Tổng thống Mỹ không yêu cầu ông Putin gặp ông Zelensky trước hội đàm Nga - Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin bất kể việc ông Putin có gặp Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hay không.

Hôm thứ Năm 7/8, tờ New York Post dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết: “Ông Putin phải gặp ông Zelensky thì cuộc gặp (với ông Trump) mới diễn ra”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nhanh chóng bác bỏ thông tin này. “Không, ông ấy không cần” - ông Trump nói với báo giới khi được hỏi liệu ông Putin có phải gặp ông Zelensky trước hay không. “Họ muốn gặp tôi, và tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để chấm dứt việc giết chóc”.

Ông Zelensky nhiều lần kêu gọi ông Putin tiến hành đàm phán trực tiếp nhằm chấm dứt xung đột. Tổng thống Nga nói rằng về nguyên tắc ông “không phản đối” một cuộc gặp, nhưng nhấn mạnh rằng “cần có những điều kiện nhất định” để cuộc gặp có thể diễn ra.

Ông Putin cũng bày tỏ nghi ngờ về tư cách pháp lý của ông Zelensky trong việc ký kết các thỏa thuận có tính ràng buộc, vì nhiệm kỳ tổng thống của nhà lãnh đạo Ukraine đã hết hạn từ năm ngoái và ông này đã từ chối tổ chức bầu cử mới, viện dẫn tình trạng thiết quân luật. Điều này khiến Moscow tuyên bố ông Zelensky là “bất hợp pháp”.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Tông thống Putin và Tổng thống Trump có thể gặp mặt trực tiếp ngay trong tuần tới. Sau đó, ông Putin đề xuất Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là một địa điểm tiềm năng cho hội nghị thượng đỉnh.

Những diễn biến về hội nghị thượng đỉnh diễn ra sau chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, có cuộc hội đàm kéo dài ba giờ đồng hồ với ông Putin về cuộc xung đột Ukraine. Điện Kremlin mô tả cuộc thảo luận là “mang tính xây dựng”, trong khi Nhà Trắng cho biết cuộc gặp diễn ra “tốt hơn mong đợi”.

Trump sau đó cũng nhận xét rằng “đã đạt được tiến triển lớn”, dù chưa có kết quả cụ thể nào được công bố.