Quảng Trị khởi công 3 dự án hơn 38.000 tỷ đồng: Bước khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới ở tỉnh này

Ba dự án có tổng diện tích gần 780ha, được đánh giá là các dự án phát triển đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Trị. Với vị trí trung tâm, kết nối thuận tiện cùng lợi thế cảnh quan tự nhiên, các khu đô thị sẽ hội tụ đầy đủ yếu tố: vị trí đắc địa, hạ tầng kết nối đa chiều, sản phẩm đa dạng và trải nghiệm toàn diện, góp phần nâng tầm hình ảnh Quảng Trị – “vùng đất di sản kép”, gồm:

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Sun Gruop bấm nút khởi động 3 dự án đô thị quy mô lớn.

Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ (hơn 276ha, vốn 12.500 tỷ đồng) trải dài bên bờ biển Nhật Lệ, gắn với đồi cát Quang Phú – một trong những thắng cảnh biển đẹp nhất Việt Nam, hứa hẹn trở thành điểm đến giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới (212ha, vốn 11.900 tỷ đồng) nằm cạnh hồ Bàu Tró, định hướng thành đô thị sinh thái kiểu mẫu với hơn 60ha dành cho mảng xanh, công viên và cảnh quan mặt nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong phát biểu tại lễ khởi công.

Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ (291ha, vốn 13.900 tỷ đồng) được quy hoạch theo cảm hứng các đô thị ven sông sầm uất trên thế giới, phát triển thành không gian sống hiện đại, gắn liền với hệ sinh thái thương mại – văn hóa – giải trí .

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Sun Group khẳng định: “Đây là bước đi chiến lược để Sun Group góp phần phát triển Quảng Trị thành cực tăng trưởng mới của Bắc Trung Bộ, kiến tạo các sản phẩm du lịch, đô thị, nghỉ dưỡng tầm quốc tế, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho địa phương".

Ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Sun Group phát biểu tại lễ khởi công.

Sự hiện diện của Sun Group với 3 dự án quy mô “khủng” được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn, giúp Quảng Trị phát huy tối đa tiềm năng “di sản văn hóa – thiên nhiên”, khẳng định vai trò trung tâm kết nối kinh tế, du lịch trên hành lang Đông – Tây và Bắc – Nam.

thị quy mô hơn 38.000 tỷ đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong khẳng định: Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Trần Phong nhấn mạnh, sau khi Quảng Bình – Quảng Trị sáp nhập, địa phương bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều tiềm năng, lợi thế vượt trội. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển khá, thu hút nhiều “đại bàng” về đầu tư, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội.

Phối cảnh của một dự án Sun Group đầu tư tại tỉnh Quảng Trị.

Ba dự án khởi công lần này không chỉ là những công trình có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn, mà còn góp phần hình thành hệ thống hạ tầng du lịch, đô thị đồng bộ, hiện đại. “Chúng tôi đánh giá cao sự chuẩn bị bài bản, tính khả thi của Tập đoàn Sun Group, kỳ vọng tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai thêm nhiều dự án, đưa Quảng Trị trở thành vùng đất không chỉ ‘địa linh nhân kiệt’ mà còn là điểm đến đáng sống, đáng đầu tư,” ông Trần Phong nhấn mạnh.