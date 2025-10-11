Chuyện kể về chuyến đi của chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên và 17 giống lúa được gửi sang canh tác

Chia sẻ với Dân Việt, PGS.TS Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, năm 2017, khi đang là Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VASS), ông chính là người khởi đầu cho việc cử nhóm chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên.

Chương trình hợp tác được kết nối thông qua Văn phòng Trung ương Đảng của hai nước, với chuyến đi kéo dài 7 ngày.

Đồng chí Ri Su Yong, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên dẫn đầu đoàn công tác tham quan các sản phẩm nông nghiệp của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tháng 2/2019. Ảnh: Dương Giang – TTXVN.

Cụ thể, phía Triều Tiên đã sang làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng của Việt Nam và mời một nhóm chuyên gia nông nghiệp sang khảo sát, tìm hiểu các giải pháp, khả năng hỗ trợ Triều Tiên phát triển nông nghiệp.

Đoàn chuyên gia Việt Nam do ông Lê Quốc Thanh làm trưởng đoàn, ngoài ra còn có các thành viên gồm Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế, một cán bộ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng.

Đây cũng là lần đầu tiên ông Thanh đặt chân lên đất Triều Tiên. Đoàn công tác thực hiện 2 hoạt động chính.

Một là thăm và làm việc tại các viện nghiên cứu của Triều Tiên để chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và chuyển giao sản phẩm khoa học của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Phía các bạn Triều Tiên tỏ ra rất ngưỡng mộ những kinh nghiệm này.

Hai là đoàn công tác xuống địa phương để thăm các vùng sản xuất lúa, sau đó đưa ra tư vấn cụ thể.

Sau chuyến đi của đoàn Việt Nam, năm 2019, phía Triều Tiên đã cử một phái đoàn cấp cao, do Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong dẫn đầu cùng đại diện các viện nghiên cứu sang thăm Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Tháng 10 năm đó, Triều Tiên tiếp tục cử đoàn cán bộ nông nghiệp đến thăm Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, làm việc với Viện lúa ĐBSCL để trao đổi về chọn tạo giống lúa chịu mặn, các mô mình canh tác lúa chịu mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, đi thăm thực tế mô hình sản xuất lúa trong điều kiện mặn, mô hình luân canh lúa - tôm tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Đồng chí Ri Su Yong và đoàn tham quan các sản phẩm nông nghiệp của viện. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Sau đó, 17 giống lúa đã được gửi sang cho Triều Tiên để nước bạn trồng thử nghiệm.

Chia sẻ về những ấn tượng đặc biệt trong chuyến công tác, ông Lê Quốc Thanh cho biết, Triều Tiên là một quốc gia chịu nhiều khó khăn, và tiềm năng nông nghiệp không nhiều bởi những thách thức lớn. Thời gian mùa vụ của họ quá ngắn, đặc biệt là mùa lạnh gần như không thể canh tác được gì vì tuyết phủ trắng khắp nơi.

Về địa hình và thủy lợi: Diện tích đất nông nghiệp của Triều Tiên không nhiều, phần phía Bắc chủ yếu là núi và tuyết. Hệ thống thủy lợi cũng còn nhiều hạn chế, tình trạng xâm nhập mặn diễn ra rất nghiêm trọng do nằm sát biển.



Đoàn chuyên gia cấp cao Triều Tiên thăm mô hình sản xuất lúa trong điều kiện mặn, mô hình luân canh lúa - tôm tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: nongnghiep.

Bên cạnh đó, nông nghiệp Triều Tiên thiếu những công nghệ mới, những tiến bộ kỹ thuật hiện đại và các giải pháp đột phá trong nông nghiệp. Nông nghiệp của Triều Tiên chủ yếu tập trung vào một ít diện tích lúa nước, lúa mì, và một số cây ăn quả ôn đới như táo, lê, đào, mận.

Trao đổi với Dân Việt, điều khiến ông Thanh ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là tổ chức sản xuất và tính nghiêm túc, kỷ luật của nông dân Triều Tiên.

“Riêng về sự nghiêm túc của nông dân Triều Tiên, tôi nghĩ họ phải hơn mình. Khi đoàn chúng tôi đến, bà con đã xếp hàng từ lâu vẫy cờ chào đón”, ông Thanh chia sẻ.

Thời điểm đó, hầu hết nông dân Triều Tiên vẫn áp dụng các phương thức sản xuất thủ công như gieo mạ và cấy lúa bằng tay, song với cách tổ chức và kỷ luật của họ, nếu đưa các giải pháp công nghệ vào sản xuất thì họ sẽ đột phá rất nhanh.

Mới đây, ngày 29/9/2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cũng đã có cuộc gặp và làm việc với Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam, ông Ri Sung Guk. Thứ trưởng cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã chuyển giao nhiều giống lúa chất lượng cao cùng các quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến, đồng thời chào đón đoàn chuyên gia Triều Tiên sang làm việc. Từ đó góp phần nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp và hợp tác giữa hai nước.

Chia sẻ về tình hình trong nước, Đại sứ Ri Sung Guk cho biết, Triều Tiên xác định nông nghiệp là trọng tâm phát triển và hợp tác. Quốc gia này đang triển khai các chính sách phát triển toàn diện, đẩy mạnh dây chuyền sản xuất và cơ giới hóa. Song song đó, Chính phủ tập trung xây dựng các tổ hợp chế biến kết hợp với nuôi trồng thủy, hải sản.

“Ngành nông nghiệp Triều Tiên vẫn gặp nhiều khó khăn do khí hậu khắc nghiệt, thiếu giống lúa thích nghi tốt và đất canh tác hạn chế. Chúng tôi đang lên kế hoạch xây dựng hệ thống thủy lợi cho 300.000 ha đất nông nghiệp, tuy nhiên tình trạng đất nhiễm mặn đang gây trở ngại lớn đến việc sản xuất”, ông cho biết.

Buổi làm việc giữa Thứ trưởng Hoàng Trung và Đại sứ Ri Sung Guk. Ảnh: Phương Linh.

Trên cơ sở đó, Ngài Đại sứ mong muốn Việt Nam hỗ trợ cải thiện giống lúa và điều chỉnh cơ cấu cây trồng, hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian canh tác nhưng vẫn đảm bảo sinh trưởng của cây lúa. Phía Triều Tiên bày tỏ quan tâm đến công nghệ xử lý đất nhiễm mặn của Việt Nam - một giải pháp quan trọng giúp tối ưu hóa năng suất và bảo vệ môi trường.

“Tôi thực sự ấn tượng với mô hình nuôi cá hồi nước ngọt và các kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến tại Việt Nam. Chúng ta có thể mở rộng hợp tác lĩnh vực thuỷ, hải sản; trong đó các vùng vịnh đẩy mạnh hoạt động nuôi trồng, còn doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, trao đổi và giao lưu các sản phẩm nông sản chế biến”, ông Ri Sung Guk nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Trung cam kết sẽ hỗ trợ cải tạo và phát triển các giống cây trồng mới, phù hợp với điều kiện khí hậu Triều Tiên, đặc biệt là các giống lúa chịu hạn và chịu mặn.

Trong lĩnh vực thủy hải sản, Việt Nam có thể chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng trong và ngoài biển, cũng như hướng dẫn các biện pháp đánh bắt và chế biến thuỷ sản.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt cũng sẵn sàng cung cấp con giống, thức ăn chăn nuôi để hỗ trợ phía bạn hình thành chuỗi sản xuất thủy hải sản đồng bộ, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

“Chúng tôi hy vọng sớm chuyển giao công nghệ chế biến, giúp Triều Tiên nâng tầm giá trị nông sản. Trong lĩnh vực cơ giới hóa, đặc biệt là trồng lúa, Việt Nam sẽ hỗ trợ theo khả năng và điều kiện sẵn có. Việt Nam sẽ cử chuyên gia sang trao đổi khi Triều Tiên có nhu cầu, để cùng nhau thực hiện bốn định hướng hợp tác nêu trên”, Thứ trưởng khẳng định.