Chuyện hy hữu: Vừa dừng chân ở Top 10 Mr International 2025, Đoàn Công Vinh tức tốc sang dự thi Mister Global 2025

Đoàn Công Vinh dừng chân top 10 Mr International 2025 nhưng ẵm hàng loạt giải phụ

Tối 25/9, tại Thái Lan đã diễn ra chung kết cuộc thi Mr International 2025. Đại diện Việt Nam Đoàn Công Vinh dừng chân ở Top 10. Trước đó, anh giành loạt giải phụ khi là thí sinh đầu tiên vào Top 20 Chung kết nhờ chiến thắng ở phần bình chọn.

Chia sẻ về việc dừng chân ở Top 10, Đoàn Công Vinh cho biết: “Tôi cảm thấy hài lòng với kết quả Top 10 Mr International 2025. Như mọi người xem trực tiếp đêm Chung kết đã thấy, thí sinh năm nay rất mạnh, mỗi người bước lên sân khấu đều tỏa sáng.

Đoàn Công Vinh dừng chân ở Top 10 cuộc thi Mr International 2025. Ảnh: NVCC

Đối với tôi, kết quả Top 10 là thành quả của cả một hành trình nỗ lực không ngừng và cũng là sự động viên to lớn từ tất cả công chúng, bạn bè, người thân đã luôn sát cánh ủng hộ. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, người hâm mộ trong và ngoài nước, ekip hỗ trợ đã luôn đồng hành và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình tham gia Mr International 2025”.

Đoàn Công Vinh cũng cho biết, mình đã học hỏi được rất nhiều từ những ngày tham gia Mr International 2025: “Càng ngày tôi càng biết cách đối diện và chấp nhận bản thân, kể cả những khuyết điểm. Trước đây, tôi luôn sợ bị chê cười, sợ không làm được. Nhưng chính cuộc thi lần này đã cho tôi bài học quý giá: muốn thành công thì không được để nỗi sợ lấn át.

Tôi đã trưởng thành hơn, tự tin hơn, và quan trọng nhất là được học hỏi, giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế. Tất cả giúp tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình ở hiện tại”.

Đoàn Công Vinh cho biết, việc tham gia cuộc thi Mr International 2025 đã giúp anh trưởng thành hơn. Ảnh: NVCC

Những ngày tham gia thi, Đoàn Công Vinh tiết lộ, anh không ngại đọc hết những thông tin trái chiều về mình, cũng có lúc hơi chạnh lòng làm anh nhớ lại những lời chê bai, cười cợt từ hồi dự thi các cuộc thi nhỏ trước đây. Những chê bai đó từng khiến Đoàn Công Vinh thiếu tự tin, e sợ, nhưng hiện tại anh đã biết đón nhận với tâm thế thoải mái hơn và sẵn sàng tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện bản thân.

“Vinh cảm ơn những lời chê bai đã giúp Vinh ngày càng trưởng thành và đủ bản lĩnh để bước ra những đấu trường lớn nhất thế giới”, Đoàn Công Vinh chia sẻ.

Đoàn Công Vinh thay Trần Mạnh Kiên dự thi Mister Global 2025

Với khát khao học hỏi và khẳng định bản thân, Đoàn Công Vinh đã khiến dư luận bất ngờ, thậm chí “choáng váng”, khi vừa dừng chân Top 10 Mr International 2025 đã lập tức xuất hiện tại Mister Global 2025 để tiếp tục chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế.

Ngay khi vừa dừng chân ở Top 10 Mr International 2025, Đoàn Công Vinh đã lập tức ra sân bay để sang dự thi Mister Global 2025. Ảnh: NVCC

Mister Global 2025 được tổ chức tại Thái Lan nhưng ở một địa phương khác. Vì vậy, ngay sau khi khép lại Chung kết Mr International 2025 và nhận được lời mời tham dự Mister Global 2025, Đoàn Công Vinh đã nhanh chóng chuẩn bị hành lý, di chuyển sang địa điểm mới để kịp góp mặt trong những hoạt động đầu tiên của cuộc thi.

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Hà Minh Thắng: “Đức Phúc đã gặp sự cố sức khỏe ngay ngày đầu tiên đến Nga"

Trước đó, Trần Mạnh Kiên - Á vương 3 Manhunt International 2022 được công bố là đại diện Việt Nam dự thi Mister Global 2025. Trần Mạnh Kiên sinh năm 1992 đến từ Vĩnh Phúc từng vào Top 10 Vietnam’s Next Top Model 2013, Top 10 Mister Vietnam 2019.

Tuy nhiên, theo tiết lộ từ phía Giám đốc Quốc gia Mister Global 2025, Trần Mạnh Kiên đã xin phép rút lui khỏi Cuộc thi ngay sát giờ lên đường bởi mẹ bị bệnh nặng, cần chăm sóc.

Và Top 10 Mr International 2025 Đoàn Công Vinh đã không chần chừ nhận lời tham dự Mister Global 2025, sẵn sàng lên đường với thử thách, hành trình mới sau Chung kết Mr International 2025.

Hình ảnh Đoàn Công Vinh dự thi một lúc hai cuộc thi nhan sắc quốc tế trong thời điểm sát nhau gây "choáng" đối với người hâm mộ. Ảnh: NVCC

Được biết, sở dĩ Đoàn Công Vinh có thể lập tức trở thành đại diện Việt Nam tại Mister Global 2025 bởi hai cuộc thi đều có chung một Giám đốc Quốc gia, việc Đoàn Công Vinh được cử dự thi hoàn toàn hợp lệ.

Trở thành thí sinh đầu tiên được vào thẳng top 20 Mr International 2025, Đoàn Công Vinh tung bộ ảnh 6 múi cuồn cuộn

“Một hành trình khép lại sẽ mở ra hành trình mới. Tôi rất vui mừng khi nhận được đề nghị tiếp tục thi Mister Global 2025. Tôi không ngại thử thách, ngại học hỏi, trong tôi vẫn luôn cháy bỏng khát khao được tiếp tục chinh chiến, thử sức mình tại những đấu trường mới. Tôi cũng rất tự hào khi được chọn đại diện Việt Nam thi Mister Global 2025”, Đoàn Công Vinh cho biết.

Theo chia sẻ của Đoàn Công Vinh, khi dự thi Mr International 2025 anh đã chuẩn bị khá kỹ về đồ đạc, trang phục, vì vậy vẫn còn những set trang phục phù hợp để tham gia Mister Global 2025. Song song với đó, ê-kíp hỗ trợ từ Việt Nam sẽ chuẩn bị gấp cho anh những trang phục mới, bao gồm cả trang phục dân tộc.

Hiện tại Đoàn Công Vinh đang rất dồi dào “lửa” chinh chiến tại Mister Global 2025, dù 2 tuần dự thi Mr International 2025 với lịch trình dày đặc khiến anh cũng khá vất vả.



Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê quán Tây Ninh, hiện là Trưởng phòng Kinh doanh của một công ty điện thoại tại Việt Nam. Anh sở hữu chiều cao 1m82, cân nặng 77kg, cùng số đo hình thể 98-76-98.

Hiện anh đang làm Trưởng phòng kinh doanh của một công ty điện thoại. Trước Top 10 và giải Nam vương Ảnh ở Mr International 2025, Đoàn Công Vinh từng giành top 10, giải Nam vương truyền thông, Giải bạc Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Giải đồng Thời trang thế giới… tại cuộc thi Man Of The World 2024 (Nam vương thế giới).

Hiện Đoàn Công Vinh đã có mặt và sẵn sàng với những hoạt động đầu tiên của Mister Global 2025.