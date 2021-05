Chuyên gia Lê Ngọc Sơn: Lý do Hoài Linh đưa ra hết sức ngô nghê và khôi hài

Mới đây, vụ việc danh hài Hoài Linh chưa trao khoản tiền 14 tỷ ủng hộ miền Trung sau 6 tháng trận lũ lịch sử diễn ra gây xôn xao dư luận. Lời giải thích của danh hài vào ngày 24/5 càng đặt ra cho công chúng những câu hỏi lớn.



PV Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn với chuyên gia Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Mạng lưới Chuyên gia từ CHLB Đức về Truyền thông và Xử lý Khủng hoảng (Berlin Crisis Solutions – BCS) về sự việc này.

Chuyên gia Lê Ngọc Sơn

Là một chuyên gia xử lý khủng hoảng tham gia xử lý nhiều vụ khoảng hoảng lớn ở trong và ngoài nước, anh nghĩ sao về vụ việc nghệ sỹ Hoài Linh chậm trễ trong việc xử lý hơn 13 tỷ từ thiện cho miền Trung đang gây xôn xao trong dư luận?

- Thực ra, vụ việc lùm xùm về tiền từ thiện này chỉ là một "mắt xích" nhỏ của một cuộc khủng hoảng lớn hơn mà Hoài Linh đang dính phải: Cuộc khủng hoảng có liên quan đến "lương y bịp" Võ Hoàng Yên. Phải đặt đúng câu chuyện để hình dung ra bản chất và mức độ trầm trọng của "vấn đề Hoài Linh" để phân tích.

Gần 2 tháng nay, câu chuyện về "lương y bịp" Võ Hoàng Yên đã chiếm một không gian đáng kể trên truyền thông Việt. Võ Hoàng Yên dần lộ rõ nguyên hình tướng là một lang băm chuyên nghiệp. Nhưng phía sau nhiều hoạt động của Võ Hoàng Yên, người ta lại thấy có sự liên hệ với Võ Hoài Linh trong các hoạt động "chữa bệnh".

Có những đoạn video và hình ảnh cho thấy hai người họ Võ này xuất hiện cạnh nhau như hình với bóng. Và dư luận có lý khi đặt câu hỏi liệu diễn viên hài Võ Hoài Linh có liên quan gì đến lương y bịp Võ Hoàng Yên hay không? Liệu tin đồn hai người họ Võ "kết nghĩa anh em" để hành tẩu trong việc "chữa bệnh" là đúng hay sai?

Rồi dư luận cũng đặt ra câu hỏi vì sao một danh hài lại trở thành một người chuyên hầu bóng sau khi một loạt video cho thấy anh múa may quay cuồng… Dư luận đặt ra những câu hỏi này cả tháng trời nay nhưng mọi thứ rơi vào im lặng vì Hoài Linh không chịu xuất hiện dù áp lực rất lớn của đám đông.

Do đó, câu chuyện hơn 13 tỷ đồng tiền từ thiện vẫn chưa gửi về miền Trung sau hơn nửa năm bão lũ, về bản chất, chỉ là một sự thất bại trong "chiến lược im lặng" của Hoài Linh trong các vụ lùm xùm có thể lớn hơn của anh ấy.

Trước sự bất bình của công chúng, ngày 25/5 nghệ sỹ Hoài Linh đã có trần tình với về sự việc, thế nhưng, lời giải thích của danh hài này dường như còn khiến công chúng bức xúc hơn?

- Tôi nhìn nhận vụ lùm xùm khoản từ thiện hơn 13 tỷ đồng này là một cơn bão phía ngoài "cái cốc tưởng tượng" của diễn viên hài này. Có thể, trước đó anh chọn chiến lược im lặng để đối phó với cơn bão dư luận đòi hỏi minh bạch chuyện có hay không mối liên hệ của diễn viên hài này với những trò bịp bợm trong chữa bệnh của Võ Hoàng Yên, và xem chuyện này như là cơn bão trong chiếc cốc" mà Võ Hoài Linh có thể nắm trong tay. Nhưng khi xuất hiện câu chuyện hơn 13 tỷ đồng tiền người hâm mộ ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung, có lẽ Võ Hoài Linh hết ngộ nhận về sự "thành công" của "chiến lược im lặng" của mình.

Lý giải của anh về chuyện do dịch bệnh nên không đi miền Trung làm từ thiện như đã hứa là một lý do không đủ thuyết phục và ngô nghê. Bằng chứng là một nữ ca sĩ vẫn ngược xuôi vô số chuyến từ thiện và xây hàng chục căn nhà chống lũ cho bà con các tỉnh bị ảnh hưởng, cô ấy có biện lý do bệnh dịch để thoái thác việc không đi đâu. Bằng chứng là theo các bức ảnh được công bố, Hoài Linh vẫn tham gia các hoạt động được cho là từ thiện của các nhãn hàng.

Hoài Linh khiến người hâm một thất vọng sau một loạt scandal.

Tôi nghĩ, với tư cách là một "thần tượng giải trí", Hoài Linh cần có trách nhiệm giải trình nghiêm túc hơn về câu chuyện này và những râm ran lâu nay trong làng giải trí. Xa hơn, cần giải trình về những câu hỏi sâu xa hơn của dư luận: Liệu anh có mục đích trục lợi bằng việc phát tán sự mê tín dị đoan khi xây dựng cái gọi là "nhà thờ tổ"? Và có hay không sự tham gia của anh trong việc phối hợp với Võ Hoàng Yên trục lợi người bệnh nghèo? Và động cơ nào khiến Hoài Linh "găm" số tiền hơn 13 tỷ đồng trong 180 ngày liền mà không chịu đi trao cho người dân miền Trung?

Đó mới là cách ứng xử sòng phẳng với những người hâm mộ của mình!

Theo anh, tại sao công chúng lại phẫn nộ trước sự việc này?

- Có lẽ dư luận bức xúc vì sự cộng gộp các điều đã nói ở trên. Dân ta có câu: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Lũ đi nửa năm trời rồi, sau lũ bà con màn trời chiếu đất, không có kế sinh nhai. Vậy mà số tiền tương đương hơn nửa triệu đô la người dân ủng hộ bà con lại nằm bất động trong tài khoản của một danh hài. Giờ sau hơn nửa năm vẫn chưa đến tay người dân, thì quả là chuyện khôi hài của diễn viên hài này.

Nghệ sĩ chân chính là người đánh thức sự u mê của đám đông, thay vì ru ngủ quần chúng trong những sự múa may dụ mị của trò mua thần bán thánh. Mà một nghệ sĩ thành danh từ hải ngoại như Hoài Linh về quê hương lập nghiệp, càng cần phải thấy sứ mệnh đó của mình. Ru ngủ và trục lợi đám đông trên u mê thần thánh là có tội với họ, có tội với dân tộc này!

Nếu công chúng không cảm thấy thoả đáng với cách xử lý của nghệ sỹ Hoài Linh thì sự nghiệp và hình ảnh của nghệ sỹ Hoài Linh, theo dự đoán của anh sẽ đi theo hướng nào?

- Tôi nghĩ Hoài Linh là một diễn viên hài tài năng. Nhưng có lẽ anh chỉ nên dừng lại ở việc diễn hài trên sân khấu. Anh ấy tham gia làm đồng cốt thì chỉ làm tha hoá văn hoá tín ngưỡng Việt. Còn nguy hiểm hơn, nếu anh ấy định tham gia "chữa bệnh, cứu người" (như một số video lan tràn trên mạng) thì quả là một đại hoạ cho chúng sinh.

Trong tất cả các diễn viên hài của làng cười Việt, tôi từng thích nhất tài diễn của Hoài Linh. Hầu như không có vở diễn nào của anh mà tôi không xem. Nhưng 3-4 năm gần đây, tôi thấy các vai anh diễn nhạt dần, đuối dần. Ngó những vụ lùm xùm gần đây của anh, tôi đã tự tìm được vài cách giải thích cho chính mình.

Trở về câu hỏi của chị với việc dự đoán diễn tiến sự việc: Hiện tại mối liên hệ của Võ Hoài Linh và Võ Hoàng Yên vẫn đang là một ẩn số. Nếu sắp tới có những diễn tiến mới, có thể danh hài sẽ mệt mỏi hơn. Nên cách tốt nhất, anh ấy nên chủ động làm rõ mối quan hệ này!

Theo anh, nghệ sỹ Hoài Linh nên xử lý khủng hoảng này như thế nào?

- Trước hết phải thật tâm muốn giải quyết vấn đề. Hoài Linh là một người nổi tiếng và được nhiều người gửi niềm tin (bằng chứng là họ gửi tiền vào ủng hộ). Và vì thế, trách nhiệm giải trình trước công chúng là việc phải làm.

Về mặt chuyên môn quản trị khủng hoảng mà nói, anh ấy cần một đội ngũ chuyên nghiệp và có tâm để giúp đỡ. Giúp đỡ để việc giải trình của anh ấy đến với công chúng được rõ ràng hơn, việc nghĩa vẫn được tiếp tục thực hiện và hình ảnh Hoài Linh đỡ tệ hơn bởi hệ luỵ chuyện này, chứ không phải giúp đỡ để giấu diếm hay làm việc sai trái.

Và thực sự, xin nói thẳng, Hoài Linh cần một lối thoát trong danh dự. Rõ ràng, diễn viên hài này bị cuống trong các cách xử lý vấn đề trong những ngày gần đây, đặc biệt khi có các diễn biến mới: chẳng hạn từ việc người ta đặt ra câu chuyện số tiền hơn 13 tỷ chưa được anh trao, rồi đến cái chứng từ giả lan truyền trên mạng,.v.v…

Và quan trọng hơn, anh ấy cần dự liệu cho những diễn biến bất ngờ khác, nếu xuất hiện các thông tin thêm nào đó về những "hoạt động ngoài sân khấu hài" của anh ấy và Võ Hoàng Yên. Tốt nhất, anh ấy vẫn nên chủ động làm rõ mối quan hệ với Võ Hoàng Yên, thay vì bị động như hiện tại.

Theo anh các nghệ sỹ làm từ thiện nên làm việc này như thế nào để tránh những sự việc như thế này?

- Cách làm của vợ chồng Thuỷ Tiên – Công Vinh là đáng để tham khảo, mọi thứ cố gắng rõ ràng nhất có thể. Thuỷ Tiên đến các nơi bị ảnh hưởng để trao cho bà con và công khai minh bạch sau khi đến mỗi nơi.

Khi bão lũ miền Trung năm ngoái xảy ra, chúng tôi đang ở CHLB Đức nhưng cũng tham gia kêu gọi đóng góp ủng hộ khúc ruột miền Trung. Có thể số tiền kêu gọi được dịp đó không lớn, nhưng cách làm của chúng tôi là rất minh bạch: Bản chất của hoạt động từ thiện là một việc uỷ thác niền tin lẫn nhau. Vì không về được tận nơi để trao cho bà con, thì sẽ tìm một nhà hoạt động từ thiện lâu năm, có uy tín để uỷ thác.

Đến thời điểm kết thúc đợt kêu gọi, chúng tôi thông báo không tiếp tục nhận, rồi tính toán và chuyển khoản ngay cho nhà hoạt động được uỷ thác với đề nghị thực hiện đúng tinh thần của lời kêu gọi ban đầu của chúng tôi: mua sách vở cho học sinh, cây – con giống cho bà con sau lũ. Sau đó, chúng tôi chụp màn hình chuyển khoản và công bố tới những người ủng hộ. Mọi thứ rất nhanh, gọn, và hiệu quả.

