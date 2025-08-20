Chủ tịch UBND TP.Hà Nội thăm, động viên khối diễu hành Nông dân Việt Nam trong buổi hợp luyện đầu tiên

Từ sáng sớm ngày 20/8, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hàng ngàn thành viên thuộc các khối diễu binh, diễu hành tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã có mặt sẵn sàng cho buổi hợp luyện quan trọng.

Đây là lần đầu tiên các khối quần chúng hợp luyện với nhau sau thời gian tập luyện riêng. Buổi hợp luyện có 13 khối đi, các khối xếp hình, xếp chữ trên khán đài và dưới sân.

Trong số 13 khối đi có: Khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam, khối Cựu chiến binh Việt Nam, khối Cựu Công an nhân dân, khối Công nhân Việt Nam, khối Nông dân Việt Nam, khối Trí thức Việt Nam, khối Doanh nhân Việt Nam, khối Phụ nữ, khối đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, khối Thanh niên, khối Văn hóa thể thao, khối Báo chí cách mạng Việt Nam.

Nổi bật giữa đội ngũ hùng hậu là khối diễu hành “Nông dân Việt Nam”, với những gương mặt rắn rỏi, mộc mạc nhưng ánh lên niềm tự hào và ý chí quyết tâm. Họ là những đại diện ưu tú, tạm gác lại công việc đồng áng thường nhật để thực hiện nhiệm vụ quốc gia cao cả.

Khối diễu hành Nông dân Việt Nam tham gia hợp luyện tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình sáng ngày 20/8.

Anh Phạm Văn Nghệ - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận An chia sẻ: "Được tham gia vào Khối diễu hành “Nông dân Việt Nam” tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, là một niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với cá nhân tôi. Sự kiện là dấu ấn lịch sử trọng đại của đất nước - vì vậy, với tinh thần quyết tâm cao nhất, chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Trong không khí trang trọng và khẩn trương đó, khối diễu hành “Nông dân Việt Nam” đã vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo thành phố. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã ân cần đi thăm hỏi từng thành viên trong khối. Với những tình cảm thân tình và nồng hậu, đồng chí Chủ tịch lắng nghe tâm tư, chia sẻ về những khó khăn và động viên tinh thần cán bộ, hội viên nông dân đang tham gia luyện tập.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã ân cần đi thăm hỏi từng thành viên trong khối diễu hành Nông dân Việt Nam.

Như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn, những người nông dân quên đi hết những vất vả, mệt nhọc của buổi tập luyện dưới nắng. Niềm vui và niềm tự hào hiện rõ trên từng gương mặt người nông dân Việt Nam, biến thao trường thành một ngày hội của sự đoàn kết và quyết tâm.

Cũng trong chuyến thăm này, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, thay mặt đoàn công tác trao những phần quà ý nghĩa để động viên, cổ vũ tinh thần cho các thành viên của khối.

Việc khối Nông dân Việt Nam tham gia diễu hành trong một sự kiện trọng đại của đất nước mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Hình ảnh khối nông dân đi đầu, trong đội ngũ chỉnh tề, mạnh mẽ là sự tái hiện và khẳng định vị thế của giai cấp nông dân trong lịch sử dân tộc. Từ quá khứ "con trâu đi trước, cái cày theo sau", người nông dân Việt Nam ngày nay đang vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tặng quà khối diễu hành Nông dân Việt Nam.

Thường xuyên có mặt đồng hành cùng với Khối diễu hành Nông dân Việt Nam tham gia các buổi tập luyện, bà Lưu Thị Thu – Phó trưởng ban Công tác nông dân, Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết: Để có được những bước chân đều, khỏe và đẹp trong đội hình, các thành viên đã phải trải qua một quá trình khổ luyện. Mỗi ngày, dù nắng hay mưa, Khối diễu hành Nông dân Việt Nam vẫn miệt mài trên sân tập, thực hiện hàng ngàn lần các động tác tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự chính xác và đồng đều tuyệt đối. Sự vất vả của buổi tập luyện hôm nay chính là minh chứng cho ý chí kiên cường, không quản ngại khó khăn của người nông dân Việt Nam.

Trong những ngày tới, Khối diễu hành Nông dân Việt Nam sẽ nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để xứng đáng là đại diện cho hàng chục triệu nông dân trên cả nước, mang hình ảnh, khí thế và tinh thần của nông dân Việt Nam thời đại mới vào lễ đài trong ngày trọng đại sắp tới.

Trong những ngày qua, dù nắng hay mưa, Khối diễu hành Nông dân Việt Nam tích cực miệt mài trên sân tập luyện sẵn sàng chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trước đó, tại buổi tập luyện đầu tiên của Khối diễu hành “Nông dân Việt Nam”, 180 cán bộ, hội viên nông dân vinh dự được đón đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến gặp mặt, động viên.

Để động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, hội viên nông dân Khối diễu hành “Nông dân Việt Nam” tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng chí Lương Quốc Đoàn trao tặng phần quà của Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Minh Ngọc

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lương Quốc Đoàn bày tỏ sự tin tưởng, gửi gắm niềm tin tới Khối diễu hành “Nông dân Việt Nam” - đây phải là khối thực sự tiêu biểu - đại diện cho cán bộ, hội viên nông dân cả nước tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn đề nghị Khối diễu hành “Nông dân Việt Nam” phải hết sức cố gắng, nỗ lực tập luyện, khắc phục khó khăn, thể hiện trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khối diễu hành “Nông dân Việt Nam” phải tạo được đội hình tiêu biểu, ghi dấu ấn trong thời điểm lịch sử của đất nước, dân tộc.