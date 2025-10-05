Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Trị phồn vinh, hạnh phúc

Ngày 5/10, tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Trị (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử sau khi hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị thành tỉnh Quảng Trị mới.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 vào sáng 5/10.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo đột phá phát triển

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Đại hội với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung".

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang khẳng định: Đại hội lần thứ I của Đảng bộ tỉnh diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao.

Cả nước đang tiếp tục cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, hướng tới nền hành chính hiện đại, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị cần nêu cao tinh thần Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đại hội xác định hai nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; rút ra bài học kinh nghiệm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thứ hai, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025

Khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Trị phồn vinh, hạnh phúc

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: “Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I là sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, đặt nền móng phát triển không chỉ cho nhiệm kỳ này mà còn cho nhiều nhiệm kỳ tiếp theo. Đại hội mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội".

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh 3 định hướng lớn: Thứ nhất, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cần phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới được hợp nhất.

Thứ hai, về phát triển kinh tế, tỉnh cần quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9–10%/năm, tập trung vào 3 khâu đột phá và 4 trụ cột kinh tế chiến lược, trong đó, hạ tầng, khoa học – công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao là then chốt.

Thứ ba, phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, mọi thành quả tăng trưởng phải được chuyển hóa thành chất lượng cuộc sống tốt hơn cho Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng Chương trình hành động toàn khóa chi tiết, rõ người, rõ việc, rõ lộ trình và kết quả, bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống nhân dân.

Tại Đại hội, cùng đoàn công tác Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao số tiền 30 tỷ đồng, tấm lòng của đồng bào cả nước để hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10, sớm ổn định đời sống Nhân dân và khôi phục sản xuất.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của Mặt trận.

Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, lấy công nghiệp năng lượng, công nghệ cao, kinh tế số và logistics làm động lực.

Đột phá về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện.

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với gìn giữ văn hóa, lịch sử và nâng cao đời sống Nhân dân.

Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội.

Ba khâu đột phá chiến lược: Hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, thu hút các dự án động lực. Đẩy mạnh khoa học – công nghệ, chuyển đổi số. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững với 4 trụ cột: Năng lượng – Logistics – Du lịch – Nông nghiệp xanh. Đến năm 2045, Quảng Trị phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước.







