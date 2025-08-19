Hội Nông dân Việt Nam ban hành công văn triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc khắc phục hậu quả mưa lũ

Theo đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên hàng đầu là đảm bảo cuộc sống cho người dân, sửa chữa cơ sở hạ tầng và khôi phục sản xuất.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa ban hành Công văn về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả của mưa lũ.

Công văn số 1689 - CV/HNDTW ngày 18/8/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả của mưa lũ nêu rõ:

Thời gian gần đây, mưa lớn kéo dài đã gây ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, nhà ở và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của hội viên, nông dân.

Mưa lũ kinh hoàng đã tàn phá nặng nề các xã miền Tây Nghệ An. Ảnh: N.T

Theo số liệu thống kê, từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2025, thiên tai đã làm 59 người chết, mất tích; 20 người bị thương; 1.003 nhà bị sập, đổ, hư hỏng rất nặng, 6.863 nhà bị hư hại; tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 4.788 tỉ đồng.

Theo dự báo, tình hình thời tiết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất có thể xảy ra ở một số địa phương khác, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Thực hiện Công văn số 16611-CV/VPTW, ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả của mưa lũ, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chỉ đạo các cấp Hội chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương sớm triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp, đảm bảo cuộc sống cơ bản cho người dân, hội viên, nông dân bị ảnh hưởng; không để diễn ra tình trạng người dân đói, rét, không có chỗ ở, trẻ em không được đến trường.

2. Tích cực vận động cán bộ Hội, hội viên, nông dân đóng góp vật chất, ngày công lao động để góp phần đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát; sửa chữa, khôi phục các cơ sở y tế, giáo dục bị hư hại, ưu tiên các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao quà, động viên gia đình bà Khúc Thị Thu, hộ cận nghèo ở thôn 3 xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 Yagi năm 2024. Ảnh: TQ

3. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng đẩy nhanh việc sửa chữa, khôi phục các công trình giao thông, hệ thống điện, viễn thông. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn hội viên, nông dân các biện pháp nhằm khôi phục sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, sớm ổn định đời sống sau thiên tai.

4. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch, lương thực và nhu yếu phẩm cho bà con hội viên, nông dân; Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng tránh bệnh tật và ứng phó với những tình huống khẩn cấp.

5. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp, Chi hội trưởng, Chi hội phó về kiến thức, kỹ năng nhận biết nguy cơ và ứng phó với thiên tai, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

6. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả như “Chi, Tổ Hội Nông dân tự quản bảo vệ môi trường” và đặc biệt là “Tổ Hội nông dân xung kích phòng, chống thiên tai và hỗ trợ khắc phục thiệt hại” tại địa phương, câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường”.

7. Kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nông dân bị ảnh hưởng do thiên tai. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả.

8. Cơ quan truyền thông của Hội, Hội Nông dân các cấp chủ động, tích cực triển khai công tác tuyên truyền, kịp thời dự báo, phản ánh tình hình mưa lũ, thiệt hại của người dân và nỗ lực của các cấp Hội trong tham gia phòng, chống thiên tai.

Ban Thường vụ Trung ương Hội đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, đồng thời báo cáo kết quả về Trung ương Hội (qua Ban Công tác Nông dân) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.