Những quả lê xanh-trái ngọt xanh mướt từ đất cao nguyên được bày bán khắp các chợ truyền thống Cao Bằng, trở thành sự lựa chọn yêu thích trong căn bếp của người ăn sạch, sống lành.

Quả lê xanh có hình dáng tròn đầy, vỏ xanh phớt hồng khi chín, phần thịt trắng giòn, nhiều nước và ngọt thanh, trung bình mỗi quả nặng từ 300 - 400g, có quả to đạt tới 700g.

Loại trái cây này hiện được trồng nhiều ở một số xã vùng cao thuộc trên địa bàn tỉnh, nổi bật là tại xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng nơi đây có khoảng 90 ha lê xanh, với điều kiện khí hậu mát mẻ, đất đồi phù hợp, cho trái cây mọng nước, thơm ngọt ngào.

Đây là giống lê VH6, có nguồn gốc từ Đài Loan và đã được đưa vào trồng khảo nghiệm tại Việt Nam từ năm 2012.

Với điều kiện thổ nhưỡng thích hợp, cây cho quả đều, chất lượng ổn định, có thể thu hoạch liên tục trong 30 - 40 năm, năng suất cao nếu chăm sóc đúng kỹ thuật.

Một cành lê xanh trĩu quả trồng ở xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng.

Không chỉ thơm ngon dễ ăn, quả lê xanh còn là thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, nổi bật là vitamin C, vitamin K, chất xơ, kali, flavonoid và các chất chống oxy hóa tự nhiên.

Những dưỡng chất này góp phần làm mát cơ thể, giảm khô họng, thanh lọc gan và hỗ trợ giải nhiệt. Cải thiện tiêu hóa, nhờ hàm lượng chất xơ cao giúp nhuận tràng, làm sạch đường ruột, tốt cho người cao tuổi và người có bệnh nền.

Đặc biệt là loại quả giúp tăng cường đề kháng, làm sáng da, chống oxy hóa và lão hóa sớm, giúp kiểm soát cân nặng, do ngọt nhẹ, ít calo, phù hợp với chế độ ăn kiêng nên được sự lựa chọn của nhiều chị em phụ nữ.

Ngoài ăn tươi, quả còn có thể sấy dẻo, ngâm lạnh, hoặc chế biến thành món ăn vặt lành mạnh.

Vào những ngày oi nóng, một ly nước ép lê lạnh hay vài lát lê tươi sau bữa cơm cũng đủ để xua tan mệt mỏi và bổ sung năng lượng tự nhiên cho cơ thể.

Vườn lê xanh-giông lê VH6 trĩu quả được chăm sóc cẩn thận, quả bọc trong túi giấy ở xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng.

Chị Nông Hải Yến, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng cho biết, trong một lần vào xã Thành Công được vào tận vườn lê tham quan, thưởng thức quả tươi tại vườn rất ngon, sau này đến mùa đều gửi mua.

Tuy nhiên sản lượng không nhiều, những vườn đạt tiêu chuẩn chỉ thu hoạch xuất bán trong khoảng 1 tháng.

Loại trái cây này thường cho thu hoạch rộ từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm. Hiện đang chính vụ nên quả được bày bán nhiều tại các chợ phiên vùng cao, chợ truyền thống và cửa hàng nông sản sạch, giá dao động từ 20.000 - 50.000 đồng/kg, tùy kích cỡ quả.

Không chỉ đem lại thu nhập cao, cây lê VH6 còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất. Người dân chủ động áp dụng kỹ thuật tiết kiệm chi phí như dùng cọc tre chống cành, uốn tán đón nắng, bọc quả bằng túi giấy để hạn chế sâu bệnh, kết hợp ủ phân hữu cơ từ quả rụng và phân chuồng, giúp cây phát triển xanh tốt, quả đồng đều và có mẫu mã đẹp, nhiều hộ trồng lê tại xã Thành Công đạt tiêu chuẩn VietGAP, góp phần nâng cao uy tín sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu nông sản sạch địa phương.

Theo: Báo Cao Bằng