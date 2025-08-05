Đây là chia sẻ của ông Abe Ryota, chuyên gia kinh tế của ngân hàng SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corp.) hàng đầu Nhật Bản, tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM và tỉnh Hyogo - Nhật Bản diễn ra hôm nay 5/8 tại TP.HCM.

Ông Abe Ryota, chuyên gia kinh tế của ngân hàng SMBC, trình bày tại diễn đàn ngày 5/8/2025 tại TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

“Các hộ gia đình và doanh nghiệp Nhật Bản đang tích cực tìm kiếm các kênh đầu tư. Trong nước, làn sóng chuyển dịch từ tiết kiệm sang đầu tư đang bùng nổ. Đầu tư ra nước ngoài của cá nhân cũng hứa hẹn có tiềm năng phát triển rất lớn”, kinh tế gia của SMBC cho biết.

Theo ông Abe Ryota, tăng trưởng kinh tế tích cực bên ngoài Nhật Bản cùng với việc đồng yên của Nhật mất giá đã góp phần cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp toàn cầu có gốc Nhật.

Về con số doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam, dẫn các nguồn chính thức từ Nhật Bản như Bộ Ngoại giao và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (Bank of Japan – BOJ), nhà kinh tế từ SMBC cho biết con số năm 2019 là 1.944 doanh nghiệp. Đến năm 2023, con số này tăng lên tới 2.394.

Số lượng doanh nghiệp Nhật Bản hiện diện tại Việt Nam và các thị trường Châu Á qua các năm do SMBC cung cấp. Ảnh: Tường Thụy

Những thị trường Đông Nam Á và Châu Á khác như Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Ấn Độ cũng chứng kiến xu hướng tương tự, ông Ryota cho biết.

Chuyển đổi số: Thúc đẩy hợp tác với tỉnh của Nhật Bản

Phát biểu tại diễn đàn hôm nay, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định phương châm nhất quán của thành phố là lấy con người làm trung tâm, kiên quyết không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần và mọi sự phát triển kinh tế đều phải gắn với cải thiện đời sống nhân dân.

Trên cơ sở đó, TP.HCM xác định chuyển đổi số - chuyển đổi xanh là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu và là động lực đột phá cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Từ ngày 1/7/2025, TP.HCM bắt đầu bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới. Với việc hợp nhất địa giới hành chính với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM mới đã được mở rộng đáng kể về quy mô diện tích, dân số và đặc biệt là về tiềm năng, không gian phát triển.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP.HCM mới sẽ là một trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển tầm cỡ ở khu vực và quốc tế. Nền tảng và động lực cho sự phát triển chính là từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà (bên phải) dự diễn đàn tại TP.HCM ngày 5/8/2025. Ảnh: T. Thụy

Ông Hà nhấn mạnh, trong không gian phát triển mới này, quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và tỉnh Hyogo sẽ có thêm nhiều điểm chạm và cơ hội để mở rộng, nhất là trong các lĩnh vực tiên phong như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, năng lượng tái tạo, nâng cấp ngành nghề.

Diễn đàn hôm nay ở TP.HCM đã thu hút sự tham dự của hơn 250 doanh nghiệp, với số lượng doanh nghiệp Nhật Bản lên tới gần 40 công ty, theo Ban tổ chức.

Lao động Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp tại Nhật

Diễn đàn Kinh tế TP.HCM và tỉnh Hyogo Nhật Bản được tổ chức luân phiên hàng năm tại mỗi địa phương từ năm 2017, và lần này là lần thứ 7 (không diễn ra trong thời gian dịch COVID).

Tại diễn đàn hôm nay, ông Hattori Yohei, Phó Thống đốc tỉnh Hyogo (Nhật Bản), cho biết hợp tác phát triển nguồn nhân lực được xem là một trọng tâm của 2 bên.

Ông Hattori Yohei, Phó Thống đốc tỉnh Hyogo (Nhật Bản), phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Tường Thụy

Ông Yohei bày tỏ hy vọng lao động Việt Nam sẽ phát triển sự nghiệp tại Hyogo, và khi trở về nước, sẽ tiếp tục làm việc cho các doanh nghiệp tỉnh Hyogo đang hoạt động tại Việt Nam.

Cũng theo ông Yohei, các doanh nghiệp tại Hyogo cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến. Ông khẳng định rằng các cuộc gặp gỡ cấp cao gần đây giữa lãnh đạo hai nước đã tái khẳng định vai trò đối tác không thể thiếu của nhau, từ đó thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh và tăng cường giao lưu cấp địa phương.

Ông Nakajima Naoto, Trưởng Ban Đối ngoại Chính quyền tỉnh Hyogo, cho biết tỉnh Hyogo là một trung tâm kinh tế quan trọng trong vùng Kansai và trên toàn Nhật Bản, xếp thứ 6 toàn quốc về GDP.

Vị trí chiến lược của tỉnh Hyogo được hỗ trợ bởi mạng lưới giao thông phát triển, gồm sân bay Kobe và cảng Kobe, bảo đảm kết nối liền mạch đến các thành phố lớn của Nhật và quốc tế.

Theo Trưởng Ban Đối ngoại Chính quyền tỉnh Hyogo, tỉnh này sở hữu nền công nghiệp đa dạng, gồm ngành thép, đóng tàu, cơ khí và hóa chất bên cạnh các ngành nghề thủ công truyền thống như rượu sake và đồ da. Ngoài ra, tỉnh cũng đang thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp thế hệ mới như hàng không vũ trụ và năng lượng hydro.

Nhà đầu tư Nhật Bản đóng vai trò quan trọng tại TP.HCM

Tại diễn đàn do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Chính quyền tỉnh Hyogo tổ chức, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết thành phố đã công bố một chiến lược phát triển đột phá sau quyết định mở rộng địa giới hành chính.

Đây là một bước chuyển mình chiến lược để hình thành một vùng kinh tế siêu đô thị – liên kết vùng mạnh mẽ, đẩy mạnh logistics, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ tài chính quốc tế.

Ông Toàn nhấn mạnh: TP.HCM đã thiết lập quan hệ hợp tác đầu tư với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản như AEON, Mitsubishi Corporation, Hitachi Zosen; Ngân hàng MUFG và Mizuho; tập đoàn Tokyu…

Phó Giám đốc Sở Tài chính khẳng định: “Nhật Bản luôn là đối tác đầu tư chiến lược của thành phố, đứng thứ 3/129 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp tại TP.HCM”.

Tính đến tháng 6 năm 2025, Nhật Bản có 2.232 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 15,4 tỷ USD và chiếm khoảng 19,4% tổng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) tại TP.HCM.

Ông Toàn cũng khẳng định TP.HCM có môi trường đầu tư thông thoáng và ổn định cho nhà đầu tư nước ngoài, gồm các doanh nghiệp Nhật Bản.

Về định hướng sắp tới, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết TP.HCM sẽ tiếp tục giữ vai trò là trung tâm tài chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực.

TP.HCM mở rộng chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech), trí tuệ nhân tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giáo dục chất lượng cao, và dịch vụ y tế tiêu chuẩn quốc tế. Đây sẽ là vùng lõi hấp dẫn cho các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao, trung tâm R&D và dịch vụ chất lượng cao, ông Toàn cho biết.

Các đại biểu tại diễn đàn ở TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

Ông Toàn cũng thông tin tới diễn đàn 84 dự án tại TP.HCM (địa giới trước ngày 1/7) đang được kêu gọi đầu tư. “Đặc biệt một trong những trụ cột lớn của TP.HCM trong thập kỷ tới là Trung tâm Tài chính Quốc tế, dự án đang trong quá trình triển khai với quyết tâm cao từ Trung ương và chính quyền thành phố”, ông Toàn nhấn mạnh.

Tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ, TP.HCM đang kêu gọi đầu tư vào 25 dự án. Trong đó, trọng tâm là Dự án Khu Logistic 1, Logistic 2 tại thành phố Tân Uyên (cũ) và các dự án xây dựng các khu đô thị lớn.

Đối với khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết TP.HCM đang kêu gọi vốn đầu tư vào 22 dự án. Trong đó, các dự án trọng tâm gồm Bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu, Dự án Khu công nghiệp Phú Mỹ, Nhà máy nhiệt điện LNG Long Sơn.