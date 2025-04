Thông tin Quang Linh Vlogs bị bắt chiều ngày 4/4 khiến dư luận xôn xao. Nhiều người tự hỏi tại sao một chàng trai ấm áp và có nụ cười rạng rỡ ngày nào lại rơi vào vòng lao lý như ngày hôm nay.

Tại sao Quang Linh Vlogs bị bắt?

Chiều 4/4, tại Họp báo công tác công an Quý I năm 2025, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin, vào ngày hôm trước, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” tại Công ty Asia Life và Công ty Chị em rọt (Công ty CER).

Công an cũng khởi tố 5 bị can về tội danh trên.

Quang Linh Vlog bị bắt gây ngỡ ngàng cho nhiều người

Số này gồm Nguyễn Phong, Chủ tịch Công ty Asia Life; Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Chị em rọt và Lê Thành Công, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị em rọt.

Đáng chú ý, Phạm Quang Linh tức Quang Linh Vlogs và Nguyễn Thái Hằng tức Hằng Du Mục, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án này.

Trong đó, Quang Linh Vlogs là thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt và Hằng Du Mục là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt.

Trước đó, sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty Chị em rọt đã dính vào vụ lùm xùm khi Quang Linh Vlogs quảng cáo "1 viên kẹo bằng 1 đĩa rau" khiến dư luận bức xúc.

Đồng thời, Công ty Chị em rọt cũng không có vườn rau sạch để sản xuất viên kẹo rau củ Kera như các hình ảnh quảng cáo.

Tại buổi gặp mặt với truyền thông hôm 13/3, Quang Linh Vlogs thừa nhận sai sót, gửi lời xin lỗi tới khách hàng, những người đã tin tưởng, yêu mến.

Trong khi đó, Hằng Du Mục cũng khóc, nhận sai sót trong quá trình phát ngôn, giới thiệu các sản phẩm như viên kẹo Kera hay yến sào, gây hiểu lầm.

Trả lời câu hỏi của Dân Việt về việc trong quảng cáo có chi tiết “1 viên kẹo tương đương 1 đĩa rau”, có thể thay thế rau hàng ngày hay không, Quang Linh Vlogs cho biết: "Kẹo Kera không thay thế được rau mà được bổ sung dinh dưỡng từ rau. Tôi cũng chưa nói sản phẩm này thay thế được rau trên mạng xã hội”.

Quang Linh Vlogs sinh năm bao nhiêu?

Quang Linh Vlogs tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997, quê tại Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp phổ thông vào năm 2016, Quang Linh quyết định đi xuất khẩu lao động tại Luanda - thủ đô Angola, một quốc gia châu Phi.

Những hình ảnh từng khiến cộng đồng mạng yêu quý Quang Linh Vlog. Ảnh . Ảnh: Quang Linh Vlogs

Lúc đó, Quang Linh Vlogs làm thợ xây, sau đó chuyển qua hoạt động phát triển xưởng làm nước đá. Cuối năm 2018, sau một thời gian tích lũy được vốn, Linh chuyển sang kinh doanh thêm các sản phẩm giày dép, quần áo và bắt đầu quay những video.

Các video của Quang Linh Vlogs phản ánh chính cuộc sống hằng ngày của anh và những người bạn tại Angola, từ làm việc đến vui chơi, thu hút được đông đảo sự yêu mến của cộng đồng mạng.

Thời gian ở Angola, Quang Linh đã có nhiều đóng góp, xây dựng cho cuộc sống của người dân nơi đây. Linh bỏ tiền tổ chức những bữa ăn không đồng, phát gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ họ.

Khi xưởng đá ăn nên làm ra và kênh YouTube tạo lợi nhuận, Linh lập nhóm 9 người, gồm 4 người Việt, 5 người Angola, lấy tên "Team châu Phi", dần tổ chức các dự án thiện nguyện quy mô lớn hơn cho người dân bản địa.

Nhận thấy làng Sanzala chưa từng được dùng nước sạch, nhóm quyên góp tiền thuê thợ khoan giếng để tạo nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Thấy dân không có điện, họ lắp hệ thống điện mặt trời, kéo đường dây đến từng nhà.

Anh đã dành hai năm cùng nhóm để xây sửa trường học, đến từng nhà vận động người dân, cho 5.000 trẻ em đến lớp. Đặc biệt, Linh còn giúp đỡ người dân Angola trồng lúa nước. Những việc làm thiện nguyện của Quang Linh Vlogs đã được cộng đồng mạng rất yêu quý.

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục trong buổi xin lỗi vì đã quảng cáo "thổi phồng" viên kẹo rau củ Kera. Ảnh DV

Mọi người đều yêu quý và ghi nhận về Quang Linh Vlogs, một chàng trai chất phác, giản dị, có tấm lòng ấm áp và nụ cười rạng ngời.

Năm 2022, Linh về nước thăm nhà sau 6 năm xa xứ. Quang Linh Vlogs tiếp tục các hoạt động từ thiện trong nước.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029, được tổ chức vào tháng 10/2024, Quang Linh Vlogs là đại diện cho khối kiều bào tại Angola tham dự. Đồng thời, YouTuber 9X còn được hiệp thương cử làm Ủy viên T.Ư MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tuy nhiên, sau khi "dấn thân" vào các hoạt động quảng cáo, chào bán các sản phẩm Quang Linh Vlogs đã dính đến không ít các lùm xùm, chê trách vì "thổi phồng công dụng của sản phẩm".

Và sau khi trở thành thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt cùng với Hằng Du Mục, cho ra đời viên kẹo rau củ Kera, Quang Linh Vlogs đã dẫn tới các sai phạm gây bức xúc dư luận và khiến các cơ quan chức năng phải vào cuộc.