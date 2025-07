Thoát nạn nhờ VF 6, chủ xe nói: Đáng tiền từng đồng

Vì đặc thù công việc, anh Hồ Tấn Quy, một khách hàng tại Đà Nẵng (trước đây là Quảng Nam), thường xuyên phải di chuyển trên những cung đường đèo núi hiểm trở. Bởi thế, anh Quy đã tìm kiếm một chiếc xe không chỉ phục vụ công việc mà còn phải đảm bảo yếu tố an toàn tuyệt đối. Sau khi cân nhắc nhiều lựa chọn, VF 6 đã trở thành người bạn đồng hành của anh, bởi cảm giác lái đầm chắc và nhiều công nghệ an toàn hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc.

Niềm tin của anh Quy vào VF 6 đã được “thử lửa” một cách bất ngờ. Trong một lần đi công tác vùng núi, anh Quy gặp phải một người điều khiển xe máy ngược chiều trong trạng thái say xỉn. Tránh va chạm trực diện, anh đánh lái gấp khiến chiếc xe tông gãy hai cột mốc rồi lao xuống hố sâu ven đường. “Lúc đó mình chỉ kịp đánh lái để tránh họ. Rất may là hệ thống an toàn hoạt động hiệu quả. Khung xe bảo vệ tốt và tính năng SOS tự động gửi cảnh báo khẩn cấp về hãng”, anh Quy chia sẻ.

Dù va chạm mạnh, anh Quy chỉ bị trầy xước nhẹ. VinFast cũng nhanh chóng cử cứu hộ lên tận hiện trường và đưa xe về trung tâm dịch vụ tại Đà Nẵng. “Tôi không ngờ dịch vụ hậu mãi lại tốt đến vậy, dù tôi gặp nạn ở vùng núi sâu”, anh chia sẻ thêm.

Lời khen của anh Quy dành cho VF 6 không phải là hiếm. Trên các diễn đàn, nhiều khách hàng cũng chia sẻ sự hài lòng tuyệt đối cho khả năng vận hành và trang bị an toàn của mẫu SUV điện cỡ B.

Anh Nguyên Vũ (kênh Mê Xe) chỉ ra điểm đáng tiền về an toàn trên VF 6 là thân vỏ dày dặn mang lại sự an tâm cùng hệ thống 8 túi khí - vượt khá xa các mẫu xe cùng tầm tiền. Hệ thống treo sau đa điểm của VF 6 được đánh giá là “hàng xịn” trong tầm tiền giúp xe có mức độ ổn định rất tốt, giảm thiểu lắc ngang khi đi qua các đoạn đường xấu. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) hoạt động tốt ở nhiều dải vận tốc cũng là trợ thủ giúp chủ xe yên tâm hơn trong nhiều tình huống.

Riêng về sức mạnh, VF 6 Plus sở hữu động cơ điện cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm - những con số thuộc top trong phân khúc hạng B tại thị trường Việt Nam, thậm chí là tương đương nhiều xe xăng cỡ C. Điều đặc biệt là mô-men xoắn khủng đạt được ngay từ những vòng tua đầu tiên, mang lại khả năng vọt, bốc và tăng tốc rất ấn tượng. “Xe có thể tăng tốc và vượt xe khác trên cao tốc một cách rất thoải mái”, anh Nguyên Vũ nhận định.

Combo giá mềm, miễn phí sạc, bảo dưỡng hời

Không chỉ mạnh mẽ và an toàn, điều khiến VinFast VF 6 ghi điểm trong mắt người tiêu dùng chính là mức giá vô cùng hấp dẫn cùng những chính sách ưu đãi khủng. VinFast VF 6 hiện có hai phiên bản: Eco giá 689 triệu đồng và Plus giá 749 triệu đồng (đã bao gồm pin).

Điều đáng nói là, nhờ chương trình ưu đãi “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, khách hàng mua xe điện VinFast được giảm 4% trên giá niêm yết. Khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện sẽ được hỗ trợ thêm 15 triệu đồng. Riêng khách hàng đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM được tặng thêm 15 triệu đồng vào tài khoản VinClub (có thể sử dụng tại hệ sinh thái Vingroup và các đối tác).

Tổng cộng các ưu đãi này giúp người dùng sở hữu VinFast VF 6 với giá lăn bánh thực tế chỉ từ dưới 700 triệu đồng. Với mức giá này, VF 6 được đánh giá là “vô đối” trong phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam, thậm chí còn rẻ hơn khi so sánh với các bản full của nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Không chỉ tiết kiệm lúc mua, VF 6 còn khiến chủ xe “dễ thở” trong quá trình sử dụng nhờ chính sách sạc pin miễn phí tới hết tháng 6/2027 cho toàn bộ chủ xe. “Một tháng chạy hơn 2.000 km mà không mất một đồng tiền điện. Trong khi trước đây mỗi tháng tốn gần 4 triệu đồng tiền xăng”, anh Nguyễn Hoàng Nam (TP.HCM), người đang sở hữu VF 6 Plus, chia sẻ.

Chi phí bảo dưỡng cũng khiến nhiều người bất ngờ. Anh Nam cho biết, mốc bảo dưỡng 12.000 km của anh chỉ hết gần 500.000 đồng - thấp hơn nhiều so với bảo dưỡng xe xăng vốn phải làm định kỳ sau mỗi 5.000 km và thay nhiều chi tiết hao mòn.

Từ những câu chuyện trải nghiệm thực tế đến những con số ưu đãi hấp dẫn, VF 6 đang ngày càng khẳng định vị thế là một mẫu xe đáng mua nhất trong phân khúc.

Từ ngày 17/7 đến 30/9, khách hàng mua xe VinFast VF 6 và xuất hóa đơn sẽ được nhận 1 lượt tham gia chương trình “Bí ẩn trong tay – Rinh ngay xế xịn” ngay trên website VinFast với cơ hội “mua 1 tặng 1”, sở hữu thêm 1 ô tô điện VinFast, xe máy điện hoặc xe đạp điện. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 2 tỷ đồng.