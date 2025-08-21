CĐV BG Pathum United chỉ ra yếu tố giúp đội nhà lội ngược dòng trước CLB CAHN

CĐV BG Pathum United chỉ ra yếu tố giúp đội nhà đánh bại CLB CAHN

Ở trận ra quân tại lượt trận thứ nhất bảng A ASEAN Club Championship 2025/26 diễn ra trên sân True BG, CLB CAHN thi đấu lấn lướt và sớm có lợi thế dẫn trước sau pha làm bàn của Alan Grafite vào phút 21.

Ngoài ra, CLB CAHN còn có lợi thế hơn người khi tiền đạo Matheus Fornazari của BG Pathum United nhận thẻ đỏ ở phút 43 vì tình huống cao chân khiến Bùi Hoàng Việt Anh đổ máu. Thế nhưng, tiền vệ Chanathip Songkrasin tỏa sáng với cú đúp vào các phút 58 và 90+7 giúp đại diện Thái Lan lội ngược dòng giành thắng lợi 2-1.



BG Pathum United ăn mừng chiến thắng ngược dòng. Ảnh: BG Pathum United.

Sau trận đấu, các CĐV BG Pathum United đã chỉ ra những yếu tố giúp đội nhà lội ngược dòng đánh bại CLB CAHN.

Trên fanpage chính thức của BG Pathum United, tài khoản ปลายฟ้า สีรุ้ง bình luận: “Các chân sút CLB CAHN dứt điểm giống như tập luyện thủ môn Slavisa Bogdanovic”.

“Tôi thấy Slavisa Bogdanovic giống như Donnarumma. Không chỉ to cao, anh ấy còn có khả năng chọn vị trí và phản xạ xuất sắc. Điều đó khiến các cầu thủ CLB CAHN gặp khó khăn khi dứt điểm” - Attack Thititorn nhận định.

ยอร์ช เนวี่ viết: “Slavisa Bogdanovic là bậc thầy trong việc quản lý hàng phòng thủ. Chanathip Songkrasin là người hùng khi ghi 2 bàn nhưng vai trò của Bogdanovic trong chiến thắng này của BG Pathum United là điều không cần bàn cãi”.

“Chanathip Songkrasin quá đẳng cấp. Tuy 2 cơ hội không thực sự rõ ràng nhưng anh ấy vẫn biết cách chuyển hóa thành bàn thắng” - Weerasak Sangsorn chia sẻ quan điểm.

Pipat Thaweesin bình luận: “Nếu không có màn trình diễn ấn tượng của Chanathip và thủ môn Bogdanovic, có lẽ BG Pathum United đã phải nhận thất bại trên sân nhà”.