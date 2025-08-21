CLB CAHN trả giá cực đắt cho trận thua BG Pathum United

Thua BG Pathum United, CLB CAHN nhận tin không vui về 2 ca chấn thương

Ở trận ra quân tại lượt trận thứ nhất bảng A Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026 diễn ra trên sân True BG, CLB CAHN thi đấu lấn lướt và sớm có lợi thế dẫn trước sau pha làm bàn của Alan Grafite vào phút 21.

Ngoài ra, CLB CAHN còn có lợi thế hơn người khi tiền đạo Matheus Fornazari của BG Pathum United nhận thẻ đỏ ở phút 43 vì tình huống cao chân khiến Bùi Hoàng Việt Anh đổ máu. Thế nhưng, tiền vệ Chanathip Songkrasin tỏa sáng với cú đúp vào các phút 58 và 90+7 giúp đại diện Thái Lan lội ngược dòng giành thắng lợi 2-1.

Quang Hải tiết lộ về chấn thương của Bùi Hoàng Việt Anh. Ảnh: Ted Trần TV.

Nhận thất bại trước BG Pathum United, CLB CAHN tiếp tục chuỗi khởi đầu không tốt cho mùa giải 2025/2026 khi trước đó ở vòng mở màn V.League 2025/2026, họ cũng để Thể Công Viettel cầm hoà 1-1 trên sân nhà. Không những vậy, tham vọng giành vé đi tiếp của thầy trò HLV Polking cũng bị đặt dấu hỏi lớn khi ở bảng A, ngoài BG Pathum United, còn có những đối thủ rất khó chơi khác như Buriram United, Selangor hay Tampines.

Ngoài ra, trận thua 1-2 trước BG Pathum United còn mang tới những tin không vui về nhân sự cho CLB CAHN. Theo đó, sau trận đấu, 2 trụ cột ở hàng thủ của họ gồm Bùi Hoàng Việt Anh và Trần Đình Trọng đã được xác định dính chấn thương.

Phút 44 của trận đấu, tiền đạo Matheus bên phía đội chủ nhà đã có tình huống cao chân khiến Bùi Hoàng Việt Anh bị chấn thương ở vùng đầu. Sau đó ở đầu hiệp 2, cầu thủ sinh năm 1999 được thay ra và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Khi trận đấu kết thúc, Quang Hải đã tiết lộ người đồng đội của mình bị rách trán sau pha va chạm mạnh. Quang Hải chia sẻ: “Bùi Hoàng Việt Anh bị một vết rách ở trán sau va chạm và đã được tới bệnh viện kiểm tra. Hy vọng Việt Anh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng và có thể chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo của CAHN”.

Bùi Hoàng Việt Anh dính chấn thương ở vùng đầu. Ảnh chụp màn hình.

Được biết, Bùi Hoàng Việt Anh đã phải khâu 14 mũi ở vùng trán và gần như chắc chắn sẽ phải vắng mặt ở trận đấu tiếp theo khi CLB CAHN có chuyến làm khách trên sân Gò Đậu gặp Becamex TP.HCM ở vòng 2 V.League 2025/2026 vào ngày 24/8 tới.

Trong khi đó, Trần Đình Trọng có vẻ đã dính phải một chấn thương ở cổ chân. Những phút cuối trận đấu với BG Pathum United, trung vệ 28 tuổi này di chuyển với những bước chân tập tễnh và rồi đến phút thứ 90+4 thì không thể thi đấu tiếp, buộc HLV Polking phải dùng tới quyền thay người (Phan Văn Đức vào thay thế).

Hiện chưa rõ mức độ chấn thương mà Trần Đình Trọng mới gặp phải, nhưng cũng giống như Bùi Hoàng Việt Anh, nhiều khả năng cựu cầu thủ Hà Nội FC này sẽ không thể cùng CLB CAHN tham dự chuyến làm khách trên sân Gò Đậu gặp Becamex TP.HCM ở vòng 2 V.League 2025/2026 vào ngày 24/8 tới.

Cũng cần nói thêm rằng, ở trận hoà 1-1 của CLB CAHN trước Thể Công Viettel, Trần Đình Trọng cũng đã dính chấn thương ở vùng đấu và không thể thi đấu hết trận.