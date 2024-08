Chuyên gia chỉ ra cách nhận biết bệnh đậu mùa khỉ

Các chuyên gia y tế Malaysia đã đưa ra những phân tích sâu sắc về sự khác biệt giữa bệnh đậu mùa khỉ (mpox) và Covid-19, hai căn bệnh đều do virus gây ra nhưng khác biệt về nguồn gốc, triệu chứng, phương thức lây truyền và phương pháp điều trị. Điều này giúp người dân hiểu rõ hơn và tránh sự hoang mang không cần thiết khi đối mặt với các dịch bệnh truyền nhiễm.

Theo nhận định của Giáo sư Rafdzah Ahmad Zaki, Tiến sĩ Lim Say Hiang và Tiến sĩ Lim Yin Cheng từ Đại học Malaya, mặc dù cả hai bệnh đều là bệnh truyền nhiễm, nhưng bản chất của chúng hoàn toàn khác nhau. Covid-19 lây lan qua đường hô hấp, do đó có khả năng lây lan nhanh chóng trong cộng đồng, trong khi virus gây bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu lây qua tiếp xúc gần hoặc qua dịch cơ thể có khả năng lây nhiễm, do đó khả năng lây lan rộng rãi thấp hơn nhiều so với Covid-19.

Chuyên gia chỉ ra các nhận biết bệnh đậu mùa khỉ

Cụ thể, thời gian ủ bệnh của mpox kéo dài từ 3 đến 17 ngày, với các triệu chứng bắt đầu xuất hiện từ 5 đến 21 ngày sau khi nhiễm virus. Những triệu chứng phổ biến bao gồm sốt, nhức đầu, đau họng, đau nhức cơ, sưng hạch bạch huyết và phát ban với mụn nước xuất hiện trên nhiều vị trí trên cơ thể như mặt, tay, chân, mắt, miệng hoặc bộ phận sinh dục. Những biến chứng nguy hiểm của mpox bao gồm nhiễm trùng da do vi khuẩn, viêm phổi, mất thị lực, và các biến chứng nghiêm trọng khác như nhiễm trùng huyết, viêm não và thậm chí tử vong. Đặc biệt, những người có hệ miễn dịch suy yếu có nguy cơ cao gặp phải các biến chứng nghiêm trọng và tử vong.

Về phương thức lây truyền, các chuyên gia chỉ ra rằng, trước năm 2022, mpox chủ yếu lây từ động vật sang người thông qua vết cắn, vết cào hoặc khi chế biến/ăn thịt động vật nhiễm bệnh. Tuy nhiên, sau đợt bùng phát năm 2022, mpox đã xuất hiện khả năng lây lan từ người sang người qua tiếp xúc gần, đặc biệt là qua dịch cơ thể hoặc dịch tiết đường hô hấp trong thời gian tiếp xúc trực tiếp kéo dài. Điều này khác hẳn với Covid-19, một bệnh có khả năng lây lan mạnh mẽ qua không khí khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc thậm chí chỉ cần nói chuyện và thở.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng lây nhiễm của mpox kéo dài từ khi xuất hiện triệu chứng cho đến khi tất cả các tổn thương trên da lành lại hoàn toàn, quá trình này có thể kéo dài từ 2 đến 4 tuần. Điều này khác biệt với Covid-19, khi virus SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm ngay cả khi người bệnh chưa có triệu chứng rõ ràng. Các biện pháp phòng ngừa bệnh mpox chủ yếu tập trung vào việc tránh tiếp xúc với người hoặc động vật bị nhiễm bệnh. Hiện tại, đã có vaccine phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ, điển hình như vaccine của hãng Bavarian Nordic, được sử dụng để ngăn chặn sự lây lan của bệnh.

Phương pháp điều trị mpox chủ yếu là hỗ trợ, tập trung vào việc giảm nhẹ triệu chứng và ngăn ngừa biến chứng. Các loại thuốc kháng virus như cidofovir và tecovirimat đã được báo cáo là có hiệu quả trong điều trị mpox. Ngược lại, việc điều trị Covid-19 phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Những trường hợp nhẹ có thể tự khỏi bằng cách nghỉ ngơi và bù nước, trong khi các trường hợp nặng hơn có thể cần đến sự can thiệp y tế, bao gồm sử dụng các loại thuốc kháng virus như Paxlovid.

Những thông tin trên cho thấy, mặc dù cả mpox và Covid-19 đều là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhưng chúng có những đặc điểm riêng biệt và cần được đối phó bằng các biện pháp phòng ngừa và điều trị khác nhau. Việc hiểu rõ các đặc điểm này sẽ giúp người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng.