Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 11/10/2025 06:45 GMT+7

Chuyện kể về chuyến đi của chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên và 17 giống lúa được gửi sang canh tác

+ aA -
Minh Huệ Thứ bảy, ngày 11/10/2025 06:45 GMT+7
Là người khởi đầu cho việc cử nhóm chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, nông nghiệp Triều Tiên có những điểm mạnh đáng kinh ngạc, đặc biệt là tổ chức sản xuất và tính nghiêm túc, kỷ luật của nông dân Triều Tiên.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chia sẻ với Dân Việt, PGS.TS Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, năm 2017, khi đang là Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VASS), ông chính là người khởi đầu cho việc cử nhóm chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên.

Chương trình hợp tác được kết nối thông qua Văn phòng Trung ương Đảng của hai nước, với chuyến đi kéo dài 7 ngày.

Đồng chí Ri Su Yong, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên dẫn đầu đoàn công tác tham quan các sản phẩm nông nghiệp của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tháng 2/2019. Ảnh: Dương Giang – TTXVN.

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Cụ thể, phía Triều Tiên đã sang làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng của Việt Nam và mời một nhóm chuyên gia nông nghiệp sang khảo sát, tìm hiểu các giải pháp, khả năng hỗ trợ Triều Tiên phát triển nông nghiệp.

Đoàn chuyên gia Việt Nam do ông Lê Quốc Thanh làm trưởng đoàn, ngoài ra còn có các thành viên gồm Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế, một cán bộ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng.

Đây cũng là lần đầu tiên ông Thanh đặt chân lên đất Triều Tiên. Đoàn công tác thực hiện 2 hoạt động chính.

Một là thăm và làm việc tại các viện nghiên cứu của Triều Tiên để chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và chuyển giao sản phẩm khoa học của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Phía các bạn Triều Tiên tỏ ra rất ngưỡng mộ những kinh nghiệm này.

Hai là đoàn công tác xuống địa phương để thăm các vùng sản xuất lúa, sau đó đưa ra tư vấn cụ thể.

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngồi cà phê sáng, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ

Sau chuyến đi của đoàn Việt Nam, năm 2019, phía Triều Tiên đã cử một phái đoàn cấp cao, do Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong dẫn đầu cùng đại diện các viện nghiên cứu sang thăm Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Tháng 10 năm đó, Triều Tiên tiếp tục cử đoàn cán bộ nông nghiệp đến thăm Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, làm việc với Viện lúa ĐBSCL để trao đổi về chọn tạo giống lúa chịu mặn, các mô mình canh tác lúa chịu mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, đi thăm thực tế mô hình sản xuất lúa trong điều kiện mặn, mô hình luân canh lúa - tôm tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Đồng chí Ri Su Yong và đoàn tham quan các sản phẩm nông nghiệp của viện. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Làng du lịch ở Quảng Ninh đẹp như phim bên dòng sông Đá Bạc, đạp xe ngắm hàng cau, lội ao bắt cá, được đầu tư 25 tỷ

Sau đó, 17 giống lúa đã được gửi sang cho Triều Tiên để nước bạn trồng thử nghiệm.

Chia sẻ về những ấn tượng đặc biệt trong chuyến công tác, ông Lê Quốc Thanh cho biết, Triều Tiên là một quốc gia chịu nhiều khó khăn, và tiềm năng nông nghiệp không nhiều bởi những thách thức lớn. Thời gian mùa vụ của họ quá ngắn, đặc biệt là mùa lạnh gần như không thể canh tác được gì vì tuyết phủ trắng khắp nơi.

Về địa hình và thủy lợi: Diện tích đất nông nghiệp của Triều Tiên không nhiều, phần phía Bắc chủ yếu là núi và tuyết. Hệ thống thủy lợi cũng còn nhiều hạn chế, tình trạng xâm nhập mặn diễn ra rất nghiêm trọng do nằm sát biển.

Đoàn chuyên gia cấp cao Triều Tiên thăm mô hình sản xuất lúa trong điều kiện mặn, mô hình luân canh lúa - tôm tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: nongnghiep.

Chỉ từ 200m2 trồng rau sạch, ông nông dân Thanh Hóa làm kiểu gì mà "kéo cả làng" có tiền tiêu rủng rỉnh?

Bên cạnh đó, nông nghiệp Triều Tiên thiếu những công nghệ mới, những tiến bộ kỹ thuật hiện đại và các giải pháp đột phá trong nông nghiệp. Nông nghiệp của Triều Tiên chủ yếu tập trung vào một ít diện tích lúa nước, lúa mì, và một số cây ăn quả ôn đới như táo, lê, đào, mận.

Trao đổi với Dân Việt, điều khiến ông Thanh ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là tổ chức sản xuất và tính nghiêm túc, kỷ luật của nông dân Triều Tiên.

“Riêng về sự nghiêm túc của nông dân Triều Tiên, tôi nghĩ họ phải hơn mình. Khi đoàn chúng tôi đến, bà con đã xếp hàng từ lâu vẫy cờ chào đón”, ông Thanh chia sẻ.

Thời điểm đó, hầu hết nông dân Triều Tiên vẫn áp dụng các phương thức sản xuất thủ công như gieo mạ và cấy lúa bằng tay, song với cách tổ chức và kỷ luật của họ, nếu đưa các giải pháp công nghệ vào sản xuất thì họ sẽ đột phá rất nhanh.

Mới đây, ngày 29/9/2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cũng đã có cuộc gặp và làm việc với Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam, ông Ri Sung Guk. Thứ trưởng cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã chuyển giao nhiều giống lúa chất lượng cao cùng các quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến, đồng thời chào đón đoàn chuyên gia Triều Tiên sang làm việc. Từ đó góp phần nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp và hợp tác giữa hai nước.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Chia sẻ về tình hình trong nước, Đại sứ Ri Sung Guk cho biết, Triều Tiên xác định nông nghiệp là trọng tâm phát triển và hợp tác. Quốc gia này đang triển khai các chính sách phát triển toàn diện, đẩy mạnh dây chuyền sản xuất và cơ giới hóa. Song song đó, Chính phủ tập trung xây dựng các tổ hợp chế biến kết hợp với nuôi trồng thủy, hải sản.

“Ngành nông nghiệp Triều Tiên vẫn gặp nhiều khó khăn do khí hậu khắc nghiệt, thiếu giống lúa thích nghi tốt và đất canh tác hạn chế. Chúng tôi đang lên kế hoạch xây dựng hệ thống thủy lợi cho 300.000 ha đất nông nghiệp, tuy nhiên tình trạng đất nhiễm mặn đang gây trở ngại lớn đến việc sản xuất”, ông cho biết.

Buổi làm việc giữa Thứ trưởng Hoàng Trung và Đại sứ Ri Sung Guk. Ảnh: Phương Linh.
Hai cây cổ thụ hoành tráng ở Cần Thơ, hơn 100 tuổi vẫn "đẻ quả đặc sản", người ta đang đến xem

Trên cơ sở đó, Ngài Đại sứ mong muốn Việt Nam hỗ trợ cải thiện giống lúa và điều chỉnh cơ cấu cây trồng, hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian canh tác nhưng vẫn đảm bảo sinh trưởng của cây lúa. Phía Triều Tiên bày tỏ quan tâm đến công nghệ xử lý đất nhiễm mặn của Việt Nam - một giải pháp quan trọng giúp tối ưu hóa năng suất và bảo vệ môi trường.

“Tôi thực sự ấn tượng với mô hình nuôi cá hồi nước ngọt và các kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến tại Việt Nam. Chúng ta có thể mở rộng hợp tác lĩnh vực thuỷ, hải sản; trong đó các vùng vịnh đẩy mạnh hoạt động nuôi trồng, còn doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, trao đổi và giao lưu các sản phẩm nông sản chế biến”, ông Ri Sung Guk nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Trung cam kết sẽ hỗ trợ cải tạo và phát triển các giống cây trồng mới, phù hợp với điều kiện khí hậu Triều Tiên, đặc biệt là các giống lúa chịu hạn và chịu mặn.

Một HTX ở tỉnh Hưng Yên có 10 nhà màng nông nghiệp công nghệ cao, trồng rau "sang, xịn, mịn", cả làng phục ông giám đốc

Trong lĩnh vực thủy hải sản, Việt Nam có thể chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng trong và ngoài biển, cũng như hướng dẫn các biện pháp đánh bắt và chế biến thuỷ sản.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt cũng sẵn sàng cung cấp con giống, thức ăn chăn nuôi để hỗ trợ phía bạn hình thành chuỗi sản xuất thủy hải sản đồng bộ, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

“Chúng tôi hy vọng sớm chuyển giao công nghệ chế biến, giúp Triều Tiên nâng tầm giá trị nông sản. Trong lĩnh vực cơ giới hóa, đặc biệt là trồng lúa, Việt Nam sẽ hỗ trợ theo khả năng và điều kiện sẵn có. Việt Nam sẽ cử chuyên gia sang trao đổi khi Triều Tiên có nhu cầu, để cùng nhau thực hiện bốn định hướng hợp tác nêu trên”, Thứ trưởng khẳng định.

Tham khảo thêm

Ở ngọn núi nổi tiếng Lào Cai (sau sáp nhập) mọc thứ cây gì mà nở hoa tím cản chả kịp, ngắm thôi đã mê tơi lắm rồi

Ở ngọn núi nổi tiếng Lào Cai (sau sáp nhập) mọc thứ cây gì mà nở hoa tím cản chả kịp, ngắm thôi đã mê tơi lắm rồi

Tòa thành cổ xưa này ở Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai do Tả quân Lê Văn Duyệt chỉ huy xây dựng từ thế kỷ thứ mấy?

Tòa thành cổ xưa này ở Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai do Tả quân Lê Văn Duyệt chỉ huy xây dựng từ thế kỷ thứ mấy?

Làng quê đáng sống này ở Hưng Yên, toàn nhà to đẹp, tuyến đường hoa nông thôn mới

Làng quê đáng sống này ở Hưng Yên, toàn nhà to đẹp, tuyến đường hoa nông thôn mới

Con tôm sú thế hệ mới là thứ tôm gì mà ở Cần Thơ 'nghe tên mà ham', nhà nào nuôi là trúng?

Con tôm sú thế hệ mới là thứ tôm gì mà ở Cần Thơ "nghe tên mà ham", nhà nào nuôi là trúng?

Cây cổ thụ hoành tráng bị gãy ngang gốc ở khu rừng Lào Cai là gỗ quý gì mà ngành chức năng yêu cầu giữ nguyên trạng?

Cây cổ thụ hoành tráng bị gãy ngang gốc ở khu rừng Lào Cai là gỗ quý gì mà ngành chức năng yêu cầu giữ nguyên trạng?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Ở tuổi ngoài 70, ông Trần Quang Thiều ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín (cũ) nay là xã Thường Tín, TP. Hà Nội vẫn giữ nguyên cốt cách chân chất, mộc mạc của người nông dân. Dù không có một tấm bằng đại học nào, ông lại được giới khoa học gọi là "Vua diệt chuột", "Giáo sư nhà nông" và từng được Hãng tin AFP của Pháp ca ngợi. Ông Thiều sẽ được trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông tại Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức tối 14/10 tới đây.

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngồi cà phê sáng, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ

Nhà nông
Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngồi cà phê sáng, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ

Chuyện lạ Nghệ An, có 2 ông nông dân đem thứ quả giòn, ngọt này ngâm rượu, mong "rinh" sao OCOP

Nhà nông
Chuyện lạ Nghệ An, có 2 ông nông dân đem thứ quả giòn, ngọt này ngâm rượu, mong 'rinh' sao OCOP

Ở TPHCM sau sáp nhập có một ông nông dân trồng cây đặc sản ra quả thơm ngọt, doanh thu 2 tỷ/năm

Nhà nông
Ở TPHCM sau sáp nhập có một ông nông dân trồng cây đặc sản ra quả thơm ngọt, doanh thu 2 tỷ/năm

Hải Phòng đề xuất đầu tư 1.000 tỷ để cải tạo, nâng cấp kè bờ sông nào, sau sáp nhập tỉnh Hải Dương?

Nhà nông
Hải Phòng đề xuất đầu tư 1.000 tỷ để cải tạo, nâng cấp kè bờ sông nào, sau sáp nhập tỉnh Hải Dương?

Đọc thêm

Tuyên Quang xướng tên tại 'Oscar của ngành du lịch thế giới': Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang xướng tên tại "Oscar của ngành du lịch thế giới": Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tối 13/10, tại Khách sạn InterContinental Grand Stanford, Hồng Kông (Trung Quốc), tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự được Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) vinh danh ở hạng mục danh giá nhất. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ cho hướng đi phát triển du lịch bền vững, gắn liền với bảo tồn di sản của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt
Nhà nông

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nhà nông

Được cử sang làm việc theo Dự án hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam và Cuba (giai đoạn 2019-2025) nhằm chuyển giao quy trình canh tác lúa và đào tạo kỹ thuật viên Cuba, nhóm chuyên gia Việt Nam đã giúp kỹ thuật viên và nông dân Cuba tiếp nhận kỹ thuật trồng lúa hiệu quả, vun trồng những mùa vàng trĩu hạt và bội thu.

“Ngũ hổ thượng tướng” dưới trướng Chu Nguyên Chương: 4 người chết thảm
Đông Tây - Kim Cổ

“Ngũ hổ thượng tướng” dưới trướng Chu Nguyên Chương: 4 người chết thảm

Đông Tây - Kim Cổ

Lột da, tru di, bức tử bằng sơn hào hải vị... chính là những kết cục bi thảm của 5 nhân vật được ví như "Ngũ hổ thượng tướng” đã cùng Chu Nguyên Chương vào sinh ra tử.

Người sinh tháng Âm lịch này, sáng tạo lại ham học hỏi, cuối tháng 10 gặp gỡ quý nhân, đón mưa tài lộc
Gia đình

Người sinh tháng Âm lịch này, sáng tạo lại ham học hỏi, cuối tháng 10 gặp gỡ quý nhân, đón mưa tài lộc

Gia đình

Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này nổi bật với sự sáng tạo, tinh thần ham học hỏi và khả năng nắm bắt cơ hội nhanh nhạy, cuối tháng 10, đón “mưa tài lộc”.

Nếu Từ Thứ cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Từ Thứ cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?

Đông Tây - Kim Cổ

Câu chuyện về Từ Thứ không chỉ là giai thoại bi tráng, mà còn là điểm ngoặt định hình vận mệnh của cả Lưu Bị và triều Thục Hán sau này. Nếu như ngày đó ông cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?

ĐT Nepal nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA
Thể thao

ĐT Nepal nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA

Thể thao

ĐT Nepal hy vọng lật ngược thế cờ khi LĐBĐ nước này nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được cấp nhãn thế giới
Thể thao

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được cấp nhãn thế giới

Thể thao

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long chính thức được Liên đoàn Điền kinh thế giới cấp Nhãn Giải chạy bộ thuộc hệ thống của Liên đoàn.

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng, đáp án nào cho bài toán hàng thủ?
Thể thao

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng, đáp án nào cho bài toán hàng thủ?

Thể thao

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng vì chấn thương lưng, HLV Kim Sang-sik lo sốt vó đi tìm bài toán để "vá" lỗ hổng hàng thủ trước ĐT Nepal.

Tổng thống Madagascar lên máy bay rời khỏi đất nước sau biểu tình bạo động của Gen Z
Thế giới

Tổng thống Madagascar lên máy bay rời khỏi đất nước sau biểu tình bạo động của Gen Z

Thế giới

Tổng thống Madagascar đã rời khỏi đất nước, lãnh đạo phe đối lập và một số quan chức cho biết hôm thứ Hai 13/10, đánh dấu lần thứ hai trong vài tuần qua mà những người biểu tình trẻ tuổi lật đổ một chính phủ trong làn sóng bất ổn toàn cầu do thế hệ Gen Z dẫn đầu.

Sao trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m77, là thành viên U23 Việt Nam
Thể thao

Sao trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m77, là thành viên U23 Việt Nam

Thể thao

Trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng là cầu thủ thuộc biên chế CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bắt đầu khoác áo U23 Việt Nam từ năm 2023.

Trung Quốc tuyên bố 'nóng' về xung đột Pakistan-Afganistan, ông Trump cũng muốn ra tay dàn xếp
Thế giới

Trung Quốc tuyên bố "nóng" về xung đột Pakistan-Afganistan, ông Trump cũng muốn ra tay dàn xếp

Thế giới

Trung Quốc hôm 13/10 lên tiếng kêu gọi Pakistan và Afghanistan kiềm chế và đối thoại, sau khi hai quốc gia láng giềng nổ ra các vụ đụng độ biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, khiến hàng chục người thiệt mạng. Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng tuyên bố muốn “giải quyết cuộc chiến này”.

Mỹ Uyên, Kim Tuyến bất ngờ với dàn casting phim về hậu trường thi nhan sắc
Chuyển động Sài Gòn

Mỹ Uyên, Kim Tuyến bất ngờ với dàn casting phim về hậu trường thi nhan sắc

Chuyển động Sài Gòn

Các giám khảo khách mời buổi casting phim “Vương miện máu” gồm NSND Mỹ Uyên và NSƯT Kim Tuyến, hoa hậu Kỳ Hân không khỏi bất ngờ trước nhiều yếu tố sáng giá xuất hiện tại buổi tuyển chọn.

Không có chỗ đổ bùn, Hà Nội 'tắc' nạo vét sông hồ
Tin tức

Không có chỗ đổ bùn, Hà Nội "tắc" nạo vét sông hồ

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, nguyên nhân khiến nhiều năm qua sông hồ Thủ đô chưa được nạo vét không phải vì “thiếu tiền” hay “thiếu cách làm”, mà vì vướng khâu xử lý bùn thải theo quy định môi trường.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục
Xã hội

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục

Xã hội

Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cán bộ, công chức, viên chức người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục. Kỳ nghỉ bắt đầu từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

An Giang tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để phát triển doanh nghiệp
Kinh tế

An Giang tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để phát triển doanh nghiệp

Kinh tế

Chiều 13/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2025 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã tham dự buổi họp mặt.

Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?
Thể thao

Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?

Thể thao

HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?; Yamal đi du lịch cùng bạn gái bằng trực thăng; Ronaldo hé lộ yếu tố giúp bản thân tự tin; Rashford gặp ác mộng khi xây biệt thự.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức tiết lộ mối đe dọa trực tiếp với châu Âu
Thế giới

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức tiết lộ mối đe dọa trực tiếp với châu Âu

Thế giới

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức (BND), ông Martin Jaeger, tuyên bố Nga đang trở thành mối đe dọa trực tiếp với châu Âu và sẽ không ngần ngại đối đầu quân sự với NATO nếu cần thiết để mở rộng tầm ảnh hưởng về phía Tây.

Vinh danh doanh nhân truyền lửa, doanh nhân vì cộng đồng... tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Vinh danh doanh nhân truyền lửa, doanh nhân vì cộng đồng... tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức vinh danh những doanh nhân truyền lửa, doanh nhân với sứ mệnh cộng đồng, doanh nhân gây dựng thương hiệu mạnh… dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và truyền thống 20 năm thành lập hội.

Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp cần làm để đưa Việt Nam lọt top 5 châu Á về năng lực công nghệ
Kinh tế

Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp cần làm để đưa Việt Nam lọt top 5 châu Á về năng lực công nghệ

Kinh tế

Tiếp nối giai đoạn 2021-2025 công tác quản lý tài sản ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả vượt bậc, ngành tài chính đặt ra hàng loạt mục tiêu phấn đấu nâng vị thế kinh tế Việt Nam trong giai đoạn đến 2030.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ
Tin tức

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Tin tức

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị tại Việt Nam để giới thiệu sản phẩm cũng như tìm hiểu lĩnh vực hợp tác phù hợp.

Tây Ninh: Thanh niên mua phế liệu bị điện giật nguy kịch
Xã hội

Tây Ninh: Thanh niên mua phế liệu bị điện giật nguy kịch

Xã hội

Tai nạn lao động thương tâm làm người đàn ông là trụ cột gia đình bị thương nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Hào hứng, hân hoan khi “siêu nông dân” mọi miền quy tụ
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Hào hứng, hân hoan khi “siêu nông dân” mọi miền quy tụ

Nhà nông

Trong bầu không khí hân hoan trước thềm sự kiện Lễ tôn vinh Tự hào Nông dân Việt Nam 2025, những cái bắt tay nồng ấm, những cái choàng vai thân thiện đã mở ra những câu chuyện đầy cảm hứng, về đam mê, nỗ lực và thành công trên hành trình làm nông nghiệp Việt.

TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ
Đại đoàn kết dân tộc

TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Đại đoàn kết dân tộc

Trong đợt vận động lần này, Ủy ban MTTQ TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ. Trong những ngày tới, Thành phố sẽ cử đoàn cứu trợ đến Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... tham gia
Nhà nông

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... tham gia

Nhà nông

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, trong đó, sẽ giới thiệu thành tựu nuôi biển, công nghệ chế biển, nuôi trồng, khai thác, giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, logistics và thương mại. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia nước như: Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tự tin, có tầm nhìn, việc kiếm tiền thuận buồm xuôi gió từ tháng 11, năm 2025 về đích dư dả
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tự tin, có tầm nhìn, việc kiếm tiền thuận buồm xuôi gió từ tháng 11, năm 2025 về đích dư dả

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, khi vận may tài chính của 4 con giáp được cải thiện, việc kiếm tiền dễ hơn, cuối năm, kho hàng của họ sẽ tràn ngập của cải.

Gia Lai ra quân xử lý 'điểm nóng' lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh
Tin tức

Gia Lai ra quân xử lý "điểm nóng" lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh

Tin tức

Ngày 13/10, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đang triển khai đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước cổng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) trung tâm tỉnh, khu vực được xem là “điểm nóng” kéo dài nhiều năm qua.

Công an Hải Phòng khởi tố đối tượng cho vay nặng hơn 2000%/1 năm
Pháp luật

Công an Hải Phòng khởi tố đối tượng cho vay nặng hơn 2000%/1 năm

Pháp luật

Công an phường Gia Viên (Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi xuất lên tới 2.190%/1 năm.

Bà Phạm Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội
Tin tức

Bà Phạm Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội

Tin tức

Bà Phạm Thị Thanh Hương vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội

HLV Matthew Ross: ĐT Nepal sẽ dùng 'bài tủ' để kết liễu ĐT Việt Nam
Thể thao

HLV Matthew Ross: ĐT Nepal sẽ dùng "bài tủ" để kết liễu ĐT Việt Nam

Thể thao

HLV Matthew Ross của ĐT Nepal cho biết đội bóng của ông sẽ áp dụng triệt để "bài tủ" với những pha bóng bổng và cố định để kết liễu ĐT Việt Nam tối 14/10.

Nga cảnh báo tai họa sau 'tối hậu thư' Tomahawk của ông Trump
Thế giới

Nga cảnh báo tai họa sau 'tối hậu thư' Tomahawk của ông Trump

Thế giới

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể gây bất lợi cho tất cả mọi người, đặc biệt là Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

3

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

4

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

5

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài