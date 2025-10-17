Chủ tịch UBND TP Cần Thơ-Trương Cảnh Tuyên thông tin về nợ thuế của Nông trường sông Hậu

Trong cuộc họp báo định kỳ quý III/2025 được UBND TP Cần Thơ tổ chức vào chiều 16/10, phóng viên Dân Việt đặt câu hỏi với cơ quan chức năng thành phố về hướng xử lý nợ thuế của Nông trường sông Hậu, nhằm hỗ trợ đơn vị này hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ-ông Trương Cảnh Tuyên thông tin về nợ thuế của Nông trường sông Hậu. Ảnh: H.X.

Trả lời vấn đề này, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, trước đó, đã nghe phản ánh xảy ra nợ thuế của Nông trường sông Hậu và đơn vị này muốn bán tài sản tự có (đất và nhà) từ TP Cần Thơ và TP HCM để xử lý nợ.



"Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam đã có làm việc trực tiếp với Nông trường sông Hậu và đang giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu để cho chủ trương xử lý tài sản để thanh toán nợ thuế cũng như nợ khác" - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ-ông Trương Cảnh Tuyên nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, cách nay khoảng 15 năm, cơ quan thuế kiểm tra và thông báo Nông trường sông Hậu làm chưa đúng trong giai đoạn năm 2007 – 2011 nên đã truy thu thuế, phạt thuế khoảng 6,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nông trường không có tiền trả và kéo dài cho tới nay. Tiền lãi và gốc đã lên đến khoảng 20 tỷ đồng.



Về vấn đề này, lãnh đạo thành phố trước đây đã làm việc với các cơ quan chức năng về thuế để tạm hoãn cưỡng chế thuế giúp đơn vị vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, đến ngày 7/8/2025 vừa qua, cơ quan thuế Cần Thơ đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng hình thức ngừng sử dụng hóa đơn với đơn vị, gây khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, nơi đây phải ngừng bán lẻ xăng dầu (không xuất được hoá đơn), ảnh hưởng đến việc cung cấp nhiên liệu phục vụ sản xuất bà con nông dân là hộ hợp đồng nhận khoán đất trong nông trường.

Đơn vị sẽ không còn vốn lưu động để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, không còn nguồn tiền trả lương, bảo hiểm và các chi phí khác.

Cơ quan thuế Cần Thơ đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng hình thức ngừng sử dụng hóa đơn với Nông trường sông Hậu. Ảnh: H.X

Được biết, ngoài nợ thuế, Nông trường sông Hậu còn nợ quá hạn tại 2 ngân hàng thương mại tổng cộng 409 tỷ đồng.

Nông trường Sông Hậu là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập cách nay hơn 45 năm. Đầu năm 2025, UBND TP Cần Thơ đã có quyết định chuyển đổi Nông trường Sông Hậu thành Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp sông Hậu tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, trên nguyên tắc kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Nông trường sông Hậu trước khi chuyển đổi.

Hiện Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Sông Hậu đang quản lý gần 7.000 ha đất, trong diện tích trên, có 2.573 hộ dân sinh sống, canh tác nông nghiệp.

