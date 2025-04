Chiều 5/4, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi xác nhận việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) của UBND tỉnh Quảng Ngãi về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Lãnh đạo Quảng Ngãi thực hiện nghi thức gắn biển, khánh thành công trình Nền tảng Quản trị tổng thể.Ảnh: Tấn Tài

BCĐ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở hợp nhất BCĐ cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, BCĐ Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi và Tổ công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

BCĐ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Quảng Ngãi sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang làm Trưởng BCĐ.

Đảm nhận Phó Trưởng ban Thường trực là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi; đảm nhận Phó Trưởng ban là các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và 2 Giám đốc Sở Nội vụ, Sở KH&CN.

BCĐ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, kế hoạch và các giải pháp thúc đẩy tiến trình thực hiện giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang.Ảnh: ĐX

Tham gia ý kiến các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến công tác thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

Giúp UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính.

Đôn đốc, kiểm tra thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính….

Để tổ chức hoạt động, BCĐ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 Quảng Ngãi thành lập 3 Tổ Giúp việc.

Cụ thể Tổ Giúp việc Triển khai Đề án 06 do Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ trưởng; Tổ Giúp việc Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Giám đốc Sở KH&CN làm Tổ trường; Tổ Giúp việc Cải cách hành chính do Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trường.

Công an Quảng Ngãi hỗ trợ cài đặt định danh điện tử mức độ 2 cho người dân.Ảnh nguồn trang tin Chuyển đổi số Quảng Ngãi.

Các Tổ Giúp việc BCĐ có nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công; chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban ngành, địa phương triển khai các lĩnh vực cụ thể tương ứng.

Trong trường hợp cần thiết, các Tổ Giúp việc được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sở KH&CN đảm nhận làm nhiệm vụ Thường trực của BCĐ; trình Trưởng BCĐ phê duyệt kế hoạch hoạt động, quy chế làm việc; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của BCĐ….