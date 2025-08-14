Tại buổi làm việc đã thông qua Quyết định của BCH Hội Nông dân tỉnh An Giang về việc thành lập Hội Nông dân đặc khu Phú Quốc. Hội Nông dân đặc khu Phú Quốc có 51 Chi Hội, 422 Tổ Hội theo địa bàn dân cư và 11.257 hội viên; Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định 15 đồng chí, Ban thường vụ 4 đồng chí, Thường trực 2 đồng chí, cán bộ chuyên trách 5 đồng chí. Chỉ định đồng chí Nguyễn Lê Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân đặc khu, đồng chí Trần Văn Tiến giữ chức Phó Chủ tịch.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang làm việc với Hội Nông dân đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo Hội Nông dân đặc khu Phú Quốc, từ đầu năm đến nay Hội đã kết nạp mới 464 hội viên, đạt 49,95%, nâng tổng số hội viên lên 11.671 hội viên, chiếm 92,7% số hộ nông lâm ngư nghiệp (12.590 hộ) và đạt 42,82% so với đối tượng (27.258).

Phối hợp tổ chức lớp tập huấn nâng cao chất lượng phong trào nông dân sàn xuất kinh doanh (SXKD) giỏi có 60 cán bộ chi, tổ Hội, đạt 100% chỉ tiêu; 1 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 60 cán bộ, chi tổ Hội, đạt 115,38% chỉ tiêu.

Công bố quyết định thành lập Hội Nông dân đặc khu Phú quốc, Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chi, Tổ Hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Từ đầu năm đến nay có 7.736 hộ đăng ký nông dân SXKD giỏi các cấp, chiếm 63,09% số với tổng số hộ nông dân, đạt 106,8% so với chỉ tiêu. Triển khai hướng dẫn hội viên nông dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam, được 881 hội viên tham gia, đạt 39,02% chỉ tiêu. Vận động cất 2 căn nhà mái ấm nông dân, đạt 200% chỉ tiêu.

Hội đã vận động Quỹ hỗ trợ nông dân được 14 triệu đồng, nâng tổng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đến thời điểm báo cáo 5,183 tỷ đồng; thành lập được 1 Hợp tác xã, 2 Tổ hợp tác..

Các Chi, tổ Hội Nông dân phát biểu ý kiến. Ảnh: Hồng Cẩm

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang cũng đã nghe ý kiến của các Chi, Tổ Hội, xoay quanh các vấn đề như: Công tác phát triển hội viên còn khó khăn; chỉ tiêu vận động quỹ hỗ trợ nông dân cao, vận động còn nhiều khó khăn; đề nghị tiếp tục nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ nông dân.

Cần quan tâm đời sống, quyền lợi người nông dân sau khi bị thu hồi đất, như: Quan tâm chính sách hỗ trợ tái định cư, chất lượng công trình tái định cư; đào tạo nghề để nông dân chuyển đổi nghề ổn định cuộc sống lâu dài; quan tâm hỗ trợ các mô hình nuôi trồng kinh tế biển, hỗ trợ đầu ra... để người nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống...

Ông Nguyễn Văn Cọp, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang phát biểu tại buổi làm việc với Hội Nông dân đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Hồng Cẩm

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Cọp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Nông dân đặc khu Phú Quốc. Đồng thời đề nghị Hội Nông dân đặc khu Phú Quốc phấn đấu hoàn thành 18 chỉ tiêu cơ bản năm 2025, như: Cài đặt, kích hoạt và sử dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam tiến đến chuyển đổi số; phát triển hội viên, vận động quỹ hỗ trợ nông dân phát triển các mô hình kinh tế tập thể...

Quan tâm tổ chức Đại hội hội viên hội nông dân, củng cố Ban chấp hành hội nông dân khu phố, tổ chức tập huấn nghiệp vụ; quan tâm phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng; xây dựng mô hình phát triển kinh tế và tạo đầu ra cho hội viên nông dân...