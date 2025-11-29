Chuyên gia lý giải tâm lý "nhờn luật" dẫn đến hậu quả đáng tiếc khi tham gia giao thông

Ngày 29/11, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Học viện Cảnh sát nhân dân, Ban An toàn giao thông TP.HCM, Báo Công Lý và một số đơn vị tổ chức thành công chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với chủ đề "Kỹ năng tham gia giao thông an toàn".

Trong khuôn khổ sự kiện, lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông" cũng đã diễn ra.

Quang cảnh trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật liên quan đến việc tham gia giao thông trên đường cao tốc”. Ảnh: K.S

Từ vi phạm nhỏ đến tội danh lớn

Từ góc độ tội phạm học, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu đưa ra cảnh báo: "Đôi tay không chỉ quyết định tốc độ mà còn quyết định tội danh". Ông nhấn mạnh, chỉ một phút sơ sẩy vì hành vi mất an toàn giao thông có thể khiến người điều khiển phương tiện đối diện với mức án 5, 10, thậm chí 15 năm tù, những con số rất ám ảnh.

Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu chia sẻ về lý do tâm lý khiến người trẻ vi phạm an toàn giao thông. Ảnh: K.S

TS Hiếu phân tích, nhiều hành vi vi phạm xuất phát từ tâm lý nhờn luật và ảo tưởng kiểm soát dù người điều khiển đã đủ điều kiện nhận thức pháp luật nhưng vẫn không chấp hành.

Tình trạng này phản ánh các sai lệch trong đời sống, theo đó, việc chứng kiến nhiều vi phạm giao thông nhưng không bị phát hiện, không bị xử lý hoặc bị xử lý nhẹ khiến người dân dần quen và coi những hành vi sai phạm là bình thường, ví dụ như vượt đèn đỏ lúc nửa đêm.

Sự coi thường quy định này là bước chuyển tâm lý nguy hiểm, dẫn đến từ sai phạm nhỏ sang sai phạm lớn, có thể gây ra hậu quả lớn liên quan đến tính mạng và hình phạt hình sự. Do đó, để chấp hành tốt, phải coi tuân thủ giao thông là chuẩn mực đạo đức, là sự ràng buộc tự thân, chứ không phải chỉ vì sợ lực lượng chức năng.



Tốc độ – Khoảng cách – Quan sát, bộ ba quyết định an toàn

Trung tá Đinh Minh Vương, Đội Sát hạch – Cấp giấy phép lái xe (Phòng CSGT Công an TP.HCM), chia sẻ rằng khi tham gia giao thông, kiến thức và kỹ năng phải đi đôi với nhau. Người lái xe cần nắm vững pháp luật, nhưng thiếu kỹ năng thì rủi ro vẫn có thể xảy ra. Trong đó, kỹ năng quan sát giữ vai trò then chốt, giúp người điều khiển phát hiện nguy hiểm tiềm ẩn và xử lý kịp thời.

Ông Vương đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc quan trọng là mối liên hệ giữa tốc độ, khoảng cách và quan sát. Ông Vương nhận định, chạy càng nhanh thì càng phải quan sát xa và rộng; chạy chậm thì quan sát gần và bao quát.

Người lái xe cần tuân thủ quy tắc 3 giây để giữ khoảng cách an toàn, bao gồm: 1,5 giây để nhận biết tình huống và 1,5 giây để thực hiện thao tác xử lý. Việc duy trì đầy đủ khoảng thời gian này giúp tránh được những tai nạn bất ngờ như xe phía trước thắng gấp hay nổ lốp.

Trung tá Đinh Minh Vương, Đội Sát hạch – Cấp giấy phép lái xe (Phòng CSGT Công an TP.HCM) tại chương trình. Ảnh: K.S

Cùng tại chương trình, Trung tá Vương cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nón bảo hiểm. Theo ông, ô tô có dây an toàn, túi khí, nhưng xe gắn máy không có bất kỳ lớp bảo vệ nào khác ngoài chiếc nón bảo hiểm.

Ông cảnh báo, chấn thương đầu là nguy hiểm nhất; khi đầu chịu tác động quá mạnh, nhất là các va chạm góc nhọn, dễ gây nứt sọ não. Bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ hay buồn nôn sau va chạm đều cần được xem là tình huống khẩn cấp và phải đến cơ sở y tế ngay lập tức trong "giờ vàng" để cứu chữa. Do đó, việc đội nón bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách là yêu cầu bắt buộc.



Với việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia... Trung tá Đinh Minh Vương phân tích, đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị xử phạt nghiêm khắc theo cả luật dân sự và hình sự.



Nếu vi phạm hành chính, theo Nghị định 168/2024NĐ-CP, người vi phạm có thể đối diện với ba khung xử phạt: Nồng độ cồn dưới 0,25 mg/lít khí thở sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng và bị trừ 4 điểm GPLX; từ 0,25 mg đến dưới 0,4 mg/lít khí thở, mức phạt là 7 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX; và trên 0,4 mg/lít khí thở, người vi phạm bị phạt 9 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy GPLX đến 23 tháng.



Trung tá Vương nói thêm, quy định về điểm trong giấy phép lái xe là điểm mới của pháp luật, mang tính giáo dục và răn đe. Về tính giáo dục, khi bị trừ điểm, người điều khiển vẫn được phép lái xe nếu còn điểm hợp lệ; chỉ khi điểm về 0 mới bị thu hồi quyền điều khiển phương tiện. Trong các mức vi phạm nồng độ cồn, hai mức đầu mang tính chất giáo dục, còn mức thứ ba có tính răn đe mạnh, vì người vi phạm bị tước quyền lái xe trong thời gian dài.



