao điểm mưa lớn

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (19/8) áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng.

Xôn xao, tò mò về một trang trại 'khủng' nuôi đàn thú dữ là 9 con hổ to bự ngay giữa cánh đồng ở Thanh Hóa
Nhà nông

Xôn xao, tò mò về một trang trại "khủng" nuôi đàn thú dữ là 9 con hổ to bự ngay giữa cánh đồng ở Thanh Hóa

Nhà nông

Một trang trại nuôi hổ nằm biệt lập giữa cánh đồng xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa (địa bàn huyện Thọ Xuân trước đây) đang thu hút sự tò mò của người dân do tính chất đặc biệt và hiếm thấy.

Tử Cấm Thành ra sao sau khi Từ Hi Thái hậu tháo chạy khỏi Liên quân tám nước?
Đông Tây - Kim Cổ

Tử Cấm Thành ra sao sau khi Từ Hi Thái hậu tháo chạy khỏi Liên quân tám nước?

Đông Tây - Kim Cổ

Tử Cấm Thành từng rơi vào tình cảnh hoang tàn sau khi Từ Hi Thái hậu tháo chạy khỏi Liên quân tám nước.

Hôn nhân bền chặt của Dương Tử Quỳnh
Văn hóa - Giải trí

Hôn nhân bền chặt của Dương Tử Quỳnh

Văn hóa - Giải trí

Dương Tử Quỳnh chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc với doanh nhân Jean Todt. Cô cho rằng, tình yêu không chỉ tính bằng năm tháng mà bằng từng ngày và từng khoảnh khắc.

