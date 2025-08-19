Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ về việc tổng hợp đề xuất các kiến nghị của hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng TP.HCM.

Đây là nội dung thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM nhằm tham mưu UBND Thành phố ban hành các quyết định liên quan đến các hội quần chúng trên địa bàn Thành phố.

Ông Lê Hoàng Châu, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: TTXVN

Theo Sở Xây dựng, đến thời điểm hiện tại, Sở đã nhận được văn bản phúc đáp của Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng Thành phố, Hiệp hội Bất động sản Thành phố, Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành phố, Hội Kiến trúc sư Thành phố…

Theo đó, Hiệp hội Bất động sản thống nhất hợp nhất 3 hiệp hội của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu thành một hiệp hội và lấy tên gọi mới là Hiệp hội Bất động sản TP.HCM. Ông Lê Hoàng Châu, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nhiệm kỳ 2022-2027

Thống nhất hợp nhất Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu và lấy tên là Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM.

Thống nhất hợp nhất 3 hội, gồm Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Dương, Hội Kiến trúc sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội Kiến trúc sư TP.HCM và lấy tên gọi mới là Hội Kiến trúc sư TP.HCM.

Thống nhất hợp nhất 3 Hội là Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM, Hội Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Hiệp Hội Xây dựng tỉnh Bình Dương và lấy tên mới là Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM.