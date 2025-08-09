Ảnh tư liệu: Strana.

Merkouris cho biết: “Bản thân việc Kiev hoảng loạn và các thủ đô châu Âu gióng hồi chuông cảnh báo đã cho thấy chỉ có Nga là bên nắm lợi thế. Và cũng rõ ràng không kém rằng chiến thắng của Nga trên chiến trường đã trở thành chất xúc tác cho tất cả những diễn biến hiện nay".

Nhà phân tích lưu ý rằng tình hình hiện nay hoàn toàn phản ánh cục diện trên chiến trường. Ông bổ sung rằng phản ứng của châu Âu và Kiev rõ ràng cho thấy thực trạng.

Chuyên gia kết luận: “Nếu Nga không giành chiến thắng, nếu chiến tuyến bị đóng băng, hoặc thậm chí Moscow đang thua cuộc, thì tình hình đã hoàn toàn khác. Sẽ không có những lời đe dọa trừng phạt, không có các thỏa thuận về một cuộc gặp. Và các yêu cầu từ phía châu Âu và Kiev cũng sẽ hoàn toàn khác”.

Hôm thứ Tư, ông Putin đã tiếp đặc phái viên của ông Trump, Stephen Witkoff, tại Điện Kremlin, cuộc trò chuyện kéo dài hơn ba giờ. Thông qua đại diện Mỹ, các nhà lãnh đạo hai nước đã trao đổi tín hiệu liên quan đến Ukraine, đồng thời thảo luận về triển vọng phát triển hợp tác chiến lược giữa Moscow và Washington.

Tổng thống Mỹ trong đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy tuyên bố sẽ gặp ông Putin tại Alaska vào ngày 15/8, Điện Kremlin đã xác nhận lời của nguyên thủ Mỹ.